المؤسسة الليبية للاستثمار تخسر دعواها أمام محكمة الاستئناف بالمملكة المتحدة – لندن

لندن، 14 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — رفض إذن الاستئناف المقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار “The Libyan Investment Authority” على حكم المحكمة العليا الصادر في يونيو/حزيران الذي يقضي بشطب إجراءاتها ضد رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي في دعواه ضد شركة جيه بي مورغان تشيس آند كو “JP Morgan Chase & Co”.

وتم تسليم القرار في 10 أكتوبر/تشرين أول بواسطة معالي المستشار هادون–كيف “Haddon-Cave”، الذي أكد على “الحكم الواضح والتفصيلي” للقاضي برايان “Justice Bryan” في المحكمة التجارية العليا الصادر بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2019. وأشار المستشار هادون- كيف إلى أنه تبين للمحكمة العليا أن المؤسسة الليبية للاستثمار ارتكبت “إخلالاً متعمدًا وجسيمًا بالواجب فيما يختص بالإفصاح الكامل والصريح لمسألة بقدر عال من الأهمية بشأن قضية خطيرة تجري محاكمتها” وأفاد أن قرار المحكمة العليا “غير قابل للاعتراض المعقول”.

وفي هذا الشأن، أشار السيد/ الجهمي قائلاً: “لقد انتهت محنتي، غير إن محنة ليبيا لم تزل متواصلة”. وأضاف، “هذه هي اللحظة المثالية كي تعيد المؤسسة الليبية للاستثمار النظر في تصرفاتها الأخيرة وتساعد في استرداد ليبيا ثرواتها الضائعة لمصلحة جميع الليبيين”.

“والمؤسسة الليبية للاستثمار إحدى المؤسسات الليبية العامة البارزة ويمكنها أن تكون مثالاً يحتذى به لرفع معايير الإدارة والحوكمة في المؤسسات المالية الليبية”.

“ومن الواضح أنه من عواقب 40 عامًا من حكم القذافي أن نسبة كبيرة من الأصول التي ملك الشعب الليبي خارج البلاد. وإن أمكن لليبيين التكاتف، هناك مسارات قانونية قوية لإعادة الثروة والمساعدة في إعادة بناء أمتنا المحطمة”.

“ويسعدني للغاية المساعدة في ذلك”.