الفريق الياباني يفوز بجائزة ستوكهولم جونيور للمياه لعام 2020

ستوكهولم، 26 أغسطس 2020/PRNewswire/– نالاليابانيان هيروكي ماتسوهاشي “Hiroki Matsuhashi” وتاكوما مياكي “Takuma Miyaki ” جائزة ستوكهولم جونيور للمياه لعام 2020 عن ابتكارهما الذي يحول دون تآكل التربة، حيث أعلنت ولية عهد السويد جلالة الأميرة فيكتوريا عن الفائزين خلال احتفال منح الجائزة الذي عُقد عن بُعد عبر خدمة الإنترنت كأحد فعاليات أسبوع المياه العالمي من المنزل المنعقد في 25 أغسطس الجاري.

من الجدير بالذكر أن جائزة ستوكهولم جونيور للمياه “ Stockholm Junior Water Prize ” هي مسابقة دولية يتبارى فيها الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و20 عامًا من خلال عرض حلول لتحديات المياه الكبرى.

ولقد طور كل من هيروكي ماتسوهاشي وتاكوما مياكي طريقة للتحكم في التسربات السطحية للتربة وزيادة إنتاج الغذاء باستخدام تكنولوجيا تاتاكي “Tataki” اليابانية التقليدية القائمة على تصليب التربة.

ولقد أورد الفائزان في حديث تلفزيوني لهما عن المشروع بالقول: “يقوم هذا النظام على مواد وخامات طبيعية غير مكلفة، مما يعني أنها زهيدة التكلفة وصديقة للبيئة، وهو ما دفعنا لنشر هذا النظام في جميع أنحاء العالم لحل مشاكل المياه والغذاء.”

في حين تقر لجنة التحكيم أن: “فائزا هذا العام أثبتا أن بمقدور الحلول المحلية البسيطة حل مشاكل المياه على الصعيد العالمي، حيث تمكنا من خلال الدراسات المنهجية تطوير طرق أثبتت إمكانية تحقيق أهداف المحافظة على المياه والتحكم في التربة بشكل ملحوظ، وذلك من خلال المزاوجة الفاعلة بين المعرفة العلمية والتجريب، محدثين بذلك تغييرًا جذريًا في طرق جمع المياه واستخدامها والمحافظة عليها لأغراض الزارعة في المناطق القاحلة.”

أعلنت ولية عهد السويد جلالة الأميرة فيكتوريا الراعية الرسمية للجائزة عن الفائزين معبرة عن إعجابها البالغ بكل المتسابقين الذين وصلوا للمرحلة النهائية من المسابقة.

وفي سياق متصل نالت الأمريكية زو جوتهولد “Zoe Gotthold” دبلوم التميز عن منهجيتها المبتكرة في الحد من أثر التلوث النفطي على الأنظمة البحرية، وذلك من خلال عزل السطح المتكون بين تسربات النفط ومياه البحر لتصل إلى حل واعد يستند – حسبما ترى لجنة التحكيم – على “معرفة استثنائية ومثابرة”.

كما أتيح هذا العام للجمهور التصويت على جوائز خيار الشعب والتي منحت لكل من أديتيا كومار شودهوري “Adittya Kumar Chowdhury” وخالد افتخار “Khaled Iftekhar” من بنجلاديش عن تطويرهما طريقة منخفضة التكلفة لتنقية المياه باستعمال حمض بولي الجلوتاميك وبذور المورينجا أوليفيرا المشتقين بطريقة طبيعية.

ينظم معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI) كل عام جائزة ستوكهولم جونيور للمياه منذ عام 1997 حيث شارك في تأسيسها شركة اكسيليم “Xylem“. ونظرًا لتداعيات جائحة كوفيد-19 هذا العام، فقد أجريت كافة المراسم والفعاليات عن بُعد عبر خدمة الإنترنت، الأمر الذي دفع آنيا أندريتش “Ania Andersch” مديرة جائزة ستوكهولم جونيور للمياه والتابعة لمعهد ستوكهولم الدولي للمياه للقول: “أشعر بالفخر مما تم إنجازه من مشروعات كثيرة في ظل هذه الظروف والتحديات العصيبة التي تمر بها دول العالم.”

مسؤول الاتصال: حوراء داوود “Hawra Daoud“، press@siwi.org،506008-46720+

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