القمة الدولية عن التعليم المتوازن والشامل في جيبوتي تختتم أعمالها بتأسيس المنظمة الجديدة للتعاون التعليمي

مدينة جيبوتي، جمهورية جيبوتي، 29 يناير 2020 /PRNewswire/ — خلال الحفل الختامي للمنتدى الثالث بشأن التعليم المتوازن والشامل 2030، أصبح عدد من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية، وعددهم 38 جهة، أول الموقعين على الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل. إضافة إلى ذلك، وبهدف تحقيق التطلعات والوفاء بالالتزامات الواردة في الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل، اتفق 30 من الموقعين، من بينهم بعض الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، على تأسيس منظمة التعاون التعليمي وهي منظمة دولية جديدة أسستها الدول النامية تتمثل مهمتها في إنشاء منصات ووضع آليات للتعاون الفني والمالي القائم على التضامن، فضلاً عن دعم عمليات الإصلاح التعليمي.

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https://www.multivu.com/ players/uk/8683651-new- organisation-educational- cooperation/

سوف تعمل منظمة التعاون التعليمي على أساس ديموقراطي مفاده “بلد واحد صوت واحد” لضمان إمكانية مساءلة دولها الأعضاء التي ستستفيد من دعم المنظمة، ومن ثَمَّ فسوف تتخذ المنظمة من منظمات المجتمع المدني والأكاديمي أعضاءً مشاركين يتمتعون بحقوق عضوية محدودة.

وسوف تتأسس منظمة التعاون التعليمي بحيث تكون لها شركة تابعة مملوكة لها بالكامل من الناحية المالية وتتحمل عبء المساءلة أمام الجمعية العامة للمنظمة. وسوف تتمكن كذلك من جمع الأموال بصورة أخلاقية ومستدامة دعمًا لعمليات الإصلاح التعليمي. وسوف يتم توجيه تلك الشركة التابعة هيكليًا لرصد استثمارات في مشروعات مسؤولة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية في دولها الأعضاء، ومن ثَمَّ فسوف تقوم في نهاية المطاف بتمويل عمليات منظمة التعاون التعليمي وتوفير أرصدة لها دعمًا لنظم التعليم المتبعة في دولها الأعضاء بناءً على تمويل قائم على التضامن.

وقد صُمِّمت منظمة التعاون التعليمي بناءً على هيكل عقلاني ومنضبط كما تتبع استراتيجية التدخل النظامي الذي يتحرى الكفاءة وتضع التعليم في خدمة التجمعات والمجتمعات والتنمية المحلية وفقًا لما تمليه الالتزامات الواردة في الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل.

وقد انتُخِب أول أمين عام لمنظمة التعاون التعليمي ليتولى مهمة تأسيس لجنة تحضيرية يترأسها بغرض وضع اللبنات الأولى للمنظمة حتى دخول الميثاق التأسيسي لها مرحلة السريان لدى التصديق عليه بتوقيع 10 على الأقل من الدول الأعضاء المؤسسين. وسوف يؤدي سريان الميثاق التأسيسي إلى تدشين أول اجتماع للجمعية العمومية.

يتبنى جميع الموقعين على الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل الأعمدة الأساسية الأربعة للتعليم المتوازن والشامل وهي: التداخل بين الثقافات وتعدد الاختصاصات والحوار المنطقي والعمل ضمن البيئة المحيطة. ويلتزم هؤلاء الموقعون بتطبيق تلك المبادئ في إطار نظم التعليم المتبعة في بلدانهم بدعم من المنظمة على مستوى القطاعات وبناءً على الاحتياجات المقترنة بالبيئة المحيطة لشعوبها وأولوياتها الوطنية والضرورات التي تمليها التنمية المستدامة.

مؤسسة المعونات التعليمية هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح مقرها مدينة جنيف وتتولى وضع برامج تعليمية متوازنة وشاملة مع نشرها ودمجها ضمن نظم التعليم عن طريق وضع السياسات وبناء القدرات وإشراك المجتمع المدني، إلى غير ذلك من الأنشطة.

بدأ انعقاد سلسلة مؤتمرات المنتدي العالمي للتعليم المتوازن والشامل 2030 عندما أُقيم المنتدي العالمي الأول للتعليم المتوازن والشامل بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف في ديسمبر من عام 2017. وفي نوفمبر 2018، شهد المنتدى الثاني للتعليم المتوازن والشامل الذي أقيم بمدينة ميكسيكو تدشين الدليل العالمي للأخلاق والمبادئ والسياسات والممارسات المهنية بشأن التعليم المتوازن والشامل، ، كما شهد التوقيع المبدئي على وثيقة الدعوة إلى إعداد الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل.

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