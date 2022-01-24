الخلطات العطرية من أمواج: قصيدة تتغنى بأقدم أشكال العطور التي عرفتها البشرية

مسقط، عمان, 24 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — تخليداً وتكريماً للإمبراطوريات التي منحت العطور أول عصورها الذهبية، أطلقت أمواج ست خلطات مبتكرة معلنة من خلالها عن ميلاد جيل جديد من الإبداعات العطرية التي تمزج فيها بين اثنين من أبرز مدارس هذه الصناعة ألا وهي التقنية والحسية. وقد صاغ هذه الخلطات كل من سيسيل زاروكيان، وجوليان راسكيني، ودومينيك روبيون لتعبر بكل نغماتها عن جمال سلطنة عمان وتقاليدها العريقة وكنوزها الطبيعية النادرة وشغفها بابتكار العطور الفاخرة.

ولطالما قدمت الدار تشكيلة متنوعة من الخلطات العطرية التي حظيت بقبول وإعجاب محبي العطور ولكنها كانت تتوفر في سلطنة عُمان فقط؛ حيث قال عنها قال لوكا تورين، الكاتب والعالم الشهير في مجال العطور: “انتابني شعورٌ فريد ومتناقض في نفس الوقت عندما اقتنيت شيئاً ثميناً لا يتشاركه معي سوى عددٍ قليل من الأفراد”. واليوم، أصبحت هذه الخلطات المبتكرة في متناول العالم أجمع حيث تواصل أمواج إرساء معاييرٍ جديدة كلياً في فنون وصناعة العطور تحت الإشراف الإبداعي لرينو سالمون.

وقال رينو: “يسعدنا أن نسافر بخلطاتنا العطرية إلى أنحاء العالم لنتيح الفرصة أمام محبي الإبداعات العطرية للانغماس في تجربة حسية جديدة كلياً تتجلى في كل تفاصيلها شخصية أمواج. فإن قوة هذه الخلطات وصداها هو ما قادنا إلى إعادة ابتكاراها في مشهد عطري فريد يبرز هويتها الحقيقية وتاريخها”.

وأضاف: “نادرة وثمينة وفريدة من نوعها… هي جميعاً خصائص تتسم بها هذه الخلطات إلى جانب كونها عصرية وفي نفس الوقت تحمل ملامح التراث والتقاليد الأصيلة. فجوهرها المزدان بالمكونات الطبيعية يجعلها أكثر من مجرد عطر بل تجربة حسية متكاملة وفواحة تثري مرتديها وتمنحه الحرية للتعبير عن شخصيته”.

ومع هذه الخلطات العطرية الفواحة، يبدأ تدليل الذات عند مسح القليل منها بلطف على نقاط النبض على المرفقين والمعصمين أو خلف الركبة أو أسفل الأذن حيث تمتص الدفء الناتج عن تدفق الدم في هذه الأماكن وتتفتح نغماتها بالكامل. وفي ثقافة وتراث العطور العربية، تزدهر الخلطات العطرية وتفوح نسماتها عند وضعها على الجلد كطبقات وهو فن فريد في حد ذاته يتم فيه الجمع بين العديد من الخلطات العطرية ويثمر في النهاية عن تجربة شمية معقدة وتختلف من شخص لآخر.

واستوحت أمواج خلطاتها العطرية الجديدة من ست قرى عُمانية مستلهمة من جبالها المتناثرة وأزهارها الفواحة وأجوائها الأصيلة وعبق منازلها، لتضم كل من أوريس وكان، وروز العقر، وفانيليا بركاء، وإنسينس روري، وزعفران الحمراء، وعود العليا. وتجسد الخلطات هذه الكنوز الخفية وتترجمها إلى عطور فواحة تدوم وتبقى خاصة عند مزجها وارتدائها في طبقات.

وتتوفر الخلطات العطرية من أمواج في زجاجات بسعة 12 مللي تأتي في علبة خشبية أنيقة. كما تتوفر المجموعة كاملة في عينات بسعة 0.5 ملل أو بسعة 12 مللي في صندوق فاخر. ويمكن شراء هذه الخلطات عبر الموقع الإلكتروني www.amouage.com ولدى بوتيكات أمواج وموزعيها المعتمدين حول العالم ابتداءً من شهر يناير 2022م.

