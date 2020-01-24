الدومينيكا تفتتح سفارتها الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة

لندن، 23 يناير 2020 /PRNewswire/ — أنشأ اتحاد كومونولث الدومينيكا سفارة جديدة له في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل هذه السفارة أول بعثة دبلوماسية للدومينيكا في البلاد وفي الشرق الأوسط بوجه عام. وقد أعلن روزفلت سكيريت، رئيس وزراء الدومينيكا، خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم في 21 يناير الجاري أن السفارة سوف تباشر أعمالها لخدمة “مجتمع مواطني الدومينيكا الاقتصادي الصغير والفاعل” في ذات الوقت والذي أصبح في نمو مطرد بفضل برنامج الجزيرة الرائد “المواطنة مقابل الاستثمار”.

وقد عُيِّن سعادة/ هيوبرت جون تشارلز سفيرًا للدومينيكا لدى الإمارات العربية المتحدة. عمل السيد/ هيوبرت تشارلز سفيرًا للدومينيكا لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكممثل الدومينيكا الدائم في منظمة الدول الأمريكية قبل توليه منصبه الجديد كسفير للدومينيكا لدى الإمارات العربية المتحدة. وقد حضر حفل افتتاح سفارة الدومينيكا الجديدة كوكبة من الضيوف المميزين الذين أظهروا دعمهم لجزيرة الكاريبي الصغيرة.

كما صرح السيد/ روزفلت سكيريت، رئيس الوزراء، خلال حفل الافتتاح قائلاً: “لقد أصبحت الدومينيكا تمتلك بالفعل كتلة سكانية صغيرة ولكنها فاعلة من قاطني الإمارات العربية المتحدة يسهم أفرادها في تنشيط قطاعها الخدمي وفي تنفيذ خطط التنمية المستدامة للبلاد، وكل ذلك بفضل برنامج المواطنة مقابل الاستثمار.” وأردف: “سوف تعمل سفارة الدومينيكا الجديدة في أبوظبي، إضافة إلى ذلك، كحلقة وصل هامة بين جالية الدومينيكا الموجودة هنا في دولة الإمارات وبين الوطن الأم في الدومينيكا.”

ونتيجة للنجاح الذي حققه برنامج المواطنة مقابل الاستثمار وما يتمتع به من سمعة طيبة، أصبحت الدومينيكا وبرنامجها محل ثقة لا تتزعزع من جانب المستثمرين. تمنح الدومينيكا المتقدمين الذين نجحوا في اجتياز معايير برنامج المواطنة مقابل الاستثمار مزايا قيمة للمواطنة من بينها التأمينات العائلية والسفر بدون تأشيرة والحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى 140 وجهة، فضلاً عن فرص متعاظمة لمباشرة أنشطة أعمال تجارية. ويتسنى للعائلات الشرق أوسطية وللأفراد الشرق أوسطيين الغير متزوجين الحصول على جنسية الدومينيكا عن طريق رصد استثمارات في اقتصاد الجزيرة لدى اجتياز جميع الفحوص النافية للجهالة. كما يتسنى للمتقدمين للحصول على جنسية الدومينيكا الاختيار بين رصد إسهام بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي بحد أدنى في صندوق التنوع الاقتصادي أو استثمارًا يبلغ 200 ألف دولار أمريكي على الأقل في عقارات سابقة الاعتماد تشمل مجموعة من الفنادق الفخمة.

ومع ازدياد عدد المواطنين الاقتصاديين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت حكومة الدومينيكا يد المساعدة لمواطنيها الجدد. فسوف تقدم سفارة الدومينيكا في أبوظبي خدمات قنصلية لمواطني الدومينيكا من بينها إصدار الوثائق والمستندات وإرسال الإشعارات الطارئة والاستشارات السياحية وغيرها من الخدمات.

تقع سفارة الدومينيكا في 13 -ب الطابق 2، مبنى بلازا 30، 100 شارع اللضيم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.dominicaembassyuae.com للحصول على مزيد من التفاصيل.

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