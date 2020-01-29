اللجنة المشتركة الدولية تعلن عن نشر الطبعة السابعة لمعايير الاعتماد الدولية للمستشفيات

المعايير ستُنشر في 1 نيسان/أبريل وتصبح سارية المفعول يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020

أوك بورك، إلينوي، 29 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — في جهد للتركيز على سلامة المريض المتواصلة وتحسين الجودة، كما ولمعالجة التغييرات الديناميكية في بيئة الرعاية الصحية العالمية اليوم، أعلنت اللجنة المشتركة الدولية Joint Commission International عن نشر المعايير الدولية لاعتماد المستشفيات من اللجنة الدولية المشتركة، الطبعة السابعة يوم 1 نيسان/أبريل، 2020.

اعتبارًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020، ستحتاج جميع المستشفيات والمراكز الطبية الأكاديمية التي تسعى للحصول على الاعتماد أو إعادة الاعتماد من اللجنة المشتركة الدولية إلى الامتثال للمجموعة المحدّثة من معايير الاعتماد، حيث سيتم استطلاعها بموجب الطبعة السابعة.

المعايير الدولية للجنة المشتركة الدولية هي أساس اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية الأكاديمية في جميع أنحاء العالم. تحدد المعايير توقعات الأداء والهياكل والوظائف التي يجب أن تكون موجودة حتى يتم اعتمادها من قبل اللجنة المشتركة الدولية.

ستتضمن الطبعة السابعة قسمين رئيسيين حول الرعاية التي تركز على المريض وإدارة الرعاية الصحية. تتضمن التحسينات المحددة معايير جديدة أو منقحة في هذه المجالات:

الأهداف الدولية لسلامة المرضى

فصل رعاية المرضى الذي يتناول إدارة أنظمة الإنذار السريري والمرضى المعرضين لمخاطر الانتحار أو إيذاء النفس وأشعة الليزر .

الذي يتناول إدارة أنظمة الإنذار السريري والمرضى المعرضين لمخاطر الانتحار أو إيذاء النفس وأشعة الليزر فصل الوقاية من الأمراض ومكافحتها ، وهو يغطي النظافة البيئية لغسيل الملابس والبياضات والدعك، وكذلك حماية المرضى والعاملين من مسببات الأمراض المنقولة بالدم .

، وهو يغطي النظافة البيئية لغسيل الملابس والبياضات والدعك، وكذلك حماية المرضى والعاملين من مسببات الأمراض المنقولة بالدم فصل إدارة المرافق والسلامة الذي يتضمن السلامة من الحرائق، بما في ذلك استخدام التدابير المؤقتة وتوضيح توقعات توفر المرافق الحيوية وجودة مياه غسيل الكلى .

الذي يتضمن السلامة من الحرائق، بما في ذلك استخدام التدابير المؤقتة وتوضيح توقعات توفر المرافق الحيوية وجودة مياه غسيل الكلى فصل إدارة المعلومات الذي يستعرض ضوابط الوصول إلى البيانات، وحماية البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر للموظفين الذين يستخدمون السجلات الطبية الإلكترونية واستخدام النساخات.

وتتضمن التحسينات الأخرى توضيح أحداث الحارس، والأحداث السلبية والأحداث ااتي كانت على وشك الوقوع، وقائمة مسرد موسعة وموحدة، ومراجع محدثة وملاحظات منقحة للفصل.

تقول بولا ويلسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية، اللجنة المشتركة الدولية: “يسعدنا أن نقدم الطبعة السابعة من معايير الاعتماد الدولية الخاصة بالمستشفيات. تعكس هذه المعايير أحدث الأدلة العلمية حول سلامة المرضى بالإضافة إلى المدخلات المقدمة من المنظمات الحالية المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة وأصحاب المصلحة الآخرين من الخبراء. تواصل هذه الطبعة الأحدث من معايير المستشفيات من اللجنة المشتركة الدولية تاريخنا الذي يمتد لـ 20 عامًا في مساعدة المؤسسات المعتمدة على تحسين جودة وسلامة الرعاية التي تقدمها للمرضى في جميع أنحاء العالم. تفخراللجنة المشتركة الدوليةبأن تكون شريكًا مع هذه المنظمات البارزة“.

ستكون الطبعة السابعة من معايير الاعتماد الدولية المشتركة للمستشفيات متاحة للشراء باللغة الإنجليزية اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل 2020، تليها إصدار باللغات الصينية والبرتغالية والإيطالية والعبرية واليابانية والإندونيسية والفرنسية والإسبانية في وقت لاحق. سيتوفر هذا الدليل مجانا للمنظمات المعتمدةمن اللجنة المشتركة الدولية.

لمزيد من المعلومات حول معايير اللجنة المشتركة الدولية، يرجى زيارة https://www. jointcommissioninternational. org/standards/

نبذة عن اللجنة الدولية المشتركة

تأسست اللجنة الدولية المشتركة Joint Commission International في العام 1994 كفرع تابع لمؤسسة “موارد اللجنة المشتركة إنك” Joint Commission Resources, Inc. (JCR)، وهي مؤسسة غير ربحية ومسيطر عليها بالكامل من قبل اللجنة المشتركة. من خلال الاعتماد الدولي، وتقديم المشورة، والمنشورات وبرامج التعليم، تقوم اللجنة المشتركة الدولية بإيصال مهمة اللجنة المشتركة إلى جميع أنحاء العالم من خلال المساعدة على تحسين نوعية العناية بالمرضى. وتعمل اللجنة المشتركة الدولية على تقديم المساعدة لمنظمات الرعاية الصحية الدولية ووكالات الصحة العامة ووزارات الصحة وغيرها في أكثر من 100 بلد. يرجى زيارة موقع اللجنة على: www. jointcommissioninternational. org لمزيد من المعلومات.

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مورين ليونز

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