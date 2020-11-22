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صورة عائلية من الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بالرياض اليوم
الكلمة الافتتاحية: قمة مجموعة العشرين في الرياض
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الكلمة الافتتاحية: قمة مجموعة العشرين في الرياض

November 21, 2020   

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الرياض – المملكة العربية السعودية, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — يمكن الاطلاع على الكلمة الافتتاحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في موقع القمة هنا.

ويمكن الاطلاع على صور الكلمة الافتتاحية في معرض موقع القمة هنا.

ولتحميل مقطع الفيديو للكلمة الافتتاحية بدقة عالية، يرجى الضغط هنا والتسجيل عبر بوابة الناقل الرسمي، للإبلاغ عن مشاكل التسجيل، اضغط هنا.

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