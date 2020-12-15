الشركات الإيطالية الناشئة تشارك في معرض جيتكس دبي 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة15 كانون الأول/ديسمبر، 2020/PRNewswire/ –“بعد كل هذه الأشهر الصعبة، من المدهش أن نكون جزءا من جيتكس وأن نشعر بالأمل في أن مستقبلا أكثر إشراقا في الطريق”، كما قالت باتريزيا مارينرئيسة ماركو بولو إكسبرينس (وكالة خدمات دولية متخصصة في تطوير الأعمال، التسويق، العلاقات العامة وعلاقات الإعلام، وتتميز بموقفها القائم على وجهات نظر عالمية واستراتيجيات للأعمال.).

حققت دبي انتصارا مهما ضد جائحة كوفيد 19. يمثل جيتكس، الحدث التكنولوجي المتميز في المنطقة، الحدث التكنولوجي العالمي الوحيد الذي يشارك فيه المشاركون شخصيا للعام 2020. وقد عقدت نسخته الـ 40 في مركز دبي العالمي في بداية كانون الأول/ديسمبر، بمشاركة قادة الصناعة والمستثمرين من أكثر من 60 بلدا.

على الرغم من جميع الاحتياطات التي تم اتخاذها للتأكد من أن الحدث خال من فيروس كوفيد، إلا أن جيتكس 2020 كان فرصة لإثبات قدرة الإمارة على إعادة تشغيل قطاع الأحداث في المدينة وهذا يدعم الجهود الدولية لإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي بعد الوباء.

إن قرار تنظيم جيتكس كحدث حضور شخصي، كما قال معالي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس إصرارنا على تجاوز الظروف الحالية. كما يعكس التزام الإمارات بدعم شركائها الرئيسيين في صناعة التكنولوجيا العالمية في جميع أنحاء العالم. من خلال تنظيم جيتكس هذا العام، نسعى إلى تعزيز وتوسيع شراكتنا طويلة الأمد معهم لتسريع رحلتنا المشتركة إلى المستقبل. وأود أن أثني على جهود منظمي هذا الحدث في عقد هذا الحدث العالمي الكبير.”

أتاح الحدث للمشاركين فرصة التواصل مع أكثر من 50,000 من النظراء العالميين من خلال تطبيقه المدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ ووفر الوصول إلى مؤسسات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة من 12 قطاعًا؛ فضلا عن استكشاف التقنيات الرائدة قبل وبعد الجائحة والرواد الذين يقفون وراءها.

تضمن الاجتماع إحضار خمسة عروض تقنية متطورة إلى المدينة، حيث عرض المتخصصون حلولًا مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والـ 5 جي، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، والتنقل في المستقبل، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية.

كما استضافت الإمارات أول وفد تكنولوجي إسرائيلي إلى البلاد، بعد شهرين من توقيع اتفاقية سلام تاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل. وأفاد مكتب دبي الإعلامي أن معهد التصدير الإسرائيلي كان على رأس وفد من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين ورواد الأعمال ومسؤولين تنفيذيين من شركات إسرائيلية. إن مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض جيتكس وفي الوفد الإسرائيلي إلى دبي لها أهمية كبيرة. تعمل وزارة الاقتصاد وإدارة التجارة الخارجية باستمرار على خلق فرص أعمال مشتركة، كما قال ديفيد ليفلر،، المدير التنفيذي، وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.

يشكل تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها في الدورة الـ 40 لأسبوع جيتكس للتقنية نقطة انطلاق رئيسية في تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي. يشكل تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها في الدورة الـ 40 لأسبوع جيتكس للتقنية نقطة انطلاق رئيسية في تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي. وستساهم في توسيع التبادل المعرفي بين البلدين وتسريع وتيرة التبادل المعرفي وتسريع تنفيذ الحلول والخدمات المبتكرة القائمة على التقنيات المستقبلية”، كما قال السيد عمر بن سلطان العلماء ، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.”

وكانت إيطاليا حاضرة ببافيليون إيتا. نيكولا لينر, السفير الإيطالي في الإمارات العربية المتحدةقال “بفضل الإطار التنظيمي المتقدم للغاية لتعزيز إنشاء ونمو شركات مبتكرة جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية، فقد سجل عدد الشركات الإيطالية الناشئة ارتفاعا كبيرا على مر السنين، إذ تم تسجيل 11,500 عدد شركة ناشئة في إيطاليا حتى شهر تموز/يوليو 2020. وعلى الرغم من هذه الأوقات الصعبة، يسعدنا أن نقدم إلى نجوم جيتكس المستقبليين عددًا من الشركات الإيطالية الناشئة التي تحرص على تقديم حلولها المبتكرة لنظام عام من الشركات، والمستثمرين النشطين وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة من أكثر من 60 دولة “.

تم تكريس أحد معارض القمة نجوم جيتكس المستقبليون 2020 ، للشركات الناشئة الصاعدة. وفي بافيليون إيتا بإشراف أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات العربية المتحدة، كان هناك 20 شركة صغيرة ومتوسطة مبتكرة من قطاع الشركات الناشئة المزدهر في البلاد. تضمنت هذه الحلول حلول تقنية بلوكتشين لحل مشكلات المنتجات المزيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لاستكمال الخدمات الشخصية في قطاع “هوريكا”، والحلول الرقمية للويب الدلالي وتحليل المشاعر، ومنصة تسريع “التحول الرقمي” في تطبيقات الرعاية الصحية، وحلول الحدائق العمودية، حلول الزراعة الذكية وأنظمة تتبع المخالطين والتباعد الاجتماعي. وكان من بين حضور جيتكس موبيميش (إنبيازا)؛ كيمانجي، توليميكا؛ ريك 3 دي؛ سانيكار؛ غاردنستاف؛ 2 آر إي سي.

فخور جدا بمشروع توليميكا الذي قدمه دومينيكو دي لوكا من نابولي والذي تأهل إلى الجولة الأخيرة من مسابقة سوبر نوفا، أفضل 12 شركة ناشئة من بين 1,100 حاضرة في جيتكس.

غوسيبي ميريندا من إيتا و احمد رفاعي من أغورا أدارا فرص لقاء مع مستثمرين دوليين وأنشآ مسابقة إيطالية للشركات الناشئة بين الشركات الناشئة في إيتا و سانيكار التي قدمها ماسيمو كوغوسي والتي كانت الفائز.

نتقدم بالشكر الخاص لليلي رحال، رئيسة بزنسغيت على تكريمها العاطفي للثقافة والإبداع الإيطاليين.

أخيرًا وليس آخرًا، أضاف هلال سعيد المري, مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “تلقى جيتكس دعمًا متميزًا من مجتمع التكنولوجيا العالمي لتحقيق الحدث التكنولوجي الوحيد لهذا العام. إنها شهادة لا لبس فيها على الثقة الأوسع التي يتمتع بها شركاؤنا التجاريون في دبي والإمارات العربية المتحدة.”

جاهز للعام 2021 الواعد.

الاتصال: press@marcopoloexperience.com، باتريزيا مارين، 971544427394+