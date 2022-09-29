‫الذكاء الاصطناعي للمحادثة من ( Spitch و Datalyticx ) لتحسين تجربة العملاء وكفاءتهم

تقوم الشركات بتكوين شراكة استراتيجية لتطوير وكيل افتراضي متعدد القنوات ناطق باللغة العربية فريد من نوعه في سوق الشرق الأوسط.

زيورخ، سويسرا، 29 سبتمبر 2022، / PRNewswire / — ستقوم الشركة العمانية للأتصالات عمانتل الرائدة في مجال الاتصالات في عُمان بالتعاون مع شركة Spitch الرائدة عالميًا في مجال حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة وشركة Datalyticx ، وهي شركة ناشئة مقرها عمان، بإطلاق ( المساعد الافتراضي) في نظام الرد الألي لضمان خدمة أفضل للمشتركين وتعزيز الكفاءة في مركز اتصال عمانتل، هذه الشراكة الاستراتيجية لتطوير مساعد افتراضي متعدد القنوات ناطق باللغة العربية فريد من نوعه في السوق العماني وسوق الشرق الأوسط الأوسع.

ستستفيد عمانتل ومشتركيها من (المساعد الافتراضي ) لتوفير المعلومات والتعامل مع كميات كبيرة من مكالمات المشتركين تلقائيًا دون الحاجة إلى الانتظار.

وأضاف المهندس علاء الدين عبد الله بيت فاضل، الرئيس التنفيذي التجاري في عمانتل، “أن عمانتل تسعى دائماً لتوفير حلول اتصالات جديدة ومتميزة، وستمكن هذه الشراكة مشتركينا وموظفينا من أن يكونوا في طليعة الذكاء الاصطناعي للمحادثة والفوائد التي سوف توفرها”.

يساعد نهج شركة Spitch المتعددة القنوات على ضمان عدم اضطرار المشتركين إلى تكرار طلباتهم عند ال ا نتقال من قناة إلى أخرى. حيث يتمتع النظام بمرونة عالية مما يتيح للمشتركين التواصل مع موظفين عمانتل مباشرة في أي وقت يريدون. وهناك قيمة مضافة أخرى وهي أن المعلومات تكون دقيقة دائمًا بفضل آلية التكامل التي تمكن المساعد الافتراضي من التواصل مع أنظمة عمانتل في الوقت الفعلي.

قال (Piergiorgio ) ، المدير الإداري الدولي في Spitch.ai .” أن تعامل عمانتل و Datalyticx في هذه المبادرة الاستراتيجية ستؤدي إلى تجربة أفضل للمشتركين ومرونة أكبر في مركز الاتصال بفضل المعالجة الآلية للتعاملات متعددة القنوات، وشركة Spitch سعيدة جداً بهذه الشراكة، وسوق الشرق الأوسط هو سوق استراتيجي لـ Spitch ، ويشرفنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع المميز.”

وتتضمن هذه الشراكة أيضًا وظيفة تقيم مستوى الجودة التي تقدمها شركة Datalyticx. حيث توفر هذه الشركة العمانية الناشئة منصة تكامل “SaaS“ لضمان دقة أكبر في فهم معنى ومشاعر تفاعلات المشتركين عبر جميع القنوات. حيث قال أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة Datalyticx“لقد طورنا نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على فهم معظم اللهجات العربية المنطوقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدقة عالية وبشكل خاص في اللهجات العمانية. يسعدنا أن نتشارك مع Spitch.ai ونقدم بشكل مشترك لمستخدمي مركز الاتصال في عمانتل تحسينات رائعة في تجربة المشتركين “. اتصل بنا لمعرفة المزيد عن هذا وغيره من الحلول المماثلة.

نُبذة عن Spitch.ai

شركة Spitch هي مقدم خدمات عالمي لحلول الذكاء الاصطناعي التخاطبية لمعاملات الشركات والمعاملات المباشرة إلى المستهلك، ويقع مقرها في سويسرا منذ 2014 ولديها فروع في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا والآن في أمريكا الشمالية. وتساعد Spitch المؤسسات على فهم وخدمة عملائها بشكل أفضل باستخدام معالجة اللغات الطبيعية ( Natural Language Processing – NLP ) والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة. لدى Spitch أكثر من 50 عميلًا حول العالم، بما في ذلك Samsung و Etihad و Swisscard و Versicherungs Kammer Bayer و Baloise Insurance و PostFinance و Gruppo Reale و Migrosbank وغيرها.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1910403/Spitch_news_ Omantel_Datalyticx.jpg