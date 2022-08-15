 المزايا التعليمية المتاحة عند الحصول على الجنسية الثانية

دبي الامارات العربية المتحدة, 13 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — أصبح التعليم هو القاعدة الأساسية للحصول على حياة مزدهرة؛ ويسعى الأفراد من جميع أنحاء العالم إلى توسيع آفاقهم وجمع كافة الفرص المتاحة من خلال الحصول على تعليم أفضل كما هو موضح في بنية التعليم الضخمة.

ومع ذلك، يتم تقييد هؤلاء الأفراد الذين يمتلكون إرادة ورغبة قوية في متابعة تعليمهم في بعض الحالات بسبب موقعهم وتنقلهم المحدود والقيود المفروضة عليهم في بلدهم الأصلي. ولهذا الغرض، يرغب العديد من الأفراد بالحصول على جنسية ثانية لمنح أبنائهم تعليم أفضل من ناحية المستوى، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الوسائل التي يحتاجونها لتحقيق كافة إمكانياتهم وأهدافهم ليتمكنوا من الازدهار في هذا العالم التنافسي .

كيف تقوم الجنسية الثانية برفع المستوى التعليمي

إن المرحلة التي تشكل تحدياً كبيراً في التعليم هي المرحلة الجامعية، حيث لا يوجد في بعض البلدان سوى عدد قليل من الجامعات وتقوم بعضها فقط بتقديم دورات محددة. وهذا يؤدي إلى وجود منافسة أكبر بين الأشخاص مع وجود مقاعد محدودة الكمية وقد تحطم أحلام الطلاب بشكل كامل .

قد يواجه الطلاب الذين يرغبون بالالتحاق في تخصص محدد في جامعة معينة صعوبات لا نهاية لها ليتمكنوا من القيام بذلك. وهذا قد يؤدي إلى التحاقهم في تخصصات لا تهمهم وأيضاً إلى فقدان الاهتمام بدراساتهم .

تعمل الجنسية الثانية على منح الطلاب عدداً كبيراً من الجامعات للاختيار من بينها، وهذا يساعدهم في الحصول على المزيد من الخيارات والفرص التي تساعدهم في تحقيق ومتابعة مسيرتهم المهنية التي يحلمون بتحقيقها .

إن اختيار الجنسية الثانية الملائمة للأبناء قد تساعدهم في دخول التخصصات الغير متاحة في موطنهم الأصلي، فيعتبر الحصول على جنسية بلد يتمتع ببنية تعليمية أقوى من البلد الأصلي أمراً مثالياً للطلاب من خلال منحهم فرصاً تعليمية غير محدودة .

تعرف في هذا الفيديو كيف يمكن لجواز السفر الثاني مساعدتك في تحقيق أهدافك التعليمية

بالإضافة إلى ذلك، تمنح الجنسية الثانية للطلاب القدرة على الدراسة في جامعات متخصصة في مجالات معينة، وهذا يجعلهم يتميزون عند دخولهم في السوق التنافسي .

على سبيل المثال، يمكن للأفراد الذين يرغبون بالتخصص في الواقع المعزز/الواقع الافتراضي الاستفادة بشكل كبير من الحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي التي تمنحهم فرصة الوصول إلى المناطق المتخصصة في هذين المجالين مثل شبه الجزيرة الإسكندنافية أو هولندا .

يمكن أيضاً للأفراد الذين يرغبون بصقل أصول أعمالهم التجارية الالتحاق بالجامعات المتواجدة في أيرلندا ، حيث تعمل على تمهيد طريقهم من ناحية مجال العمل التجاري وخصوصاً في مدينة دبلن. فعندما يكونون مواطنين في الاتحاد الأوروبي ستتيح لهم الفرصة في دخول البلد بكل بساطة بالإضافة إلى دفع رسوم أقل بكونهم طلاب محليين والحصول على دعم الطلبة من الاتحاد الأوروبي .

كيف تؤثر الجنسية عن طريق الاستثمار في هذا الموضوع

ومع ذلك، يعتبر الحصول على جنسية ثانية ليس بالأمر السهل تحقيقه، حيث يستغرق الأمر عادة سنوات طويلة أو حتى عشر سنوات من الإقامة في البلد للحصول على جنسيته. بالإضافة إلى ذلك، لا تقدم بعض البلدان طريقاً للحصول على الجنسية بأي شكل من الاشكال حتى لسكانها؛ مثل العديد من دول مجلس التعاون الخليجي .

