Thursday, 5/3/2020 | 2:32 UTC+0
Libyan Newswire

From around the world

Breaking news
ticket title
National Disease Control Centre Announces Denies Suspicious Coronavirus Case Reported At Ras Jdeir
US Ambassador To Libya: We Look Forward To Resuming Talks Between Libyans
Siala: Illegal Migration Opens Way To Emergence Of Terror Groups
International Fears Salama’s Resignation Could Jeopardize Peaceful Settlement Of Libyan Crisis
UNICEF Concerned About Affect Of Mines And Explosives On Thousands Of Children In Libya
You are here:  / Arabic / Press Release / اللجنة الأولمبية الكويتية تؤجل دورة الألعاب الرياضية الخليجية بسبب فيروس كورونا

اللجنة الأولمبية الكويتية تؤجل دورة الألعاب الرياضية الخليجية بسبب فيروس كورونا

March 5, 2020   

Post by relatedRelated post

مدينة الكويت، الكويت، 5 مارس 2020/PRNewswire/ — أجَّلت اللجنة الأولمبية الكويتية دورة الألعاب الرياضية الخليجية، التي كان من المقرر أن تُقام في الفترة من 3-14 إبريل المُقبل، إلى ديسمبر 2020، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19). وفقًا للبيان الصحفي الذي أصدرته اللجنة، فإن قرار تأجيل دورة الألعاب جاء بهدف حماية المصلحة العامة وسلامة الرياضيين والمديرين التنفيذيين والفنيين.

جدير بالذكر أنه كان من المُفترض أن تشارك كل من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر في دورة الألعاب الخليجية التي تم تأجيلها.

Tags:
-->
   
   