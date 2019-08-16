السوق العالمي للمكملات الغذائية يرحب بنجم صاعد جديد، غلايميت

بري، كاليفورنيا، 16 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — غلايميت هي شركة مواد غذائية تأسست حديثا في منطقة جنوب كاليفورنيا. وتم الإعلان عن مكملها الغذائي المتوازن السكر رسميا في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2019، ما مثل الإطلاق الرسمي للتسويق العالمي لهذا المنتج المتوفر عالميا للمستهلكين الآن.

غلايميت هو مكمل غذائي مكثف للتجديد الخلوي يفيد جسم الإنسان على مستويات متعددة، ويميز المكون الرئيسي الحائز على براءة اختراع في المنتج نفسه عن المنتجات الأخرى. تعمل تقنية التجديد الخلوي في منتجنا على تعزيز الحساسية والإنسولين الصحيين مما يساعد على تحلل الجلوكوز من الطعام وتحويله إلى طاقة †. عندما يتم استهلاك غلايميت باستمرار، فهو يساعد الجسم على التنشيط ويعزز فقدان وزن الجسم †. وهذا المنتج متوفر حاليا من خلال موقع الشركة وأمازون. ونحن نعمل أيضا مع الموزعين للوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم.

اليوم، هناك أكثر من 400 مليون شخص في العالم يعانون من مرض السكري وعدد الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في مستوى السكر في الدم إلى حالة ما قبل السكري أكبر بكثير. وجاء في بيان صادر عن مركز ضبط الأمراض: “من الملح أن نتخذ إجراءات سريعة لعلاج هذا المرض الخطير بشكل فعال والوقاية منه.” كرست غلايميت سنوات من البحث والعديد من التجارب على وجه التحديد لمساعدة الاحتياجات العاجلة للبشر لمعالجة ومنع خطورة هذه المشكلة. يستخدم منتج غلايميت المكونات الطبيعية فقط، فهو خالٍ من منتجات الألبان، وخال من الصويا، وخال من الغلوتين، وخال من القمح، ولا يحتوي على سكر، ولا يحتوي على مواد حافظة، ويتم تصنيعه من قبل شركة روبنسون في كاليفورنيا. تم تصميم الجل الناعم لهذا المنتج بشكل فريد بتقنية تجديد الخلايا االحائزة على براءة الاختراع الخاصة للمساعدة في تحسين وتوازن مستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون الصحية †. يتم مزجه بعناية لزيادة قابلية الذوبان وامتصاص المكونات النشطة. يؤثر المكون الرئيسي لـ غلايميت على الجسم على المستوى الجزيئي وله مجموعة متنوعة من الوظائف داخل الخلايا †.

حول شركة غلايميت

غلايميت كورب هي شركة خاصة، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الصحة والعافية يدعمها سجل حافل في مكونها الرئيسي الحائز على براءة الاختراع. بصفتنا مسوقًا وبائعًا عبر الإنترنت للمكملات الغذائية، نحن ملتزمون بدعم احتياجات المستهلكين الصحية عبر منتجات عالية الجودة مدعومة بالعلوم.

للحصول على مزيد من المعلومات عن غلايميت، يرجى زيارة https://www.glymateusa.com. تابع غلايميت على إنستاغرام الآن على @glymate_usa.

† هذه البيانات لم يتم تقييمها من قبل إدارة الغذاء والدواء. هذه المنتجات ليست مصممة لتشخيص أو علاج أو منع أي مرض.

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