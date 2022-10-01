‫”المنتدى الدولي الثالث عشر للاستثمار والبناء في البنية التحتية” في ماكاو يُسلِّط الضوء على الدور الحيوي لمبادرة الحزام والطريق في البنية التحتية الدولية

وا حد ، 1 أكتوب 2022 — / PRNewswire / تم افتتاح المنتدى الدولي الثالث عشر للاستثمار والبناء في البنية التحتية (“ IIICF “، “المنتدى”) في ماكاو في يوم 28 سبتمبر. وباعتباره أكبر منتدى من نوعه والأكبر تأثيرًا في العالم، فقد اجتذب افتتاح المنتدى هذا العام العديد من الشخصيات الرئيسية من الأوساط الدولية المهتمة بالاستثمار في البناء والبنية التحتية. وقد حضر حفل الافتتاح هو إيت سينج، الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة؛ وتشنج زينكونج، مدير مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة؛ وليو زيانفا، مفوض وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة؛ وونج سيو شاك، وزير الأمن في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة؛ بالإضافة إلى رؤساء شركات المقاولات العالمية والمؤسسات المالية.

كما اجتذب المنتدى تحت عنوان “بناء بنية تحتية رفيعة المستوى ومستدامة تُركِّز على الناس”، أكثر من 1300 ضيف من أكثر من 600 مؤسسة، بمن فيهم كبار المسؤولين التنفيذيين في 20 مؤسسة مالية، وكبار قادة أكثر من 70 شركة من بين أفضل 250 شركة مقاولات عالمية وفقًا لمجلة ENR ، بالإضافة إلى صناع القرار من الشركات الصناعية الكبرى والموردين من جميع أنحاء العالم. وسيهدف المنتدى إلى بناء توافق واسع في الآراء، وتوطيد التعاون الدولي مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجه التعاون الدولي في قطاع البنية التحتية في حقبة ما بعد الوباء، وذلك من أجل تسهيل مشاريع البنية التحتية الخضراء في جميع أنحاء العالم.

وكواحد من أبرز الأحداث، فقد تم إطلاق مؤشر تطوير البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق (2022) وتقرير مؤشر تطوير البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق (2022) في المنتدى، وأوضح كيف لعبت مبادرة الحزام والطريق ( BRI ) دورًا هامًا في مشاريع الاستثمار والبناء في البنية التحتية الدولية.

وخلال المنتدى، أطلقت الرابطة الصينية لشركات المقاولات الدولية “آلية تعزيز البنية التحتية الدولية المستدامة” بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ( (AIIB ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( (UNEP ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( (GIZ ، والصندوق العالمي للطبيعة ( (WWF ، في محاولة مشتركة من أجل تعزيز تطوير البنية التحتية المستدامة على نحو متنوع، وشامل، وصديق للبيئة، وذي انبعاثات كربون منخفضة، ومقاوم للتغيرات المناخية.

وقال فانج تشيوشن، رئيس جمعية المقاولين الدولية الصينية ( CHINCA) ، “في عصر ما بعد الوباء، ستواجه الدول تحديات فريدة من نوعها، و أشدد على أهمية أن يجتمع المجتمع الدولي من أجل الاستثمار في البنية التحتية والبناء، وذلك من أجل تغذية نمو وتنمية الاقتصاد، وتحسين سبل عيش الناس”.

لمزيد من المعلومات حول المنتدى، يُرجى زيارة: http://en.iiicf.org/ .

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