أسعار البيع بالتجزئة:

أوريس وكان روز العقر فانيليا بركاء إنسينس روري زعفران الحمراء عود العليا صندوق الخلطات العطرية مجموعة العينات 180 ريال عماني | 2,060 درهم إماراتي | 410 جنيه إسترليني | 510 دولار أمريكي | 490 يورو 180 ريال عماني | 2,060 درهم إماراتي | 410 جنيه إسترليني | 510 دولار أمريكي | 490 يورو 180 ريال عماني | 2,060 درهم إماراتي | 410 جنيه إسترليني | 510 دولار أمريكي | 490 يورو 180 ريال عماني | 2,060 درهم إماراتي | 410 جنيه إسترليني | 510 دولار أمريكي | 490 يورو 180 ريال عماني | 2,060 درهم إماراتي | 410 جنيه إسترليني | 510 دولار أمريكي | 490 يورو 200 ريال عماني | 2,280 درهم إماراتي | 455 جنيه إسترليني | 565 دولار أمريكي | 490 يورو 800 ريال عماني | 8,800 درهم إماراتي | 1,750 جنيه إسترليني | 2,380 دولار أمريكي | 2,125 يورو 70 ريال عماني | 750 درهم إماراتي | 150 جنيه إسترليني | 200 دولار أمريكي | 185 يورو

** تخضع أسعار البيع لتقدير الباعة بالتجزئة وتخضع للتغيير حسب قوانين الضرائب المحلية.

معلومات عن الخلطات العطرية:

أوريس وكان المكونات: سوسن – مسك أبيض – خشب الصندل من ابتكار: جولين راسكيني تتفتح نغمات خلطة سوسن وكان بعبير السوسن حيث يظهر شيئاً فشيئاً متجاوزاً المسك الأبيض بحيث تتجلى بعد ذلك نغمات خشب الصندل. وتسرد هذه الخلطة العطرية قصيدة هادئة لبساتين المشمش في قرية وكان وتحكي عن رقتها ونعومتها في فصل الربيع. روز العقر المكونات: ورد سنتفوليا – لبان – خشب الصندل من ابتكار : سيسيل زاروكيان مزيج خصب من الورود النادرة وأزهار الجبل العُمانية بقلب متوهج من اللبان وضباب لؤلؤي من خشب الصندل. وتجسد هذه الخلطة العطرية تكريماً لواحة عقر التي تعد موطناً لأندر الورود والأزهار في العالم. فانيليا بركاء المكونات: فانيليا – فول التونكا – لبان من ابتكار : دومينيك روبيون تعبر في كل تفاصيلها عن جمال روعة بركاء، مدينة التوابل الاسطورية المجاورة لمياه بحر عُمان حيث تفوح برائحة الفانيليا أبسولوت الحلوة التي تذوب في تيار حسي من فول التونكا مع ومضات آسرة من اللبان الكريستالي. إنسينس روري المكونات: لبان – خشب الأزر – طحلب الأوكاس من ابتكار : جولين راسكيني تجسد روعة اللبان الحوجري حيث يفوح بعبق طحلب الأوكاس ودفء خشب الأرز من فيرجينيا مع نغمات ساحرة لخور روري عند الغسق وخاصة عندما تفوح رائحة اللبان لتعبر عن القوارب الراسية على شاطئه. زعفران الحمراء المكونات: زعفران – ورد سنتفوليا – خشب كادي من ابتكار: سيسيل زاروكيان ينقل زعفران الحمراء الفخامة النادرة لأرقى أنواع الزعفران الملتفة حول ورد سنتفوليا أبسولوت تغطيه أبخرة جلدية من خشب كادي المدخن في مزيجٍ ملكيٍ يكتسي باللون الأحمر القاني الذي تنفرد به جبال الحمراء. عود العليا المكونات: عود آسام – فانيليا – خشب بتولا من ابتكار: سيسيل زاروكيان في تعبير خالص للعود بملامح ملكية فخمة، يأتي عود العليا في صورة بدائية مروضة ويتجلى بحيوية عود آسام الخام والدخان الكثيفة مع نغمات ناعمة من الفانيليا.

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