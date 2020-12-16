العرض المحدود الفترة لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لسانت كيتس ونيفيس سينتهي خلال شهر

لندن، 15 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — من المقرر أن تنتهي صلاحية الخصم المؤقت للعائلات التي تتقدم بطلب للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) في سانت كيتس ونيفيس في غضون شهر واحد، أي في 15 كانون الثاني/يناير، 2021. هذا العرض المحدود الوقت عرض لفترة محدودة يتيح للعائلات التي يصل عددها إلى أربعة أفراد الحصول على الجنسية بنفس سعر مقدم طلب واحد، وهو ما بين 195 ألف دولار إلى 150 ألف دولار. تم طرح هذا التخفيض في وقت سابق من هذا العام، وهو غير صالح للاستعمال إلا في إطار الاستثمار في صندوق النمو المستدام التابع للبرنامج – وهو الطريق الأكثر مباشرة للحصول على جنسية ثانية في سانت كيتس ونيفيس.

تدير سانت كيتس ونيفيس أقدم برنامج للجنسية عن طريق الاستثمار في العالم، وهو برنامج تأسس في العام 1984. على مدار أكثر من ثلاثة عقود، كانت الدولة المكونة من جزيرتين توفر للمستثمرين وعائلاتهم طريقًا للحصول على جنسية ثانية بمجرد تقديم مساهمة اقتصادية لصندوق النمو المستدام. بعد اجتياز فحوصات الخلفية اللازمة بنجاح، يحصل مقدمو الطلبات وعائلاتهم على فائض من المزايا بما في ذلك زيادة حرية السفر إلى ما يقرب من 160 دولة ومنطقة. تشمل المزايا الأخرى الحق في العيش والعمل في الدولة، وآفاق الأعمال البديلة والقدرة على نقل الجنسية لأجيال قادمة لتأسيس إرث عائلتك المستقبلي.

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت سانت كيتس ونيفيس مؤخرًا مجموعة من التغييرات التي تمكّن المستثمرين من تضمين الأشقاء في طلب الجنسية: “مفهوم الأخوة هذا هو أحد المفاهيم التي تضمن شمل العائلة بأكملها في الطلب وهو ما يعني إحضار الجميع معا. مع الأشقاء، قال ليس خان، الرئيس التنفيذي لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس، خلال ندوة عبر الإنترنت مؤخرًا: “يسمح بشمل الأشقاء حتى عمر 30 عامًا، لذلك يمكن لأخ أو أخت مقدم الطلب الرئيسي أو الزوج التأهل في الطلب”.

مع خبرة واسعة في مجال هجرة الاستثمار، أصبح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس معروفًا كعلامة تجارية بلاتينية قياسية في الصناعة: “لدينا تاريخ، والتاريخ يدعم حقيقة أن برنامجنا من الفئة البلاتينية. نحن الأفضل في السوق”، كما قال رئيس الوزراء تيموثي هاريس.

تواصل سانت كيتس ونيفيس أداءها الجيد في برامج الجنسية عن طريق الاستثمار وهو تصنيف سنوي لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار المقدمة في جميع أنحاء العالم أجراه خبراء في مجلة بي أم دبليو التابعة للفاينانشيال تايمز. هذا العام، سجل برنامج الجنسية لهذه الدولة القائمة على جزيرتين أعلى الدرجات لناحية سرعة معالجة الطلب، وإطار العناية الواجبة الصارم، وعدم وجود متطلبات سفر إلزامية، والجدول الزمني للحصول على الجنسية، وتأكيد المنتج.