الطاقة الشمسية الذكية: نفخ الحياة في مشهد صحراوي

ينشوان، الصين، 3 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — يستخدم حل الطاقة الشمسية من هواوي التقنية الرقمية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية بصورة فعالة للغاية، والترويج لتبني الطاقة النظيفة وإيجاد عالم أكثر استدامة.

تبني الطاقة النظيفة

في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، أصدرت اللجنة بين الحكومية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدةتقريرًا خاصًا عن تأثير الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. وأشار التقرير إلى أنه على عكس الزيادة بمقدار درجتين مئويتين، فإن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند حد 1.5 درجة مئوية لن تكون له فوائد واضحة للناس والنظم البيئية الطبيعية فحسب، بل سيتوج أيضًا في إيجاد مجتمع مستدام وأكثر عدلاً.

وأكد التقرير أيضًا أنه للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند حد 1.5 درجة مئوية، سيكون من الضروري تحقيق تحولات “سريعة وبعيدة المدى” في الأرض والطاقة والصناعة والمدن. بحلول العام 2030، يجب خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ العالمية بنحو 45 في المئة مقارنة بمستويات العام 2010، ويجب تحقيق انبعاثات “صفرية” بحلول العام 2050.

تعتبر زيادة استخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتطوير بنية تحتية للطاقة أكثر اخضرارًا، أمورًا أساسية للاستجابة لأزمة الطاقة وتغير المناخ.

تحويل الأزمة إلى فرصة

تتخذ كل منهواويومجموعة باوفنغنهجًا استباقيًا لمعالجة مشاكل مثل نقص الطاقة والتلوث وتدمير البيئة. من منطلق الإيمان بقوة التكنولوجيا، يستجيب الشركاء للدعوة العالمية لأنظمة طاقة نظيفة وفعالة بإجراءات عملية.

من الناحية التاريخية، تشكل منطقة”بنهي”الجديدة الواقعة على الضفاف الشرقية للنهر الأصفر في نينغشيا نظامًا بيئيًا قاسيًا بسبب الصحاري الواسعة فيها.

في العام 2014، بدأتمجموعة باوفنغفي إدارة 107 كيلومترات مربعة من الأراضي المتصحرة عن طريق زراعة البرسيم لتحسين التربة. ثم بدأت الشركة في زراعة توت غوجي، وهو عمل يعود تاريخه إلى 1000 عام في نينغشيا. كما أدى إحياء زراعة توت غوجي إلى إحياء مساحة الصحراء الميتة.

للاستفادة الكاملة من موارد الأرض التي تمنحها الطبيعة، دعم قسم الطاقة الشمسية في شركةهواويمجموعةباوفنغفي بناء نظام للطاقة الشمسية فوق مزرعة توت غوجي، مما أدى في الواقع إلى ما يشبه لف الأرض الصحرواية ببطانية خضراء.

تم دمج زراعةتوت غوجيوالتكنولوجيا الكهروضوئية الذكية في وئام تام، مما أدى إلى إنشاء طبقة غنية من “الياقوت الصالح للأكل” يعلوها بحر أزرق صاف من الخلايا الشمسية. إنه يمثل نموذجًا جديدًا للاستخدام المختلط للأراضي يتضمن صناعتين متكاملتين: الزراعة والطاقة الكهروضوئية – وهو نموذج يقود التحول في زراعة توت غوجي والطاقة الجديدة في منطقة نينغشيا.

تحت الشمس، أصبحت الصحراء واحة

سيغطي نظام الطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط المخطط له مساحة إجمالية قدرها 20 كيلومترا مربعا. محطات الطاقة الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها 640 ميغاواط والتي تم بناؤها بالفعل متصلة بشبكة الكهرباء، ما أدى إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية في العالم تعمل بأجهزة التتبع الذكي.

