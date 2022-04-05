‫الكشف عن تلفزيون هايسنس ليزر L9G في القرعة النهائية لكأس العالم، إطلاق الحملة التسويقية بعنوان #PerfectMatch World Cup رسميًا هايسنسهايسنسوفي الوقت نفسه، تم إطلاق الحملة التسويقية #PerfectMatch World Cup رسميًا.هايسنس

خلال الحدث، قام فريق الإدارة العليا للفيفا وممثلون عن مختلف اتحادات كرة القدم بزيارة جناح هايسنس. وقد جربت فاطمة سمورة، الأمينة العامة للفيفا، شخصيًا التجربة الغامرة التي جلبتها جودة الصورة فائقة الوضوح لتلفزيون الليزر L9G ، وأشادت بقوة بإعادة التعاون مع هايسنس. وأكد السيد جيسون أو، رئيس هايسنس في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن تلفزيون الليزر L9G مصمم ليعكس الإدراك البصري البشري مع كونه صديقًا للعين بسبب حل الأجهزة المعتمدة على الضوء الأزرق المنخفض من مؤسس تي يو في راينلاند. إلى جانب ذلك، سيوفر نظام الترفيه المنزلي المثالي والصوت الذي يضاهي جودة صوت السينما للمشجعين تجربة غامرة حقًا لمشاهدة كأس العالم فيفا قطر 2022.هايسنس TM .

مع حدث القرعة النهائية لكأس العالم فيفا 2022، TM أطلقت هايسنس رسميًا الحملة التسويقية العالمية لكأس العالم تحت شعار “”لعبة مثالية”. “لعبة مثتالية”، التي لا تعني فقط أن مباريات كأس العالم الفيفا قطر 2022 TM ستكون بطولة كرة قدم مثالية لمشجعي كرة القدم فحسب، ولكنها تعني أيضًا أن منتجات هايسنس ستكون الخيار الأفضل للجماهير لمشاهدة المباريات في المنزل. وبدءا بحدث القرعة لكأس الفيفا قطر 2022 TM ستستفيد هايسنس من تأثير بطولة كرة القدم العالمية وتستفيد بالكامل من موارد حقوق الرعاية، إلى جانب المفاصل المهمة للحدث والمبيعات، لتنظيم سلسلة من الحملات التسويقية للماركة التجارية مثل حملات المسؤولية الاجتماعية للشركات وأسبوع العلامة التجارية الفائقة. فضلا عن ذلك، ستصل هايسنس إلى المستهلكين على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واتصالات العلاقات العامة، وتتفاعل بعمق مع مجموعات المشجعين، وتعزز رعاية هايسنس لكأس العالم، وبالتالي تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتفضيلها، ومواصلة تعزيز تطوير السوق الدولية وبناء العلامة التجارية العالمية، وتسريع عملية التدويل في شركة هايسنس.هايسنس