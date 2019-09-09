الفاينانشيال تايمز تكتشف السياحة البيئية المزدهرة لجزيرة دومينيكا بعد إعصار ماريا، مدعومة ببرنامجها للمواطنة عبر الاستثمار

لندن، 9 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يقوم وفد من القسم الخاص في جريدة فاينانشيال تايمز بتصوير فيلم وثائقي في جزيرة دومينيكا عن كيفية استرداد الجزيرة عافيتها بعد الدمار الواسع النطاق الذي لحق بها في أعقاب إعصار ماريا العام 2017. ويركز الفيلم على الكيفية التي استخدمت بها الجزيرة الكاريبية الصغيرة عائدات برنامجها للمواطنة عبر الاستثمار العالميالمستوى في جهود التعافي للجزيرة recovery efforts. ويتتبع هذا الفيلم الوثائقي طريق الدومينيكان لتصبح “الدولة الأولى المقاومة للمناخ في العالم”، كما تعهد رئيس وزرائها روزفلت سكيريت بعد وقت قصير من تسبب إعصار الفئة 5 في خسائر بلغت 226% من الناتج القومي للجزيرة.

تتطلب إحدى الطرق التي يسعى المستثمرون للحصول بفضلها على جنسية دومينيكا استثمار ما لا تقل عن 100,000 دولار أميركي في صندوق التنويع الاقتصادي للجزيرة. وبفضل سمعة البرنامج المتمثلة في النزاهة والاجتهاد الشديد، تمكنت الجزيرة من بناء احتياطيات مالية كافية من الصندوق لتيسير إصلاح البنية التحتية والمرافق في البلاد بعد إعصار ماريا مباشرة. استخدمت الحكومة أموال برنامج المواطنة عبر الاستثمار لإعادة توطين مجتمعات بأكملها أدى إعصار ماريا وعاصفة إريكا إلى تهجيرها من مواطنها الأصليةمن خلال منحهم مساكن مجانية دائمة في منازل حديثة البناء ومقاومة للأعاصير، في ظل ثورة الإسكان التي يقودها سكيريت. كما وضعت السلطات الدومينيكية قانونا جديدا للبناء”لنعد البناء أفضل”الذي يجعل من البناء المقاوم للأعاصير أولوية له. وعلقرئيس الوزراء سكيريت لفاينانشيال تايمز قائلا أن مقاومة العوامل المناخية أصبحت الرمز في أوساط المجتمعات الدومينيكية، وهذا ملحوظ في الهياكل المعززة للمنازل في جميع أنحاء الجزيرة.

واليوم، لا يمكن التعرف على دومينيكا التي ضربها الإعصار، بل إنها تجاوزت مستويات التنمية التي كانت قائمة قبل مرحلة ماريا، حيث قام برنامجالمواطنة عبر الاستثمارأيضًا ببناء أساس السياحة الإيكولوجية المزدهرة للجزيرة وخلق الآلاف من فرص العمل لسكانها البالغ عددهم 73,500 نسمة. علاوة على ذلك، وجهت الحكومة أموالاً من الصندوق إلى تمويل العديد من المراكز الصحية، وإعفاء الأهالي من الرسوم الدراسية، والاستجابة بكفاءة لاحتياجات الناس والاستثمار في الشركات الصغيرة، حسب إيمانويل نانثان، رئيس وحدة المواطنة عبر الاستثمار، لصحيفة فاينانشال تايمز.

واستكمالا لجهود التنمية المستدامة، يوفر المسار الثاني في إطار برنامجالمواطنة عبر الاستثمار في دومينيكا للمتأملين في الحصول على الجنسية فرصة للاستثمار في العقارات الفاخرة. وذكر وزير السياحةروبرت تونج، أن جذب العلامات التجارية الكبرى مثل كمبنسكي، هيلتون أو ماريوت لن يحسن فقط الوعي بجزيرة الطبيعة في البحر الكاريبي في جميع أنحاء العالم، كما تعرف الجزيرة عادة، فحسب، بل وخلق فرص تجارية مغيرة للحياة للمجتمعات المحلية.

وفي حديثه لصحيفة فاينانشيال تايمز، أشاد سام رافائيل، مالك الناديالطبيعي جنغل باي، بمقدمي برنامجالمواطنة عبر الاستثمار في دومينيكا لتمكينهم من نقل الفندق وإعادة بنائه بالكامل بعد تعرضه للتلف الشديد بفعل العاصفةإريكا في العام 2015. وفي الوقت نفسه، فإن منتجع سيكريت الطبيعي باي الفاخر الموافق عليه من قبل برنامج المواطنة عبر الاستثمار وغابة الأمطار يواصلان جذب المستثمرين الباحثين عن الجنسية الثانية investors looking for second citizenshipواستباق قطاع السياحة البيئية المزدهر في دومينيكا.

إن جذب مستثمرين ذوي جودة عالية أمر مهم لدومينيكا. ففي آب/أغسطس، نشرت مجلة إدارة الثروة المهنية التابعة لفاينانشيال تايمز مؤشرها لبرامجالمواطنة عبر الاستثمار للعام 2019، حيث صنفت دومينيكا للمرة الثالثة كأفضل بلد في العالم للمواطنة الاقتصادية، world’s best country for economic citizenshipإذ يتمتع البرنامج بسمات لا تقبل المنافسة مثل العناية الواجبة والكفاءة والراحة للمتقدمين.

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