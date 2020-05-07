المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي يوافق على تحويله إلى صندوق الصرف الصحي والنظافة العامة

جينيف، 7 مايو/ أيار، 2020 /PRNewswire/ — اتخذت يوم الاثنين اللجنة التوجيهية التابعة للمجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي (WSSCC) قرارًا تاريخيًا باعتماد استراتيجية المجلس التعاوني الجديدة للفترة من 2021-2025، والتي تمهد الطريق أمام المجلس لتحويله إلى صندوق الصرف الصحي والنظافة العامة، وهو صندوق عالمي قابل للتوسع يعني بدعم المناطق الأفقر والأشد احتياجًا في العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصرف الصحي والنظافة العامة.

وصارت الآن الحاجة إلى ضمان توفير المستويات المناسبة من الصرف الصحي والنظافة العامة أكثر إلحاحًا من ذي قبل: وأدى الافتقار إلى الوصول إلى مستويات مناسبة من الصرف الصحي والنظافة العامة، بما في ذلك صحة المرأة والنظافة العامة باعتبارها أحد أهم العقبات أمام تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، مما يترك عددًا كبيرًا من الأفراد معرضين ليس فقط لتفشي الأوبئة أو الأمراض المعدية، مثل أمراض الإسهال، والكوليرا، والإيبولا، وفيروس كورونا المستجد COVID-19، ولكن كذلك لوفاة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وضعف الصحة الجنسية والإنجابية، وانتشار مقاومة الميكروبات، وأمراض تعفن الدم وسوء التغذية.

وتتأثر بشكل غير متناسب النساء والفتيات نتيجة سوء الصرف الصحي والنظافة العامة وصحة المرأة مما يؤثر بالسلب على سلامتهن وكرامتهن من جراء العنف القائم على الجنس المرتبط بالصرف الصحي، وحرية التنقل، وحرية الاختيار، والصحة، والحصول على فرص العمل، والقوة الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، وفي ظل معدل التقدم الحالي، من المنتظر ألا يمكن الوصول إلى هدف التنمية المستدامة الخاص بالصرف الصحي والنظافة العامة إلا في القرن الثاني والعشرين.

ومن ثم يدعو صندوق الصرف الصحي والنظافة العامة القادة العالميين، بما في ذلك الحكومات الوطنية، إلى رفع مستوى استثماراتهم بشكل جذري في الأمور المتعلقة بالصرف الصحي والنظافة العامة بالمدارس، ومراكز الرعاية الصحية، وعلى مستوى الأسرة وضمان الابتكار اللازم لدعم تقديم خدمات أفضل للصرف الصحي والنظافة العامة.

ومن جانبه، وصل المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي بالفعل إلى ملايين الأفراد حول العالم حيث أجرى عمليات تدخل ضرورية ولإنقاذ الحياة في مجال الصرف الصحي والنظافة العامة. واستنادًا إلى إنجازات المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي والدعم المقدم بواسطة المتبرعين والشركاء طويلي الأمد، سيدعم صندوق الصرف الصحي والنظافة العامة الدول المؤهلة لتوفير تمويل إضافي ومحفز لسد الفجوات في استراتيجياتهم الوطنية الخاصة بالصرف الصحي والنظافة العامة.

وبهذه المناسبة، صرحت هند خطيب – عثمان “Hind Khatib-Othman“، رئيس المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي، قائلة: “أدركنا اليوم الحاجة إلى منهج عالمي تحويلي وطويل الأمد. ومع صندوق الصرف الصحي والنظافة العامة، نناشد قادة العالم مساعدتنا في سد فراغ الاستجابات الدولية لأزمات الصرف الصحي والنظافة العامة وصحة المرأة”.

– تتاح صورة على موقع إيه بي إيمدجز (http://www.apimages.com) –

نبذة عن المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي

يعد المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي بمثابة منظمة قائمة على العضوية تستضيفها الأمم المتحدة وتتمتع بثلاثين عامًا من الخبرة في العمل على تحسين الصرف الصحي والنظافة العامة للفئات الأشد احتياجًا والأقل قدرة على الاستجابة. ويركز المجلس على استراتيجية SDG 6.2 (الصرف الصحي، والنظافة العامة وصحة المرأة). ويمكن التعرف على المزيد على الموقع الإلكتروني (www.wsscc.org) وتابعونا على فيسبوك وتويتر.

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