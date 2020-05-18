بيروت، لبنان، 18 مايو / أيار 2020 /PRNewswire/ — عقدت شركة يوريسكو موبيليتي -الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء/تكنولوجيا المدن الذكية، والألعاب ثنائية/ثلاثية الأبعاد وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة والويب للشركات في لبنان والشرق الأوسط- شراكة مع المجموعة الكويتية “البلام قروب” لإنشاء منصة متطورة لتقديم خدمة الفيديو عند الطلب.

عقد الممثل والكوميديان الكويتي المعروف حسن البلام شراكة مع مؤسسة يوريسكو موبيليتي لتطوير منصة تقدم خدمة عرض الفيديو عند الطلب باسم “البلام قروب” (مجموعة البلام)، وستقدم هذه المنصة لمستخدميها خدمة مشاهدة العروض التلفزيونية والمسرحيات والأفلام عالية الدقة في أي مكان وأي وقت. وفي هذا الصدد، صرح حسن البلام قائلاً: “دأبت مجموعة البلام قروب خلال السنوات القليلة الماضية على تغيير لونها ومظهرها لكي تبدو أمام جمهورها في حُلة جديدة ومختلفة تمامًا”، وأردف قائلاً: “ولهذا السبب سعت إدارة البلام إلى إطلاق منصتها الخاصة.”

الفنان الكويتي حسن البلام يتعاون مع شركة يوريسكو موبيليتي لتطوير منصة ترفيهية آمنة ومُبسطة وقابلة للتوسع

فالكثير من الأشخاص يلجأون باستمرار إلى منصات البث عبر الإنترنت بحثًا عن الترفيه، وبخاصة في ظل وضع الإغلاق الذي تسببت به جائحة كوفيد-19، ولا يزال هذا الوضع بعيدًا عن مشهد النهاية. لذلك اضطلعت شركة يوريسكو بمهمة بناء منصة للبث قابلة للتوسع والتكيف بُغية استيعاب الملايين من المشاهدين لمجموعة البلام قروب بصفة شهرية بدون اختلال الأداء، وفي فترة ما بعد الظهر والمساء على وجه خاص، حيث يصل البث إلى ذروته.

وقد صممت يوريسكو موبيليتي منصة مجموعة “البلام قروب” على أساس من الأمن والقابلية للتوسع. كما صُممت آلية دفع آمنة للغاية لحماية المجموعة من محاولات كسر كود حماية الشراء داخل التطبيق، ما يجعلها محصنة ضد الأجهزة التي كُسرت حمايتها أو تغيرت برمجيتها بطريقة (الروت)، وكذلك لحماية معلومات المستخدمين من الهجمات الرقمية المحتملة. واعتمدت يوريسكو بطريقة مشابهة على أقوى الإجراءات الأمنية لحماية محتوى مجموعة البلام، حيث لا تزال القرصنة تشكل خطرًا مُحدقًا بالملكية الفكرية للمحتوى الذي يُتاح في صورة رقمية. ومع الاستبدال التدريجي -والسريع- لخدمات البث التلفزيوني بخدمات البث عبر الإنترنت، صار من الأهمية بمكان أن يكون للمجموعة التطبيق الخاص بها الذي قال عنه حسن البلام إنه “يحمي حقوق المؤلفين والمخرجين والمنتجين والفنانين من أي تلاعب في للعمل المسرحي أو المسلسل الذي قد يتعرض للقرصنة حال رفعه على قنوات البث الرقمية.”

كما أشار البلام إلى أن الاهتمام الرئيس للمجموعة يكمن في الجودة والقيمة التي تقدمها لجمهورها. كما صرح زياد طوق المدير التنفيذي التقني لدى شركة يوريسكو موبيليتي قائلاً إنه من أجل تزويد المستخدمين بخدمة الفيديو عند الطلب التي تتميز بالدقة فائقة الوضوح والسلاسة، فقد “استخدمت يوريسكو أحدث الاتجاهات في تطوير تطبيقات المحمول الأصلية مع تطوير البرمجيات من جانب الخادم على أساس الخدمات المُصغرة والبنية التحتية القائمة على نموذج DevOps.” وكان من نتائج ذلك إنشاء منصة متعددة الاستخدامات وقابلة للتكيف تلبي احتياجات عدد كبير ومتزايد من المستخدمين بجودة وكفاءة لا تشوبها شائبة، سواء كان تشغيلها على أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومنفذ وصلات HDMI وأجهزة (آبل تي في) وكرومكاست بنظام التشغيل iOS أو الأندرويد.

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