الكلمة الافتتاحية: قمة مجموعة العشرين في الرياض

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- صورة عائلية من الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بالرياض اليوم
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الكلمة الافتتاحية: قمة مجموعة العشرين في الرياضNovember 21, 2020
الرياض – المملكة العربية السعودية, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — يمكن الاطلاع على الكلمة الافتتاحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في موقع القمة هنا.
ويمكن الاطلاع على صور الكلمة الافتتاحية في معرض موقع القمة هنا.
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Tags: MENA