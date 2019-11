You are here:

اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية تلتقي البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للمرة الأولى لتقديم مشروع بيت العائلة الإبراهيمية