الرموز غير القابلة للاستبدال للخيول العربية ستعدو قريبًا في مربط الشيخ بالشراكة مع شركة فنفولت

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — يستعد مربط الشيخ المشهور بكونه ملاذًا للخيول العربية الأصيلة، للقيام برحلة إستراتيجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الخيول العربية الأصيلة في هذه الصناعة. بالتحالف مع شركتي أتريا القابضة وفنفولت، تقوم مزرعة خيول الشيخ بتسريع إنتاج أفضل مجموعة من الخيول العربية الأصيلة للتقييم الرقمي الجديد.

في تكاتف الأيدي لإنشاء سوق الرموز غير القابلة للاستبدال للخيول العربية تشرع شركة فنفولت، وهي منصة ويب 3 المصرفية، وأتريا القابضة، وهي شركة الاستثمار في الحلول المبتكرة؛ في دخول حقبة رقمية لهذه الخيول ذات القيمة العالية. سيعمل التحالف الاستراتيجي بشكل وثيق على تطوير الرموز غير القابلة للاستبدال عالية القيمة للخيول العربية الأصيلة التي تنتمي إلى مربط الشيخ. تعتبر الخيول العربية، برأسها المميز وحاملها الطويل، أكثر سلالات النخبة في الخيول في العالم. بصرف النظر عن المربين والمتحمسين للسباق والعملاء المميزين؛ تحتفظ هذه الخيول باهتمام خاص في أذهان الفنانين والمعجبين المرموقين. يتم تطوير الرموز غير القابلة للاستبدال لاستكمال فرص الاستثمار الفريدة في عالم الخيول العربية.

وفي حديثه عن المشروع الجديد في مربط الشيخ، قال محمد الشيخ مؤسس مربط الشيخ: “”بينما يحظى جمال الخيول العربية الأصيلة بالإعجاب في جميع أنحاء العالم، تتطلب ثورة العملة الرقمية خيارًا استثماريًا من نوع آخر. نحن نجرب الرموز النقدية غير القابلة للاستبدال للخيول العربية في المنطقة ونأمل أن يكون عملاؤنا الكرام متحمسين مثلنا تجاه هذه المهمة الجديدة. بصرف النظر عن تطوير وتأمين الرموز النقدية غير القابلة للاستبدال، سوف نتعاون أيضًا مع الأحداث الإقليمية الرائدة للوصول إلى عملائنا الكرام.”

وإذ تستعد لتكون الأولى من نوعها، يتم تطوير الرموز غير القابلة للاستبدال لتمكين المستثمرين من تداول الخيول العربية الأصيلة الحقيقية عبر العملات الرقمية. لتلبية الزيادة في الطلب على فرص الاستثمار الافتراضية، سيتم أيضًا تقييم الرموز غير القابلة للاستبدال على نطاق رقمي يتم نقله بشكل أكبر في الاستخدامات المتقدمة مثل محاكاة السباق وتربية الخيول وألعاب الخيول. تحتفظ فنفولت بالحق في الاحتفاظ والحد من استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال اعتمادًا على التقييم والمتطلبات.

وفي مشاركته بعض التفاصيل حول الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة فنفولت، بونيت ثاكر، “”يسر فنفولت أن تكون منشئ هذا المشروع مع أتريا القابضة كشريك تقني. إن إنشاء وبناء سوق الرموز النقدية غير القابلة للاستبدال هذا لخيول محمد آل الشيخ العربية الأصيلة الأسطورية هي فرصة فريدة من نوعها وفرضة نحن متحمسون جدًا لها. مع تبني دبي مؤخرًا أول قانون تشفير لها وتشكيل هيئة تنظيمية للأصول الافتراضية، تعمل المنطقة على تسريع مسارها لتصبح المحور الافتراضي العالمي الرائد. في فنفولت، نحن في مهمة لتعزيز التبني الجماعي لـ بلوكتشين في جميع أنحاء العالم. يسعدنا أن نكون جزءًا من مثل هذا المشروع الرفيع المستوى الذي سيساعد في ذلك. تعد الرموز غير القابلة للاستبدال للخيول العربية مجرد بداية ونتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة.”

من المرجح أن يتم إطلاق الرموز غير القابلة للاستبدال بحلول نهاية شهر آب/أغسطس وستكون متاحة لمشتري العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

حول مربط الشيخ

موطن الخيول العربية الأصيلة الأسطورية، يقع مربط الشيخ في قلب بلجيكا ولديه مكتب في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وإذ يمتلكه وأسسه محمد آل الشيخ في العام 2016، اكتسب هذا المربط سمعة طيبة في توليد وتربية النخبة من الخيول العربية الأصيلة. يعمل طاقمها المحترف وذو الخبرة العالية إلى جانب المرافق ذات المستوى العالمي على توفير بيئة مثالية لتربية المهر والفطام وكذلك تدريب الخيول لبطولات العالم. وقد حمل بعض نجومها مثل إكواتور وسيرينزا والقمرة علم الخيول الذي يرفرف عالياً في الساحة الدولية لبطولة العالم لجمال الخيل العربية. ومن الجدير بالذكر أن مربط الشيخ الصغير، دي مزيان، فاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2021. وقد أقيمت النسخة الأربعون من البطولة الدولية في صالون شيفال بالعاصمة الفرنسية باريس.

حول أتريا القابضة

أتريا القابضة هي شركة مستثمرة مقرها المملكة المتحدة، وهي الشركة الأم للعديد من الشركات الناشئة والشركات مثل الشيخ للعقارات، ومربط خيول الشيخ. تم تشكيل الكيان قانونياً من قبل محمد الشيخ سليمان في العام 2020 لإدارة جميع الأعمال تحت مظلة واحدة. من خلال الاستثمارات والحصص في الأعمال المبتكرة في جميع أنحاء العالم، فإن هذه العلامة التجارية في مهمة لتمكين الابتكار والمضي قدمًا في الأفكار التي تلهم التأثير الاجتماعي.

حول فنفولت:

فنفولت هي منصة مصرفية ويب 3 تمنح الأفراد والشركات السيطرة الكاملة على أموالهم وأصولهم الرقمية، كل ذلك في قبو واحد آمن. وهي تسد الفجوة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي لإنشاء “الخدمات المصرفية 3.0” ورسم خط بين الخدمات المصرفية التقليدية والتمويل غير المركزي.

www.finvault.com

الصورة: https://mma. prnewswire.com/media/1797469/ Mohammad_Al_Sheikh_and_Punit_ Thakker.jpg