الشرق الأوسط: سيستران وإجادة تدخلان في شراكة استراتيجية

هذا الاتفاق يعكس التزام سيستران بتوسيع أنشطتها في هذه المنطقة الجغرافية الديناميكية عن طريق الشراكة مع لاعب محلي رئيسي.

باريس, 24 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سيستران، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الترجمة الآلية العصبية أن شركة إجادة، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات الرقمية في الشرق الأوسط، قد اختارت حلولها الخاصة بمعالجة اللغات الطبيعية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتعامل، في المرحلة الأولى، مع احتياجات أسواق المملكة العربية السعودية ومصر. تهدف هذه الشراكة التجارية والتقنية، التي تستند إلى تعاون وثيق بدأ بين الطرفين، إلى دمج واقتراح حلول الترجمة الآلية العصبية المتقدمة من سيستران لأكبر الشركات والمنظمات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.

“تتماشى هذه الشراكة الإستراتيجية مع منطقنا العام المتمثل في الاعتماد على اللاعبين المحليين الرئيسيين لتطوير حلول خاصة بالسوق وإقامة علاقة من الثقة طويلة الأمد مع المستخدمين النهائيين. وبفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي، أصبحت الترجمة الآلية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي. نريد أن نشارك تقنياتنا ومعرفتنا في مجال الذكاء الاصطناعي مع خبراء محليين لتطوير حلول مبتكرة لحالات الاستخدام المتغيرة باستمرار”،” كما قال جان سينيلارت، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيستران.

إجادة، وهي لاعب رئيسي في هذا الجزء من العالم ويعمل لديها أكثر من 1300 موظف وخبير يلبون توقعات الشركات والمنظمات المحلية، اجتذبها إغراء تحقيقها قيمة مضافة بفضل حلول سيستران.

تعد إجادة اليوم واحدة من الشركات الرائدة في مجال حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، حيث تقدم أكثر من 1000 مشروع معقد حول تكامل الأنظمة والتنفيذ والاستشارات وخدمات الدعم لأكثر من 200 شركة تعمل في الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والحكومة والرعاية الصحية والنفط والغاز. إجادة معترف بها كشركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الرائدة في السوق السعودي.

وعلق السيد محمود الليسي، الرئيس التنفيذي لشركة إجادة بالقول: “تعزز هذه الشراكة التزامنا بتنمية قدرات معالجة اللغة المتقدمة في سوق المملكة العربية السعودية، وبشكل عام في أسواق كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. نحن متحمسون لدمج حلول مجموعة سيستران للترجمة المؤتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي الآمنة مع معرفتنا العميقة بالمجال في الصناعة لتقديم أفضل تجربة لعملائنا. ونتطلع إلى العمل مع سيستران في مساعدة عملائنا على رقمنة عمليات مكاتبهم الأمامية (وظيفة التعامل مع العملاء لدى الشركات).”

بناءً على نجاحها في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ بفضل برنامج شركاء الأعمال، الذي يضم أكثر من 50 شريكًا حول العالم، ستعزز سيستران وجودها في الشرق الأوسط من خلال هذه الاتفاقية الجديدة.

حول سيستران

مع أكثر من 50 عامًا من الخبرة في تقنيات الترجمة، كانت سيستران رائدة في أعظم الابتكارات في هذا المجال، بما في ذلك بوابات الترجمة الأولى على الإنترنت وأول محركات ترجمة عصبية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية للشركات والمؤسسات العامة.

توفر سيستران لمستخدمي الأعمال حلول ترجمة آلية متقدمة وآمنة في مجالات مختلفة مثل: التعاون العالمي، وإنتاج المحتوى متعدد اللغات، ودعم العملاء، والتحقيق الإلكتروني، وتحليل البيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية، إلخ.

تقدم سيستران حلاً مخصصًا بهندسة مفتوحة وقابلة للتطوير تتيح الاندماج السلس في تطبيقات الطرف الثالث الحالية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

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حول إجادة

إجادة هي المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ممكنة الشركات ومؤسسات القطاع العام من الحفاظ على ميزتها التنافسية وزيادتها من خلال حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة. تقدم إجادة خدماتها لأكثر من 200 جهة حكومية وشركة من القطاع الخاص في الصناعات الرئيسية، من خلال فريق من ذوي الخبرة العالية يضم أكثر من 1300 من المهنيين التقنيين المحليين والواعين ثقافيا الذين يتجاوزون توقعات عملائنا بانتظام.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://shield.com/solutions/ deviceshield

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