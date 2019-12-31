الزيتون جزء لا يتجزأ من الغذاء المتوسطي – وصفة تالياتيلي بالزيتون من حملة أوليف يو

نيويورك، 31 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — الزيتون كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من الغذاء في منطفة حوض البحر الأبيض المتوسط منذ القدم؛ وهو الغذاء المفضل في هذه المنطقة حتى اليوم، ووجبة خفيفة مفضلة منذ قرون. أوليف يو (الزيتون هو أنت) هو برنامج ترويجي لشركة بيميت عمره ثلاثة أعوام، ويتم تمويله مشاركة من قبل الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى توعية المستهلكين والمهنيين على حد سواء بشأن ميزات جودة وتنوع ومذاق وفوائد زيتون المائدة الأوروبي، ما يزيد الطلب عليه وتطوير الوعي به في الدول غير المنتجة للزيتون في المنطقة الأوروبية. وقد أعلنت حملة أوليف يو اليوم وصفة زيت أوروبي لذيذة، وهي تالياتيلي بالزيتون.

التالياتيلي بالزيتون

المكونات:

600 غرام من الطحين لجميع الأغراض (النوع 00)

5 بيضات كبيرة الحجم من البيض البلدي

100 غرام من مسحوق الزيتون الأسود

طريقة التحضير:

تعجن جميع المكونات معًا حتى تصبح عجينة ذات ملمس ناعم. تغطية العجين بغشاء بلاستيكي ووضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

باستخدام الدقيق للفتح، افتح ورقة مستطيلة من العجين، باستخدام دبوس دوار أو آلة بسمك بطاقة الائتمان. لف العجين على بعضه أربع مرات واقطعه إلى شرائح بطول 1 سم. عندما تكمل هذا، أخرج العجين وضعه في وعاء طبخ كبير به ماء مغلي سبق أن أضيف إليه الملح وكمية صغيرة من زيت الزيتون. قم بغلي العجينة حسب الذوق. يُصفّى المزيج قليلًا من ماء الغليان مع ترك القليل منه لتجنب التصاق التالياتيلي بقاع الوعاء، وقدمه. قم برش قطرات من زيت الزيتون البكر على العجينة، ويمكن إضافة الجبن حسب الذوق، والفلفل الطازج قليلاً، وتمتع.

حملة أوليف يو

حملة أوليف يو (أنت الزيتون) هي عبارة عن برنامج ترويجي عمره ثلاث سنوات بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى زيادة الوعي والطلب على زيتون المائدة الأوروبي للمهنيين والمستهلكين على حد سواء، وكذلك للمساعدة في زيادة الصادرات منه إلى الولايات المتحدة وكندا. تهدف حملة “أوليف يو، زيتون المائدة الأوروبي” أيضًا إلى الوصول إلى الصحفيين والطهاة وخبراء الطعام وتجار التجزئة والمستهلكين من جميع الأعمار، من خلال الأنشطة الترويجية وأحداث التسويق والتذوق والدعاية من أجل تعريف الجمهور على هذا المنتج الغذائي الطبيعي اللذيذ.

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