لكن يوجد هناك طريق بسيط للحصول على جنسية ثانية فقط من خلال القيام بالاستثمار. تقدم بعض البلدان جنسيتها وجواز سفرها للمستثمرين الأجانب بمجرد قيامهم بتقديم مساهمة مالية، ويستغرق الامر عدة شهور فقط وبعدها سيتمكن المستثمرين وأفراد عائلاتهم من الاستفادة منها بشكل كبير للغاية .

تقوم جميع الدول الكاريبية الخمسة بتقديم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار؛ مثل دولة أنتيغوا وباربودا ، و دومينيكا ، و غرينادا ، و سانت كيتس ونيفيس و سانت لوسيا . بجانب تصنيف جوازات دول الكومنولث بأنها قوية للغاية، فإن عملية الحصول على جنسية أحد هذه البلدان لا تستغرق سوى ثلاثة إلى ستة أشهر فقط وسيتمكن المستثمرين وعائلاتهم الاستفادة منها دون الحاجة إلى الإقامة أو حتى السفر مسبقاً إلى البلد.

إن إحدى المزايا الأهم عند الحصول على الجنسية الكاريبية في مجال التعليم هي الجامعات المتواجدة داخل تلك البلدان، حيث تقوم غرينادا بضم جامعة سانت جورج التي تعد مؤسسة تعليمية رائدة والتي تضم أفضل الأطباء بالإضافة إلى الطاقم الطبي المتمرس للغاية .

بالإضافة إلى ذلك، تقوم أنتيغوا وباربودا بضم جامعة الهند الغربية ، وتعد مؤسسة تعليمية كبيرة تشمل مجموعة واسعة من التخصصات المتاحة للطلاب. إن الأمر الهام هنا هو أن المتقدمين على جنسية أنتيغوا وباربودا عن طريق الاستثمار مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على خصومات كبيرة من ناحية الرسوم الدراسية .

تقوم الجنسية الكاريبية بمنح العديد من المزايا التعليمية الأخرى، ويتمتع حاملي أحد الجوازات الكاريبية فرصة الوصول إلى العديد من الوجهات بدون تأشيرة كالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وغيرها الكثير. في حال قيام الطلاب بالتقديم على الجامعات المتواجدة في هذه الوجهات، سيتمكنون من حضور المقابلات بشكل سريع وعدم تضييع الفرصة في حال عدم تمكنهم من الحصول على التأشيرة بالوقت المحدد .

تقوم العديد من الدول الأخرى مثل مالطا بتقديم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، حيث تقوم بتقديم لكونها دولة من دول الاتحاد الأوروبي فرص الدراسة والعيش لمواطنيها في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تسمح للطلاب بالعمل في الاتحاد الأوروبي بمجرد تخرجهم من الجامعة دون تقييدهم بالحصول على تصريح عمل في الاتحاد الأوروبي .

تعتبر تركيا أيضاً منافسة للجامعات المرموقة وتقدم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار . إن ذلك يمنح الطلاب المزيد من الخيارات والفرص عند بحثهم عن أفضل تعليم متواجد في بيئة ميسورة التكلفة بشكل كبير .

إن الحصول على الجنسية الثانية لا يمنح المزيد من الفرص التعليمية فقط، بل يمنح الطلاب فرصة اختيارهم للمعاهد التي تلائم احتياجهم، حيث تقوم بعض الجامعات بتوفير برامج تدريبية ممتازة ومسارات مباشرة للتوظيف في الشركات العالمية المرموقة. يعتبر الحصول على الجنسية الثانية حالياً أسهل من أي وقت مضى بأسعار معقولة وميسورة للغاية .

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المزايا التعليمية عند الحصول على جواز سفر ثاني

ما هي المزايا التعليمية المتاحة عند الحصول على جواز سفر ثاني؟

إن الحصول على جنسية ثانية تمنح الطلاب فرصة الاختيار من بين العديد من الجامعات المرموقة، تعرف كيف يمكنك الاستفادة من ذلك .

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