‫المستوى التالي من Bybit لعام 2022 — التحول إلى “سفينة العملات الرقمية” في العالم المستوىالتاليمنBybit لعام 2022

فيكتوريا، سيشيل، 8 سبتمبر – 2022 احتفل Ben Zhou، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة Bybit، ثالث أكثر منصة تداول للعملات الرقمية زيارةً في العالم، بتدفق من المنتجات الجديدة والإنجازات في مراجعته لمنتصف العام. كما شارك تفاصيل وصول المنتجات الجديدة إلى Bybit بما في ذلك بطاقة الخصم والمحفظة.

الإنجازات الأخيرة الهامة

10 ملايين مستخدم في 160 دولة. في أغسطس 2022، وصل عدد مستخدمي Bybit إلى 10 ملايين مستخدم، وهو ما يمثل إنجاز هام لمنصة التداول سريعة النمو.

ملايين مستخدم في دولة. في أغسطس 2022، وصل عدد مستخدمي Bybit إلى 10 ملايين مستخدم، وهو ما يمثل إنجاز هام لمنصة التداول سريعة النمو. دعم 16 لغة. تقدمت Bybit نحو أن تصبح منصة تداول عالمية للعملات الرقمية، وهي تدعم الآن التداول بـ 16 لغة، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع المتوفر بـ 13 لغة.

لغة. تقدمت Bybit نحو أن تصبح منصة تداول عالمية للعملات الرقمية، وهي تدعم الآن التداول بـ 16 لغة، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع المتوفر بـ 13 لغة. ثالث أكثر منصة تداول عملات رقمية زيارةً. كانت Bybit ثالث أكثر منصة تداول عملات رقمية زيارةً في كل شهر من عام

إنشاء 12 فريق مخصص لكل دولة. عزمت Bybit أن تكون سفينة العملات الرقمية الرائدة في العالم حيث شهدت الفرق المحلية ال 12 التابعة لها نمواً ربع سنوياً بمعدل 5 أضعاف في المتوسط عبر الأسواق المحلية:

فريق مخصص لكل دولة. عزمت Bybit أن تكون سفينة العملات الرقمية الرائدة في العالم حيث شهدت الفرق المحلية ال 12 التابعة لها نمواً ربع سنوياً بمعدل 5 أضعاف في المتوسط عبر الأسواق المحلية: نمو بنسبة %27 في المكسيك

نمو بنسبة %346 في الأرجنتين

نمو بنسبة %109 في فيتنام

نمو بنسبة %255 في البرازيل

تعميق الشراكات. في عام 2022، أصبحت Bybit الشريك الرئيسي للعملات الرقمية لفريق Oracle Red Bull Racing الرائع. أطلقت Bybit العديد من NFTs مع Oracle Red Bull Racing، بما في ذلك مزاد المقعد في Monaco Grand Prix حيث حصل الفائز على مقعد فعلي و NFT خاص بالمقعد.

الرعاية العالمية: واصلت Bybit رعايتها الحالية مع نادي كرة القدم الألماني بوروسيا دورتموند (BVB)، ونادي كرة القدم الياباني أفسبا فوكوكا. أضافت منصة العملات الرقمية أيضًا MIBR، أكبر فريق للرياضات الإلكترونية في البرازيل، إلى قائمة فرق الرياضات الإلكترونية، والتي تشمل NAVI و

العطاء: بعد إقبال قياسي في مسابقة Bybit السنوية العالمية للتداول، تمكنت Bybit من التعهد بمبلغ يعادل 900,000 دولار من BTC لليونيسف من مجمع جوائز ستساعد الأموال في التعلم الرقمي للأطفال في شرق آسيا والمحيط الهادئ، وزيادة تعليم STEAM للفتيات في فيتنام.

أحدث منتجات وخدمات Bybit

بطاقة Bybit . ستكون بطاقة الخصم الخاصة بـ Bybit متوفرة قريباً! سيسمح للمستخدمين بالدفع مقابل السلع والخدمات باستخدام عملات مستقرة مثل ستشترك Bybit مع مزود رئيسي لبطاقات الخصم للسماح بإجراء مدفوعات رقمية حول العالم.