يعتمد الحل الكهروضوئي الذكي من هواوي على تقنية التتبع التلقائي الأفقي أحادي المحور الرائد عالميًا، مما يسمح للألواح الشمسية بتتبع الشمس مثل عباد الشمس، ما يؤدي بدوره إلى تحسين توليد الطاقة بشكل كبير مقارنة بمحطات الطاقة الكهروضوئية التقليدية.

القصة حتى الآن في الإحصائيات

يمكن لمحطة الطاقة الشمسية أن تقلل بشكل فعال من تبخر رطوبة الأرض بنسبة 30٪ ~ 40٪.

تمت زيادة الغطاء النباتي بنسبة 85٪، مما يحسن المناخ الإقليمي بشكل كبير.

أنتج متنزه باوفنغ للطاقة الشمسية مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء (*منذ ربطه بالشبكة حتى 31 تموز/يوليو 2020)، مما أدى إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.841 مليار كغم، أي ما يعادل زراعة 80 مليون شجرة.

التخفيضات المتوقعة في السنة

بمجرد اكتمال المشروع، سيوفر 557,600 طن من الفحم، مما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.695 مليون طن، وثاني أكسيد الكبريتبمقدار 51,000 طن، وأكسيد النيتروجين بمقدار 26,000 طن، والغبار بمقدار 462,000 طن سنويًا. سيؤدي هذا إلى زيادة القدرة البيئية السنوية بنحو 2.23 مليون طن للنمو المستقبلي لقطاع الطاقة في نينغشيا.

على الرغم من أن الشمس لا تزال تلفح هذه الأرض، إلا أن الصحراء التي كانت مساحة قاحلة لا نهاية لها تحولت ببطء إلى محيط اقتصادي أزرق، يمثل المستقبل والأمل – كل ذلك بفضل الوقت والتقدم التكنولوجي.

تقود هواوي وباوفنغ عملية التحول في زراعة توت غوجي والطاقة الجديدة في نينغشيا، مما يسرع من تطوير التقنيات والصناعات والأعمال التجارية والنماذج الجديدة. هذا النموذج الجديد للزراعة + الطاقة الكهروضوئية، متعدد الاستخدامات للأراضي لا يجلب حياة جديدة إلى نينغشيا فحسب، بل إنه ينشئ نظامًا بيئيًا جديدًا يتعايش فيه البشر والطبيعة بشكل متناغم، مما يضيف ظلًا إضافيًا من اللون الأخضر إلى العالم.

“ عندما وصلت إلى هنا لأول مرة، كانت رؤياي الأصلية هي المساعدة في تغيير البيئة. لم أكن أتوقع أن مشروع مزرعة توت غوجي – الطاقة الكهروضوئية سيفعل ذلك ويفيد المزارعين في المنطقة أيضًا.”

– موظف مزرعة باوفنغ

“كانت الأرض قاحلة، ولكن منذ أن زرعنا توت الغوجي وركبنا الخلايا الشمسية، أصبح لدينا عمل على مدار السنة وحياتنا أفضل بكثير من ذي قبل.”

– قروي من نينغشيا

تزويد العالم بالطاقة الكهربائية من بأشعة الشمس

يعتمد الحل الذكي للطاقة الكهروضوئية من هواوي على التكنولوجيا لتغطية الصحراء بالمساحات الخضراء وبث حياة جديدة في نينغشيا. ستستمرهواويوباوفنغفي استخدام نموذج الزراعة + الطاقة الكهروضوئية الجديد لتوليد طاقة نظيفة وتحسين مناخ المناطق الصحراوية.

تتطلع هواوي إلى العمل مع المزيد من الشركاء على مستوى العالم والقيام بدور نشط في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحرك نحو الطاقة المتجددة للمساعدة في وضع البشرية على طريق التنمية المستدامة الموفرة للموارد والصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون. سنواصل تسخير قوة التكنولوجيا لتطوير ممارسات جديدة استجابة لتغير المناخ العالمي وحماية الأرض، موطننا.

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