السعودية تسعى إلى إنشاء أول مسار هايبرلوب تجريبي طويل المدى في العالم بالاشتراك مع فيرجن هايبر لوب ون

هيئة المدن الاقتصادية السعوديةتستعد لإحداث قفزات اقتصادية تخلق فرص عمل مميزة وتستكشف آفاق البحث والتطوير والاختبار ومنشآت التصنيع المتقدمة التي ستجعل الهايبر لوب حقيقة واقعة في الشرق الاوسط

لاس فيجاس، نيفادا، 23 يوليو/حزيران، 2019 – أعلنت شركة فيرجن هايبرلوب ون، شركة الهايبر لوب الوحيدة في العالم التي تختبر بنجاح تقنية الهايبر لوب على نطاق واسع، اليوم عن شراكة تطويرية مع هيئة المدن الاقتصادية السعودية لإجراء دراسة بغية إنشاء أطول مسار هايبرلوب تجريبي واعتمادي في العالم وكذلك مركز للبحث والتطوير ومنشأة لتصنيع مركبات هايبرلوب شمال مدينة جدة.

يأتي إعلان اليوم في موقع اختبارات هايبر لوب واسع النطاق لشركة فيرجن هايبر لوب ون في صحراء نيفادا خلال الزيارة التي قام بها هذا الأسبوع وفد رفيع المستوى برئاسة الأمين العام مهند هلال. وستلقي الدراسة الضوء على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC)، الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال ميناء جدة على البحر الأحمر. وسيوفر المشروع، الذي سيشمل مساراً للاختبارات وإصدار شهادات الاعتماد يبلغ طوله 35 كيلومتراً، فرصاً لتطوير تقنيات لتقنيات محددة لنظم نقل تقنية هايبرلوب، وتطوير خبرات محلية في السعودية يمكن استغلالها تجارياً والارتقاء بها. وستُيسر الدراسة أيضاً إنشاء سلاسل إمداد محلية لمنظومة هايبرلوب وتسريع تجمعات الابتكار في شتى أنحاء المملكة.

وصرح مهند هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، قائلاً: “إن شراكتنا مع شركة فيرجن هايبرلوب ون مصدر فخر لنا وللسعودية كلها. وبينما نواصل العمل على إرساء قواعد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية 2030، فإن نقل التقنية وفرص خلق وظائف في مجال التقنية المتقدمة التي ستتمخض عن هذه العلاقة أمر محوري لتقدمنا كأمة ومساعينا لخلق فرصٍ لشبابنا الواعد. كما أن وجود الهايبرلوب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيكون بمثابة حافز لوادي سليكون سعودي وسيدفع عجلة جهود تطوير البرمجيات التي نقوم بها وأبحاثنا في التقنية المتقدمة والمجالات الصناعية”.

وبالتوازي مع تنفيذ الدراسة، ستتعاون كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في تطوير ورقة علمية أكاديمية ترسم الخطوط العريضة للأثر الاقتصادي لإنشاء مركز التميز لتقنية الهايبرلوب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وستعمل على نشرها. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم خبراء من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بزيارة إلى منشأة اختبارات شركة فيرجن هايبرلوب ون في نيفادا لإجراء مراجعة فنية، وبعدها ستُنشر الورقة العلمية الأكاديمية.

ويقول جاي والدر، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هايبرلوب ون: “مع صدور رؤية 2030، أظهرت المملكة إرادة جريئة تمضي قدماً نحو ابتكار حلول تغيير قواعد اللعبة. إن نظام هايبرلوب سيعمل على تمكين المملكة من أن تصبح قوة عالمية في مجال النقل، وأن ترعى ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في البلاد، فضلاً عن تطوير القوى العاملة التي تتميز بالمعرفة والإبداع. إنني أتطلع إلى هذا التعاون مع شركائنا الطموحين في المملكة لتحويل هذه التقنية لتصبح أحد أهم حلول النقل الجماعي”.

تقدم تقنية هايبرلوب ون أنابيب منخفضة الضغط تحمل “كبسولات” للركاب أو البضائع حسب الطلب بسرعات تصل إلى 1080 كيلومتر في الساعة. وتستطيع تقنية هايبرلوب أن تقلل من أوقات الرحلات في كافة أنحاء المملكة وتقديم تجربة الوصول للوجهة مباشرة حسب الطلب بسرعات تفوق ثلاثة أضعاف سرعة السكك الحديدية عالية السرعة، مما يزيد بشكل كبير من ربط جميع أنحاء البلاد ببعضها، بل وبدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يضم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وسيستغرق السفر من الرياض إلى جدة 76 دقيقة (أكثر من 10 ساعات حالياً باستخدام الجسر البري لحركة الركاب والشحن)، مما يجعل من المملكة بوابة إلى ثلاث قارات. كما سيستغرق السفر من الرياض إلى أبو ظبي 48 دقيقة (أكثر من 8.5 ساعة حالياً).

الأصول الإعلامية

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نبذة عن شركة فيرجن هايبرلوب ون

فيرجن هايبرلوب ون هي الشركة الوحيدة في العالم التي نجحت في اختبار تقنية هايبرلوب على نطاق واسع، حيث أطلقت أول وسيلة جديدة للنقل الجماعي منذ أكثر من 100 عام. نجحت الشركة في تشغيل عربة هايبرلوب بشكل كامل باستخدام الدفع الكهربائي والتعليق الكهرومغناطيسية في ظل ضغط منخفض خالي من الهواء، لتقدم بذلك نوعاً جديد من وسائل النقل يمتاز بكونه أسرع وأكثر أمانًا وأقل تكلفة وأكثر استدامة من الوسائل القائمة حالياً. وتعمل الشركة الآن مع الحكومات والشركاء والمستثمرين حول العالم لجعل الهايبرلوب حقيقة واقعة خلال سنوات وليس عقود. ولدى الشركة حالياً مشاريع قيد التنفيذ في ميسوري وتكساس وكولورادو والغرب الأوسط والهند والسعودية والإمارات العربية المتحدة. تعرف على المزيد حول تقنية شركة فيرجن هايبرلوب ون ورؤيتها والمشاريع الجارية هنا.

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فيرجن هايبرلوب ون

رايان كيلي

رئيس قسم التسويق والاتصالات

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