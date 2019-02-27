Thursday, 28/2/2019 | 12:49 UTC+0
Libyan Newswire

From around the world

Breaking news
ticket title
Employment and Institution Restructuring Ministers co-chair inter-ministerial committee meeting
WHO condemns continuous attacks on health care in Libya [EN/AR]
Task Force: US Efforts to Battle Extremism ‘Unsustainable’
Security Council 1591 Committee Meets with Sudan, Regional States
Kajman discusses with Minister of Finance financial arrangements for 2019
You are here:  / Arabic / Press Release / اللجنة العالمية ترحّب بالدكتور محمد البرادعي كعضو جديد

اللجنة العالمية ترحّب بالدكتور محمد البرادعي كعضو جديد

February 28, 2019   

Post by relatedRelated post

جنيف، 28 شباط/فبراير 2019 –

تتشرّف المفوضية العالمية لسياسات  المخدرات بالترحيب بالدكتور محمد  البرادعي، المدير العام الفخري للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام كعضو جديد ذات خبرة  واسعة ومعرفة عميقة  بالسياسات  والمتعددة الأطراف.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/828160/Arabic_GCODP_Logo.jpg

من  خلال مسيرته كديبلوماسي وموظف دولى  وأكاديمي ، أصبح د. البرادعي  على دراية وثيقة بعمل المنظمات الدولية  لا سيما في مجالات السلام والأمن الدوليين والتنمية.

بالإضافة  لمناصرة د. البرادعي لحقوق الشعوب  والسياسات الداعمة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  فانه معروف عالميًّا باهتمامه بالتقدم  الإنساني ، وهو يضيف للمفوضية العالمية  فهمه الاستراتيجي لأسباب الوصم والتمييز في سياسات المخدرات ودعمه لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد قال د. البرادعي، ” لقد لمست بنفسى تأثير سياسات المخدرات على المجتمعات في مختلف أنحاء العالم وتأثير القمع على الشعوب الأكثر فقرًا والأكثر تعرضا للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأتطلع للعمل مع زملائي المفوّضين لمساعدة العالم على التعافى من الحرب الفاشلة على المخدرات التى تفقد زخمها “.

كما اضافت روث درايفوس، رئيسة المفوضية  العالمية ورئيسة سويسرا السابقة، ” إنّنا سعداء  بانضمام د. البرادعي  إلينا. فحركة إصلاح سياسات  المخدرات لم تكن لتأمل بمناصر أفضل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن ممتنون  لدعمه لبدء حوار في المنطقة،  وفي تعزيز مناصرة المفوضية  العالمية لسياسات  مخدرات جديدة لا تمزّق نسيج مجتمعاتنا”.

د. البرادعي هو العضو الأول في المفوضية  العالمية القادم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتكون المفوضية  العالمية حاليا من  24 عضوًا، منهم  12 رئيس دولة أو حكومة سابق من البرازيل وتشيلي وكولومبيا (2) واليونان والمكسيك ونيوزيلندا ونيجيريا وبولندا والبرتغال وسويسرا وتيمور الشرقية وأربعة حائزين على جائزة نوبل.

Twitter: @globalcdp
Facebook: www.facebook.com/globalcommissionondrugs
LinkedIn: www.linkedin.com/company/gcdp
YouTube: www.youtube.com/user/DrugsandDemocracy1

Tags:
-->
   
   

We share news on our website despite being worried about its size, means that we do not differentiate in news whether it is a small or any big news. Each news that is affecting people’s lives has to be published and discussed in different forums. With this state of mind, we share news on our website, because our ultimate goal is to witness that concerned authorities taking notice of the issue which has been raised in the shape of news on our website.

Read More!

Contact Us

Email: info@libyannewswire.com

Monthly Archives