. ستكون بطاقة الخصم الخاصة بـ Bybit متوفرة قريباً! سيسمح للمستخدمين بالدفع مقابل السلع والخدمات باستخدام عملات مستقرة مثل ستشترك Bybit مع مزود رئيسي لبطاقات الخصم للسماح بإجراء مدفوعات رقمية حول العالم. مجمع ومحفظة Web3 . يعمل فريق Bybit على مجمع web3، والذي سيُظهر للمستخدمين أهم المشاريع في DeFi، ويحتوي على محتوى تعليمي لمساعدة المستخدمين الجدد. سيعمل جنبًا إلى جنب مع محفظة Bybit، وهو منتج آخر مُنتظر بشدة سيكون متوفر قريبًا.

. يعمل فريق Bybit على مجمع web3، والذي سيُظهر للمستخدمين أهم المشاريع في DeFi، ويحتوي على محتوى تعليمي لمساعدة المستخدمين الجدد. سيعمل جنبًا إلى جنب مع محفظة Bybit، وهو منتج آخر مُنتظر بشدة سيكون متوفر قريبًا. تداول عقود الخيارات. في عام 2022، أصدرت Bybit أول تداول وتسوية لخيارات USDC في السوق. يتيح عقد الخيارات المربوط بعملات مستقرة للمستخدمين تداول عقود خيارات BTC و ETH و SOL بسهولة باستخدام

العقود الآجلة والدائمة. استمر منتج Bybit الرئيسي – والذي يتضمن العقود الآجلة الدائمة والعقود الآجلة المصحوبة بتاريخ انتهاء للصلاحية – في النجاح بشكل كبير في عام في المتوسط، كان هناك 200,000 متداول نشط يوميًا على منصة مشتقات Bybit مما أدى إلى توليد متوسط حجم تداول يومي يزيد عن 10 مليارات دولار.

المعاملات النقدية – الرقمية. قامت Bybit بتحسين الوصول إلى العملات الرقمية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال دعم المشتريات الرقمية باستخدام 30 عملة نقدية مختلفة. ارتفع استخدام هذه الميزة بمعدل 6 أضعاف تقريبًا منذ إطلاقها، مع ما يقرب من 24,000 معاملة شهريًا.

الرقمية. قامت Bybit بتحسين الوصول إلى العملات الرقمية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال دعم المشتريات الرقمية باستخدام 30 عملة نقدية مختلفة. ارتفع استخدام هذه الميزة بمعدل 6 أضعاف تقريبًا منذ إطلاقها، مع ما يقرب من 24,000 معاملة شهريًا. Launchpad and Launchpool . احتضنت منصة Bybit الكثير من منتجات web3 الواعدة. في عام 2022، شارك ما يقرب من 850,000 عميل لدى Bybit في إطلاق العملات الرمزية على

. احتضنت منصة Bybit الكثير من منتجات web3 الواعدة. في عام 2022، شارك ما يقرب من 850,000 عميل لدى Bybit في إطلاق العملات الرمزية على التداول الفوري. في عام 2022، وسعت Bybit قوائمها الزوجية الفورية وتضم الآن 260 زوجًا مما يسمح للمستخدمين بالمضي قدمًا في التداولات والاستمتاع بأقصى قدر من الربحية نظرًا لعمق السوق الكبير الذي تتمتع به Bybit وسيولة هي الأفضل في فئتها.

بوت التداول الشبكي. بوتات التداول الشبكي هي إصدار جديد تمامًا من Bybit لـ بوتات متاحة بالفعل للسوق الفوري، وسيصدر بوت تداول المشتقات قريبًا جدًا.

قال Zhou خلال الجلسة: “نحن هنا حتى يتمكن الأشخاص من الاستفادة مما يمكن لعالم web3 تقديمه”. “سواء كنت تسعى للحصول على الحرية المالية أو وراء الابتكار التكنولوجي، أو ما إذا كنت تستخدم العملات الرقمية للتحوط من المخاطر المرتبطة بعملتك النقدية المحلية أو بسبب الوباء. نحن هنا لبناء منتجات جاهزة للتبني لمساعدة مستخدمينا على الدخول إلى العالم الرقمي. مهمتنا هي تمكين المؤمنين بالعملات الرقمية من تحقيق أحلامهم “.