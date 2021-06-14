الصين ستعمق الإصلاح والانفتاح وتوسع التعاون في العهد الجديد

بكين، 14 حزيران/يونيو 2021 / PRNewswire / – على أساس قناعته أن الانفتاح هو السبيل إلى النمو والثروة، دعا الرئيس الصيني شي جنبينغ الصين وبقية العالم إلى توسيع التعاون وبناء مجتمع ذي مصير مشترك من أجل البشرية.

وأثناء حضوره قمة الرؤساء التنفيذيين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهاديء في بالي بإندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اقتبس الرئيس الصيني قولًا قديما للتعبير عن عزم البلاد الراسخ على إصلاح اقتصادها وفتحه وتعزيز التعاون مع بقية العالم.

“ستلتزم الصين ببناء إطار تعاون إقليمي عبر المحيط الهادئ تستفيد منه جميع الأطراف. المحيط الهادئ الشاسع خالٍ من الحواجز الطبيعية، ولا ينبغي لنا إقامة أي حواجز من صنع الإنسان. “لا حدود لهذا المحيط حيث نبحر فيه مع الريح”، كما قال الرئيس شي، مقتبسا سطرا من قصيدة صينية كتبت قبل 1,000 عام.

إن التغيرات الرائعة التي نجمت عن سياسة الإصلاح والانفتاح التي انتهجتها الصين في عام 1978 تشهد على القيمة الكبيرة للاقتناع بأن الانفتاح هو السبيل إلى النمو والثروة.

واسترشادًا بهذه السياسة، تحولت البلد من دولة زراعية إلى حد كبير إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ازداد إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي إلى 32.16 تريليون يوان (حوالي 4.97 تريليون دولار أميركي) في العام 2020.

كما انضمت الصين إلى تصنيف أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية للعام الثاني على التوالي بفضل أجندة إصلاح قوية، وفقًا لتقرير دراسة للبنك الدولي لعام 2020.

ومن ناحية أخرى، وقَّعت الصين اتفاقيات تعاون مع 140 دولة و31 منظمة دولية في إطار مبادرة الحزام والطرق، منذ أن بدأت في عام 2013.

وبينما تشرع الصين في رحلة جديدة نحو التحديث الاشتراكي من خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، فإن الانفتاح يظل بالغ الأهمية لخريطة الطريق الجديدة في البلاد.

والآن أصبح لدى الصين 21 منطقة من مناطق التجارة الحرة التجريبية، بعد الكشف عن مناطق التجارة الحرة التجريبية الثلاث في العام الماضي. كما وقَّعت على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي من المقرر أن تكون أكبر كتلة للتجارة الحرة في العالم.

وكان الرئيس شي قد تعهد سابقا بأن “باب الانفتاح الصيني لن يُغلق وإنه حتى سيُفتح على نطاق أوسع”، في إشارة إلى النية الواضحة لتعاون عالمي أكبر.

الرابط: https://youtu.be/9NREbgLCNr4