الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد مستعدة للافتتاح

شنغهاي, 30 أكتوبر / تشرين أول 2020 /PRNewswire/ —

23 أكتوبر عام 2020، وصلت آلة رصف الطريق لمجموعة Wirtgen الألمانية، أول معروض للدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، إلى مركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شانغهاي، وذلك يعني دخول أعمال التحضير لهذا المعرض إلى المرحلة النهائية. سيدخل مزيد من المعروضات إلى المركز في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء لمقصورات العرض بحلول الثاني من نوفمبر عام 2020.

أما إجراءات السيطرة على الأوبئة، فقدمت جمارك شانغهاي الخدمات الخاصة للعارضين المشاركين في الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد من خلال إنشاء 43 ممرا خاصا و79 كاونتر خدمة خاصة في الموانئ الرئيسية في المدينة.

تم افتتاح مركز التسجيل للدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد في 23 أكتوبر عام 2020، الذي يوفر للمشاركين الخدمات مثل التسجيل في حالات الطوارئ واستبدال بطاقات المشاركة واستلامها

قال الموظف بمركز التسجيل للدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد إن حوالي خمسمائة ألف شخص سجلوا للمشاركة في هذه الدورة. وأضاف أنه تم إرسال أربعمائة ألف بطاقة المشاركة إلى المقدمين من خلال البريد.

فضلا عن ذلك، أصدر مكتب معرض الصين الدولي للاستيراد بطاقات المشاركة الطويلة الأجل الصالحة من عام 2020 إلى 2022 في هذه السنة.

وفقا للسياسة الصادرة من قبل وزارة المالية الصينية والإدارة العامة للجمارك الصينية وإدارة العامة للضرائب الصينية بصورة مشتركة في 12 أكتوبر عام 2020، بإمكان للعارضين للدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد التتمتع بالاعفاء الضريبي إلى حد معين، بما في ذلك الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك.

تخضع المعرضات من الأنواع المختلفة للتخفيضات الضريبية المختلفة. على سبيل المثال، يتمتع العارضون للمعدات الميكانيكية والكهربائية بالتخفيضات الضريبية بحد أقصى قدره 12 مادة. على حين أن العارضين للمعدات الطبية يتمتعون بالتخفيضات الضريبية بأقصى قدره خمس مواد.

سيتم فرض الضريبة على العالرضين الذين يبيعون المنتجات التي تتجاوز حصتها أو كميتها على من تنص في السياسة المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على العارضين أن يدفعوا الضريبة وفقا للوائح الصينية المعنية للمنتجات التي لم تباع أو تُرجع إلى الخارج بعد انتهاء المعرض.

12 أكتوبر عام 2020، أصدرت حكومة شانغهاي إجراءات الوقائية من الأوبئة والسيطرة عليها، حيث يجب على جميع المشاركين في الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد أن يحصلوا على الاختبار فحص الحمض النووي لكوفيد- 19 مع النتيجة السلبية قبل دخولهم إلى المعرض.

ومن الضروري لكل المشاركين من الخارج التنفيذ بنظام الرقابة الصحية الذاتية لمدة 14 يوما قبل الدخول إلى الصين. ويجب عليهم أن يعلنوا عن حالة صحتهم، يقبلوا قياس درجة الحرارة واختبار الفحص لكوفيد- 19 عند وصولهم إلى الصين. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم أن يخضعوا للحجز الصحي لمدة 14 يوما في الفنادق المحددة بشانغهاي ويقبلوا اختبار الفحص لكوفيد- 19 للمرتين خلال فترة الحجز.

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