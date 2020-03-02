المؤتمر العالمي لإدارة الحركة الجوية يكرم إنجازات متميزة في الطيران، ويعلن عن المتسابقين النهائيين للفوز بجوائز مافريك

2 مارس / آذار 2020 / بي آر نيوزواير / — يشرف أتكا، جمعية رقابة الحركة الجوية Air Traffic Control Association ، وكانسو (منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية) Civil Air Navigation Services Organisation ، الإعلان عن أسماء المتسابقين النهائيين للفوز بالمجموعة الأولى من جواز مافريك التي تقدمها جمعية رقابة الحركة الجوية العالمية Maverick Awards presented by World ATM Congress . وتكرم هذه الجوائز الإنجازات المتميزة في الطيران والتعاون والاستدامة في إدارة الحركة الجوية.

وقال بيتر أف دومون، الرئيس والمدير التنفيذي لآتكا: “كأكبر معرض لمؤتمر جمعية رقابة الحركة الجوية في العالم، يعتبر هذا المؤتمر المكان المثالي للاعتراف بـ والاحتفاء بالعديد من التطورات التي حققها مجتمعنا العام الماضي. تمثل هذه الجوائز ثلاثا من أهم ركائز صناعتنا: التعاون والابتكار والاستدامة – كل ذلك من أجل سلامة الطيران.”

وفي هذه السنة الأولى للجوائز، تم استلام أكثر من 100 ترشيح، تم تقليصها إلى تسعة متسابقين، ثلاثة في كل فئة من فئات الجوائز.

تعترف جائزة التعاون بأهمية العلاقات الفعالة والشراكات داخل / عبر التخصصات والقطاعات لتحقيق هدف مشترك .

المتأهلون النهائيون لجائزة التعاون هم (حسب الترتيب الأبجدي):

• أسينالتوحيد الأجواء الأفريقية من خلال البث الفضائي التلقائي للمراقبة (ADS-B) والتقنيات المبتكرة الأخرى في جميع مناطق معلومات الطيران الستة.

• كونسورتيوم مطار هيثرو المحدود وناتس، هاريس أورثوجون ويوروكونترول لإدخال أوقات الوصول المستهدفة إلى مطار هيثرو من خلال مشروع SESAR PJ24

• ناتس، ناف كندا وأيريون أل أل سيعلى التطوير المبتكر ونشر أول خدمة ADS-B في العالم في الوقت الفعلي.

تكرم جائزة الابتكار الأفكار والتقنيات والمفاهيم الجديدة التي تتحدى معايير إدارة الحركة الجوية الحالية مع إمكانية تحسين الأداء أو العمليات أو القدرات بشكل ملحوظ .

المتأهلون النهائيون لجائزة الابتكار هم:

• أوسترو كونتروللمشروعها “خطوط الصفائح – طريقة لتسريع إيقاظ دوامة الاضمحلال أثناء التقدم النهائي للهبوط”، وهي البنية التحتية التي تسرع من تدهور دوامة الاستيقاظ على مقربة من الأرض بنسبة 30 في المئة تقريبًا، مما يجعل حوادث الاستيقاظ أقل احتمالًا.

• ناسالرحلتها الناجحة والمتزامنة لأنظمة الطائرات الصغيرة بدون طيارفي بيئة حضرية معقدة باستخدام نظام إدارة يو أيه أس لحركة المرور (UTM)

• صاب لحلول حركة المرور الرقمية ومطار الجبال الاسكندنافيةلبناء مطار جديد مبتكر مجهز بخدمات البرج الرقمية والبعيدة من مركز برج بعيد.

تُكرم جائزة الاستدامة للقادة والمبادرات والمنظمات التي تعمل على الحد من تأثير الطيران على البيئة وتقدم مساهمات كبيرة في تحسين البصمة البيئية للطيران من خلال إدارة الحركة الجوية .

المتأهلون النهائيون لنيل جائزة الاستدامة هم:

• إنيرلتصميم وتطوير آلية مراقبة وفرت، من خلال الخلوص المباشر لرقابة الحركة الجوية، حوالي 7 ملايين ميل بحري للرحلات الجوية المدارة في المجال الجوي الإسباني، ومنع انبعاث 243000 طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

• هنغارو كونترولوبولا تي أس أيه وروما تي أس أيه و ROMATSA لمشروع SEE FRA / SEEN FRA (المجال الجوي الحر لجنوب شرق أوروبا)، مما يسمح للمشغلين بالطيران على الملفات الشخصية المحسّنة عبر حدود منطقة معلومات الطيران الخاصة ببلغاريا والمجر ورومانيا، والتي لديها القدرة على توفير ما يصل إلى 10000 ميل بحري، والحفاظ على 80 طنا من الوقود و 250 طنا من انبعاثاتثاني أكسيد الكربونيوميا.

• ناف كندالتصبح أول مزود لخدمات الملاحة الجوية في العالم الذي ينفذ المعيار الجديد للايكاو: تم إنشاؤه بناءً على ترخيص أداء الملاحة المطلوب ويظهر انخفاضًا بأكثر من 4.1 مليون كغم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال سيمون هوكارد المدير العام لـمنظمة كانسو: “إن الحصول على أكثر من 100 ترشيح لجوائزنا الافتتاحية كان إنجازًا رائعًا ومؤشرًا على التقدم الكبير الذي نحققه كصناعة لإدارة الحركة الجوية. كانت جودة الترشيحات عالية بشكل لا يصدق – تهنئتي لجميع الذين وصلوا إلى القائمة النهائية. لقد رفعوا معايير الفوز لسنوات مستقبلية!”

ونتقدم بالشكر الخاص للجنة التحكيم الكريمة لدينا: إيمان برينان، المديرة العامة لشركةيوروكونترول؛ تيري بريستول، الرئيس التنفيذي للعمليات، منظمة الطيران أف أيه أيه؛ بيتر أف دومون، الرئيس والمدير التنفيذي، آتكا؛ سايمون هوكارد، المدير العام، كانسو؛ الكابتن غيلبرت كيبي، المدير العام لهيئة الطيران المدني في كينيا؛ وسعادة دونا ماكلين، مؤسسة ومالكة، دونا ماكلين أسوشيتس، أل أل سي.

سيتم الإعلان عن الفائز من كل فئة في جوائز مؤتمر جمعية رقابة الحركة الجوية 2020 في مدريد، إسبانيا خلال حفل توزيع جوائز مافريك، الذي سيعقد من الساعة 15:00 حتي 16:00 الثلاثاء، 10 مارس، في مسرح وينغ أيه تي أم. سيستضيف حفل توزيع الجوائز رئيس آتكا، بيتر أف دومون والمدير العام لـ كانسو سايمون هوكارد. التسجيل لهذا الحدث مجاني. لمعرفة المزيد والتسجيل، يرجى زيارة الموقع www.worldatmcongress.org

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: Abigail Glenn-Chase