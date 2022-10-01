‫المدير العالمي ل REVIV والرئيس التنفيذي ل REVIV الإمارات سيلا الأسدي تعلن عن شراكة REVIV مع °CRYO

لندن, 30 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — يعلن مدير مجلس إدارة REVIV العالمي والرئيس التنفيذي لشركة REVIV الإمارات سيلا الأسدي أن شركة REVIV الإمارات قد عقدت شراكة مع °CRYO.

تتشارك °CRYO و REVIV الإمارات العربية المتحدة لتقديم نهج شامل للعافية في جميع مواقعها الأربعة الفاخرة – أبراج الإمارات، هيلز مول في كل من دبي ونادي أبوظبي الريفي وممشة السعديات.

تأسست °CRYO في عام 2013 وهي رائدة عالميًا في تطبيق العلاج بالتبريد لرفع الأداء ودعم التعافي وتحسين العافية. يوجد لدى °CRYO مراكز في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأستراليا، ومع تكاملها الذي لا مثيل له مع العلوم الرائدة في مجال التكنولوجيا °CRYO ، فهي المزود الوحيد الذي يتمتع بخبرة كاملة في غرفة العلاج بالتبريد التي يمكن أن تصل بأمان إلى درجات الحرارة المطلوبة لتحقيق نتائج حقيقية.

يقول إدغارز جريجورجيفز، مدير التجزئة في الإمارات العربية المتحدة: “نحن متحمسون لإطلاق شراكة °CRYO مع REVIV لتمكين عملائنا في الإمارات العربية المتحدة من الاستمتاع بعلاج مغذيات جديد ومحسن يدعم الصحة والرفاهية من المستوى التالي. تساعد قطراتنا الوريدية الجديدة ليس فقط على الشعور بالحيوية والتنشيط والانتعاش، ولكن أيضًا تعطي حقًا تلك الركلة الإضافية من المعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمغذيات المهمة التي يحتاجها جسمك للشعور بالانتعاش. وأفضل جزء هو أنه يمكنك توفير الوقت، حيث يمكن القيام بالتنقيط الوريدي أثناء الاستمتاع بأي علاجات °CRYO لعافيتك أو لياقتك أو تعافيك أو جمالك أو تنحيفك”.

تقول سيلا الأسدي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة REVIV الإمارات العربية المتحدة: “مع أكثر من 11 عامًا من الخبرة المشتركة في صناعة العافية، نحن متحمسون لتعاون REVIV مع °CRYO . يهدف اقتران هذه الطرائق إلى تعزيز فوائد عافية مريضنا ويسمح لهم بدفع أهدافهم خطوة إلى الأمام. يهدف الجمع بين العلاج المميز عبر الوريد مع علاجات العلاج بالتبريد إلى تعزيز الشفاء والتعافي. إن التعاون والتآزر بين REVIV و °CRYO هو خدمة مثالية للأشخاص الذين يسعون إلى تحسين صحتهم والمساعدة في تحقيق الإمكانات الكاملة لأجسادهم “.

نبذة عن REVIV

REVIV هي شركة تقدم حلولًا للصحة الغذائية تعتمد على علوم الحياة، وهدفها هو أن تكون شركة الصحة الغذائية الشخصية الوحيدة التي تقدم حلولًا غذائية دقيقة، باستخدام البيانات الضخمة المقترنة بالذكاء الاصطناعي، لإثبات أن التغذية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الحالات الطبية أو المرضية. تتمثل رؤية REVIV في الريادة في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاجات القائمة على التغذية والتي من شأنها تقليل المرض وإطالة العمر والسماح للناس بالعيش حياة أفضل وأكثر صحة.

لمزيد من المعلومات حول REVIV Global ، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت: www.revivme.com أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى إيما روبرتسون على erobertson@revivme.com ، أو رقم هاتف: ‎+44 7398 213452