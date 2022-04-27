‫المختبر الجديد للسلامة من حرائق الكابلات في UL يحصل على موافقة الدفاع المدني في الإمارات العربية المتحدة

تمت الموافقة على مختبر سلامة وأداء الكابلات في أبوظبي من قبل الدفاع المدني في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة مصنعي الكابلات على تلبية المعايير التنظيمية والتقدم بطلب للحصول على شهادة الامتثال للدفاع المدني.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 أبريل 2022 / PRNewswire / — أعلنت UL ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال علوم السلامة، عن اعتماد مختبر سلامة وأداء الكابلات من قبل الدفاع المدني في الإمارات العربية المتحدة. تم اعتماد مختبر UL ، الواقع في مدينة أبو ظبي الصناعية ( (ICAD ، لاختبار سلامة وأداء الكابلات المقاومة للحريق. تمكن المنشأة الداخلية المصنعين والعلامات التجارية وموردي الكابلات المقاومة للحريق في الشرق الأوسط من الوصول إلى مختبر محلي عند التقدم بطلب للحصول على شهادة امتثال إلزامية للدفاع المدني.

قبل أن يمدد الدفاع المدني الإماراتي الموافقة على مختبر أبو ظبي، أجرت مختبرات UL المعتمدة الاختبارات والشهادات في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) والاختبارات في كندا لتصدير المنتجات إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. وتقبل السلطات التنظيمية هذه المختبرات كهيئات لإصدار الشهادات ومختبرات للاختبار. تؤكد موافقة المختبر الذي يقع مقره في الإمارات العربية المتحدة أن المرفق هو مختبر مقبول للاختبار و/أو الشهادة وأن الاختبار الذي يتم داخل المرفق يلتزم باللجنة الكهربائية التقنية الدولية ( IEC ) والمعايير البريطانية ( BS ) والمعايير الأوروبية ( EN ).

وقال سمير عبد السلام، كبير مديري تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم، ولهذا السبب تم إنشاء سلطات مثل الدفاع المدني في الإمارات العربية المتحدة”. “لاستيراد أو تصنيع أو بيع منتجات السلامة من الحرائق في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت وعمان، يجب على الشركات المصنعة إثبات سلامة منتجاتها من خلال الاختبار والشهادة من خلال مختبر اختبار معتمد وهيئة تصديق”.

وقال سلام: “بعد موافقة الدفاع المدني في الإمارات العربية المتحدة الموسعة على مختبر أبوظبي للسلامة والأداء الخاص بكابلات الإطفاء، يمكن لشركة UL تبسيط العملية للمصنعين الذين يتطلعون إلى استيراد أو بيع الكابلات المقاومة للحريق في الإمارات العربية المتحدة ومساعدتهم على بناء الثقة في سلامة منتجاتهم بين عملائهم”.

يتم تزويد مختبر سلامة وأداء كابلات الحريق المعتمد بخبراء UL ولديه القدرة على اختبار الكابلات المقاومة للهب ومقاومة الحريق وكابلات إنذار الحريق وأسلاك البناء ذات تقديرات مقاومة الحريق وكابلات مكونات الألياف البصرية ذات تقديرات مقاومة الحريق وممرات الحافلات. يمكن للمختبر أن يستوعب الاختبارات وفقًا لمعايير متعددة لخصائص تثبيط اللهب ومقاومة الحريق، بما في ذلك IEC و BS و EN .

“ونحن فخورون جدا بهذا الإنجاز. وقال حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا لـ UL إن الحصول على موافقة الدفاع المدني الإماراتي سيمكننا من مساعدة الشركات المصنعة على الوصول إلى سوق الإمارات العربية المتحدة بسهولة أكبر من أي وقت مضى”. “من خلال توفير خدمات الاختبار والفحص والاعتماد داخل البلد، يمكننا مساعدة عملائنا على جلب منتجات السلامة من الحرائق إلى السوق بسرعة وأمان. من خلال مختبرنا داخل البلد، يمكننا مساعدتهم في معالجة مخاطر المنتجات وسلامتها وأدائها، وتخفيف التحديات اللوجستية — بما في ذلك تقليل تكاليف الشحن — مع مساعدتهم في توريد المنتجات المتوافقة في جميع أنحاء المنطقة “.

نُبذة عن شركة UL

UL هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال علوم السلامة. نقدم خدمات الاختبار والفحص وإصدار الشهادات والتدريب والخدمات الاستشارية وحلول إدارة المخاطر والأفكار الأساسية للأعمال لمساعدة عملائنا في أكثر من 100 دولة لتحقيق أهدافهم في مجال السلامة والأمن والاستدامة. نعتقد أن معرفتنا العميقة بالمنتجات والذكاء عبر سلاسل التوريد تجعلنا الشريك المفضل للعملاء الذين يواجهون تحديات معقدة. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بزيارة الموقع الإلكتروني التالي UL.com .

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