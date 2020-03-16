الشركة المصنعة للمشروبات الروحية في باجيو، غوجنغ، تسعى إلى مناقصات عالمية للحصول على مزودي خدمات التغليف

بوجو، الصين، 16 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مجموعة غوجنغ (“الشركة”)، وهي شركة رائدة مصنعة للمشروبات الروحية، أنها ستفتح حصتها لخدمات التغليف أمام العالم للعام 2020-2021.

وإذ يقع مقرها في مدينة بوجو، بمقاطعة أنهوي، شركة غوجنغ هي واحدة من أكبر 10 مناطق إنتاج للمشروبات في العالم، بلغت قيمة العلامة التجارية غوجنغ ما يقرب من 147 مليار يوان في العام 2019 وكانت في المرتبة الرابعة على المستوى الوطني والتاسعة عالميًا. في العام 2018، بلغت إيراداتغوجنغأكثر من 10 مليار يوان صيني.

قال ليانغ جينهوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة غوجنغ: “نسعى كل عام إلى موردين عالميين ذوي جودة عالية. نأمل هذا العام أن ننتهز الفرصة لمواصلة تعزيز تعاوننا العالمي وتعزيز تنمية المشروبات الروحية على الصعيد الدولي.”

ولكي يكونوا مؤهلين، يجب على الموردين أن يكونوا شركة إنتاج بقيمة مبيعات سنوية لا تقل عن 10 ملايين دولار أميركي. يحتاج الموردون أيضًا إلى توفير المواد وتقديم تراخيص التشغيل والإقرارات الضريبية في العام الماضي كدليل.

ستقوم لجنة اختيار الموردين بالشركة بمراجعة طلبات المتقدمين بناءً على حجم الشركة وقدرتها الإنتاجية وملاءمتها. يتم تحديد نطاق مشاركة المورد في العطاء بناءً على نتائج التقييم. بالنسبة للموردين المؤهلين، ستقوم الشركة بإرسال دعوات إليهم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

تشمل متطلبات مواد التعبئة والتغليف الصناديق الورقية وأكياس الحمل للمواد المطبوعة. بالنسبة للزجاجات، يجب أن يكون الحجم 500 مل(HS code: 70109020) مع أغطية بلاستيكية أو من الألومنيوم والبلاستيك. تخطط الشركة أيضًا للحصول على مواد خام عالية الجودة مثل الذرة الرفيعة على نطاق عالمي.

يجب على الأطراف المعنية التقدم بطلب للمشاركة في المناقصة في موعد أقصاه الساعة 24:00 (GMT+8)، 20 نيسان/أبريل 2020 عبر الرابط التالي: https://www.gujingglobal.com/ message-type/contact-us_113_1. html

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.GujingGlobal.com

حول مجموعة غوجنغ

إذ تأسست في العام 1992 وتم إدراجها في البورصة في العام 1996، مجموعة غوجنغ، بتاريخها الذي يعود إلى شركة غونغشنغ كوفانغ، وهي مصنع تقطير تأسس خلال عهد أسرة مينغ في العام 1515، نمت لتصبح واحدة من أفضل العلامات التجاريةالثماني في باجيو وواحدة من أكبر 500 شركة صناعية في الصين. يتم تطويرغوجنغ غونغ باجيو باستخدام “تقنية جيو يون جيو”، وهي “أقدم تقنية تقطير موجودة في العالم” كما حصلت على مصادقة سجلات غينيس العالمية.

مشروباتها الروحية، الحلوة والناعمة، توفر نكهة متوازنة بشكل جيد مع تلميحات رائحة الأوركيد. تبلغ قيمة العلامة التجارية 147 مليار يوان (21 مليار دولار أميركي) اعتبارًا من العام 2019، مع عائدات سنوية تبلغ 10 مليار يوان (1.4 مليار دولار أميركي) في العام 2018.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1123707/1.jpg