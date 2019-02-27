اللجنة العالمية ترحّب بالدكتور محمد البرادعي كعضو جديد

جنيف، 28 شباط/فبراير 2019 –

تتشرّف المفوضية العالمية لسياسات المخدرات بالترحيب بالدكتور محمد البرادعي، المدير العام الفخري للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام كعضو جديد ذات خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالسياسات والمتعددة الأطراف.

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من خلال مسيرته كديبلوماسي وموظف دولى وأكاديمي ، أصبح د. البرادعي على دراية وثيقة بعمل المنظمات الدولية لا سيما في مجالات السلام والأمن الدوليين والتنمية.

بالإضافة لمناصرة د. البرادعي لحقوق الشعوب والسياسات الداعمة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فانه معروف عالميًّا باهتمامه بالتقدم الإنساني ، وهو يضيف للمفوضية العالمية فهمه الاستراتيجي لأسباب الوصم والتمييز في سياسات المخدرات ودعمه لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد قال د. البرادعي، ” لقد لمست بنفسى تأثير سياسات المخدرات على المجتمعات في مختلف أنحاء العالم وتأثير القمع على الشعوب الأكثر فقرًا والأكثر تعرضا للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأتطلع للعمل مع زملائي المفوّضين لمساعدة العالم على التعافى من الحرب الفاشلة على المخدرات التى تفقد زخمها “.

كما اضافت روث درايفوس، رئيسة المفوضية العالمية ورئيسة سويسرا السابقة، ” إنّنا سعداء بانضمام د. البرادعي إلينا. فحركة إصلاح سياسات المخدرات لم تكن لتأمل بمناصر أفضل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن ممتنون لدعمه لبدء حوار في المنطقة، وفي تعزيز مناصرة المفوضية العالمية لسياسات مخدرات جديدة لا تمزّق نسيج مجتمعاتنا”.

د. البرادعي هو العضو الأول في المفوضية العالمية القادم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتكون المفوضية العالمية حاليا من 24 عضوًا، منهم 12 رئيس دولة أو حكومة سابق من البرازيل وتشيلي وكولومبيا (2) واليونان والمكسيك ونيوزيلندا ونيجيريا وبولندا والبرتغال وسويسرا وتيمور الشرقية وأربعة حائزين على جائزة نوبل.

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