الكلمة الافتتاحية: قمة مجموعة العشرين في الرياض

الرياض – المملكة العربية السعودية, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — يمكن الاطلاع على الكلمة الافتتاحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في موقع القمة هنا.

ويمكن الاطلاع على صور الكلمة الافتتاحية في معرض موقع القمة هنا.

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