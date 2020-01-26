الكشف عن أفضل 5 أماكن للعمل في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 من يناير 2020 /PRNewswire/ — تصدرت شركات نوفو نورديسك وأسترازينيكا وفودافون وجي إس كي وتمكين للتقنيات قائمة أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط وفقًا لبرنامج البحوث السنوي المرموق عن أماكن العمل للعام 2019 في جميع ربوع المنطقة. برنامج أفضل أماكن العمل هو برنامج دولي يوفر لأصحاب العمل في مختلف البلدان الفرصة لمعرفة المزيد عن التزام الموظفين ورضاهم عن وظائفهم، فضلاً عن الاحتفاء بالشركات التي يشعر موظفوها بارتباطهم بأماكن عملهم التي تمتاز ببرامج متميزة للموارد البشرية وسياسات تستشرف المستقبل فيما يتعلق بمكان العمل.

وقد جمع البرنامج بيانات من أكثر من 65 صاحب عمل في جميع أنحاء المنطقة، وتغطي تلك البيانات مزايا الموظفين وما يتلقونه من امتيازات وحوافز إضافية، كما تغطي ثقافة الشركة وبيئة العمل فيها والتطور المهني والتزام الموظفين. وقد وجد البرنامج هذا العام أن المزايا الأساسية، كالامتيازات الصحية وتكافؤ الفرص والتقدير المهني، تمثل جوانب لا بد من توفيرها للموظفين، إلا أنها لا تكفي وحدها ليحصل مكان العمل على تصنيف مرتفع. فالثقافة القوية المتبعة في الشركات وبيئة العمل الداعمة التي تشمل التحفيز والتمكين وتحديد الأهداف تمثل جميعها أمورًا بالغة الأهمية بالنسبة للموظفين.

وفي هذا السياق، صرح مادس بو لارسن، نائب رئيس نوفو نورديسك الإمارات ومديرها العام، قائلاً: “نضع نصب أعيننا هدفًا ساميًا كوننا نؤثر في حياة الكثيرين ونعامل الجميع بالاحترام الذي يستحقونه، كما نعمل على تطوير كوادرنا المهنية ونقدر جهودهم تقديرًا عادلاً في إطار مناخ عمل ودي، ما يخلق بيئة عمل مثمرة للغاية تسودها ثقافة أخلاق العمل. ويمثل ذلك تقديرًا لكل ما نبذله من جهود، بحيث يتسنى لجميع العاملين لدى نوفو نورديسك الإمارات أن يفخروا بأنفسهم.”

كما صرح رامي إسكندر، رئيس أسترازينيكا لإقليم الشرق الأدنى، قائلاً: “لقد كان عامًا مشهودًا! فقد فازت فرق عملنا في كل من لبنان والأردن والعراق بجائزة مكان العمل رقم 1 بين أفضل أماكن العمل ونفخر بأننا حللنا في المرتبة الثانية على قائمة أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط. وتعبر هذه المراحل الرئيسة عن الالتزام التام الذي لا يُضاهى في جميع أنحاء المنطقة وعن عملية التطور المتواصل والأداء الاستثنائي!”. وقد حصلت الشركة على شهادة أفضل أماكن العمل قي بعض بلدان بالمنطقة وهي لبنان والعراق والأردن ومصر حيث صرح خالد عاطف، الرئيس الإقليمي للشركة في مصر وشمال أفريقيا، قائلاً:: “يلقي هذا التكريم الضوء حقًا على الفرق بين الشركة الجيدة والشركة العظيمة. ففي أسترازينيكا، يمثل تحقيق ثقافة النمو اعتمادًا على الابتكار أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا. ولا أعتقد شخصيًا في وجود وصفة سحرية لإيجاد مكان عمل عظيم لأن العنصر الرئيس لإيجاد ذلك المكان ما هو إلا بث روح الطموح في أفراد فريق العمل وترسيخ قيم الشركة وتمكين هذا الفريق كي يستطيع دفع مسيرة الشركة إلى الأمام ليتخطى بذلك كل التوقعات.”

وفي السياق ذاته، صرح ألكسندر فورمو-كرتيل، رئيس فودافون مصر التنفيذي، قائلاً: “نجحت فودافون مصر، إضافة إلى كونها المجموعة رقم واحد التي تقدم الخدمات الأرفع جودة لعملائها، في أن تصبح أفضل مكان عمل حيث حققنا هذا المركز المرموق بوصفنا أفضل صاحب عمل بفضل مبادراتنا المتعددة والمتنوعة التي يتسنى عن طريقها تحقيق التنوع والاحتواء في مكان العمل. كما أن الاستثمار في تطوير مواردنا البشرية يمثل واحدة من أولويات فودافون التي ظلت تجتهد في تشكيل ثقافة عمل يشعر بفضلها كل فرد بأنه جزء لا يتجزأ من هذا الكيان، كما يستمد الإلهام ليحقق الأداء الأفضل في جميع الأوقات ويسعى دائمًا إلى تحسين مستواه، ولاسيما ضمن ثلاث محاور رئيسة، هي: بناء قاعدة للمواهب الرقمية والاستثمار في المواهب الرقمية المستقبلية وإيجاد مكان عمل يتميز بالتنوع.

كما صرح إيمن فاديليوجو، نائب الرئيس الأول لشركة GSK Emerging Markets Central، قائلاً: “تتحقق إنجازات الشركة بفضل كوادرها المهنية وروح العمل السائدة بين أفرادها في ظل التزامنا الممتد على مدى عقود من الزمن تجاه شركتنا العاملة في منطقة الشرق الأوسط. فنحن ملتزمون في GSK بمساعدة الناس على تحقيق المزيد من الإنجازات والشعور بأنهم بحال أفضل وينعمون بحياة أطول. ويبدأ تحقيق هدفنا بنا نحن. وقد حصلنا على جائزة أفضل مكان عمل عن جدارة واستحقاق في هذه المنطقة كثمرة لتكريس جهودنا بلا كلل ولا ملل لتوفير بيئة عمل لموظفينا تمكنهم من تحقيق ذاتهم والشعور بالسعادة واستدامة التطوير. وأنا فخور بزملائي من العاملين بالشركات الزميلة في منطقة الخليج وفي المملكة العربية السعودية.”

وقال محمد الشعيبي، مدير عام شركة تمكيين للتفنيات: “نفخر بالثقافة التي نمد جسورها لموظفينا من خلال الثقة والشفافية والالتزام والتمكين والفرص السانحة. ويجب أن نفخر جميعًا بأننا أصبحنا معتمدين وحائزين على التكريم كأحد أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية لدى أول مشاركة لنا في البرنامج، وهو ما يثبت أن لمبادراتنا أصداء واسعة تحظى بالتقدير.”

للحصول على مزيد من المعلوماتعن البرنامج أو التصنيف، يمكنكم تصفُّح الموقع الإلكتروني www.bestplacestoworkfor.org

مسؤول الاتصال:

حمزة إدريسي،

مدير البرنامج، بريد إلكتروني:

hamza@bestplacestoworkfor.org، هاتف

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