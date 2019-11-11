المؤتمر اليهودي العالمي يكرم السفيرة الأميركية نيكي هيلي بمنحها جائزة ثيدور هرتزل المتميزة

السفيرة هيلي: إسرائيل لن تزول – حين يعترف العالم بذلك يصبح السلام ممكنا.”

إذ وصف هيلي بأنها “قد تكون أشجع امرأة في أميركا اليوم”، رئيس المؤتمر اليهوي رونالد أس لاودر يقول: “جائزة هرتزل تأتي مع تعبير عن الامتنان، ولكنها تأتي بثمن أيضا.”

نيويورك، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، قالت سفيرة الولايات المتحدة السابقة نيكي هيلي يوم الأربعاء لدى تسلمها جائزة ثيودور هرتزل المتميزة من رئيس المؤتمر اليهوي العالمي رونالد أس لاودر إن “انحياز الأمم المتحدة ضد إسرائيل كان دائما من عوامل تقويض جهود السلام، وذلك عبر الترويج لخرافة أن إسرائيل ستزول. وحين يعترف العالم بذلك يصبح السلام ممكنا.” يذكر أن جائزة هرتزل هي وسام شرف رفيع يكرم الأشخاص البارزين الذين يروجون لقيم هرتزل المتمثلة في إقامة عالم أكثر أمنا وتسامحا مع الشعب اليهودي.”

وقالت هيلي، كمسؤولة جديدة في الأمم المتحدة، أصبح من الواضح لها حينها أن بعض “العادات القديمة” للمنظمة، مثل التنمر على إسرائيل، أصبحت ممارسة شائعة – مع “جلسة شهرية لانتقاد لإسرائيل” في مجلس الأمن. وقالت إن أحد أهم الدروس “التي تعلمتها هو أن الشيء الأكثر أهمية هو عدم الخوف من الاعتماد على قيمك الأساسية، حتى عندما تتعارض مع العادات القديمة … [التي] لم يتم التشكيك فيها لسنوات. واحدة من هذه القيم الأساسية هي الوقوف إلى جانب أصدقائك.”

وقالت هيلي: “بعض الناس يتهموننا بالمحاباة تجاه إسرائيل، لكن ما فعلناه لم يكن في الحقيقة شيئا له علاقة بالمحاباة. في كل ما فعلناه في الأمم المتحدة، كان مرتبطا بربط نهجنا تجاه إسرائيل بفكرة رئيسية واحدة. وهذه الفكرة هي المفهوم البسيط المتمثل في أنه يجب معاملة إسرائيل كأي دولة طبيعية أخرى. وهذا الطلب هو في الواقع مطلب بالسلام.”

علاوة على ذلك، قال هيلي، إنه وسط التهديدات المتزايدة التي تواجه المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم، من الضروري للغاية مواصلة مكافحة معاداة السامية. من المحير بالنسبة لي أن معاداة السامية لا تعامل بنفس الاحتقار الذي تعامل به العنصرية أو غيرها من أشكال الكراهية. إنها نفس الشيء تماماً. يجب ألا يتم التسامح معها مطلقًا. يجب ألا يتم تبريرها أبدًا. يجب ألا تتم عقلنتها أبدًا.”

وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، والسفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. (سي) شاهار أزران

رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر لهيلي: “لن تكوني قادرة على الراحة لأننا نتوقع منك أشياء أكبر.”

في تقديمه الجائزة للسفيرة هيلي، أكد رئيس المؤتمر اليهودي العالمي لاودر دعم هيلي الثابت لدولة إسرائيل، كصوت رائد في الكفاح ضد المعايير المزدوجة والتحيزات السائدة داخل المجتمع الدولي. وقال الرئيس لاودر، الذي وصف السفيرة هيلي بأنها “ربما كانت أكثر النساء شجاعة في أميركا اليوم” و “نفس طازج جديد” عرض الأمم المتحدة لـ “صوت قوي وواضح للحقيقة” “جائزة هرتزل تأتي مع امتناننا، ومع تقديرنا العميق. لكنها تأتي أيضا بثمن. لن تكوني قادرًة على الراحة لأننا نتوقع منك أشياء أكبر … مثل هرتزل، لقد دافعت عن قضية لها، ولا تزال، أكثر من نصيبها من الأعداء. لكن ذلك يضعك على الجانب الحق من التاريخ. وإذا كان هناك أي شخص في هذه القاعة لديه الحماس والشجاعة والإيمان للجلوس أمام هذا الاختبار، فهو أنت نيكي هيلي “.

وأكد رئيس المؤتمر لاودر مجددًا في كلمته على التركيز المتطور للمؤتمر اليهودي العالمي، والطبيعة الحرجة لتوفير تعليم يهودي يسهل الوصول إليه، ومكافحة الجهود الرامية إلى تقويض دولة إسرائيل، وحماية مجتمعاتنا من الانتشار المتزايد لمعاداة السامية من كل من أقصى اليسار وخطاب أقصى اليمين، وكذلك الكراهية كما هو الحال في المجال الرقمي. وقال: “اليوم، نحن لسنا عاجزين، واليوم، لدينا صوت – صوت عال وواضح – نعتزم استخدامه. لكنكم من الآن وصاعدا سوف تسمعون كلاما أقل وترون أفعالا أكثر. سنحارب معاداة السامية. سنحارب النازيين الجدد وكذلك معاداة السامية في اليسار. سنستمر في القتال. لأننا نحارب من أجل شيء واحد – بقاء الشعب اليهودي. وأعدكم بذلك: سننتصر.”

ومن الفائزين السابقين بجائزة ثيودور هرتزل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وعائلة روتشيلد ووزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول ونائب الرئيس الأميركي السابق جوزيف بايدن والرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز وإيلي وماريون ويزل، ووزيرا الخارجية الأميركيان السابقان هنري كيسنجر وجورج شولتز، وبعد وفاته، رونالد ريغان وأكسيل سبرينغر.

في نفس الحدث، حصل جويل غراي، الممثل والمغني والمخرج والمصور الأسطوري، على جائزة تيدي كوليك الرابعة لتقدم الثقافة اليهودية من المؤتمر اليهودي العالمي ، وقد تسلمها من رئيس المؤتمر اليهودي العالمي لاودر، الذي وصفه بأنه “ليس مجرد كنز يهودي، ولكنه كنز وطني.” وتحدث غراي في خطابه عن تأثير تراثه اليهودي على عمله، بما في ذلك قراره الشروع في إنتاجه الأخير، Fiddler on the Roof باللغة اليديشية.

وكان قد تم تكريم كيرك دوغلاس بجائزة تيدي كوليك الافتتاحية في العام 2016، وتلاه المخرج جورج ستيفنز في العام 2017، والمحسن روبرت كرافت في العام 2018.

عن المؤتمر اليهودي العالمي

المؤتمر اليهودي العالمي هو المنظمة الدولية التي تمثل المجتمعات اليهودية في 100 دولة أمام الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية.

الاتصال: مايكل غريفسكي، office@mg745fifth.com