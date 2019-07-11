الخطوط الجوية الكويتية تنضمّ إلى نادي عطلات أنانتارا كأحدث شريك يتيح تحويل نقاط الطيران

12 يوليو 2019

بانكوك، تايلاند قام نادي عطلات أنانتارا، وهو برنامج ملكية العطلات الأوّل في آسيا، بإضافة الخطوط الجوية الكويتية، وهي شركة الطيران الرائدة في الكويت، إلى مجموعة شركائه في الشرق الأوسط بهدف تحسين المزايا المتاحة لأصحاب النقاط في نادي عطلات أنانتارا وأعضاء نادي الواحة من الخطوط الجوية الكويتية.

يمكن لأصحاب النقاط المؤهلين تحويل نقاطهم في النادي إلى أميال الواحة، في حين سيتمكن أعضاء نادي الواحة من كسب أميال الواحة مع إقامات في منتجعات نادي عطلات أنانتارا المختارة. تساهم هذه الشراكة الجديدة في توسيع خيارات السفر أمام أصحاب النقاط في النادي، كما توفر فرص ربح أكبر لأعضاء نادي الواحة من الخطوط الجوية الكويتية.

فعند حجز الإقامات مع نادي عطلات أنانتارا في فوكيت بانكوك وبالي، يستفيد أعضاء نادي الواحة لدى الخطوط الجوية الكويتية من عروض مخفّضة تصل إلى حسم بنسبة 70 بالمئة، كما يمكنهم كسب 3000 ميل والاستمتاع بمزايا إضافية. وبالتزامن مع هذا العرض، سيتمكّن أعضاء الواحة من كسب أميال مضاعفة للحجوزات التي تُجرى قبل 31 يوليو 2019. يقدّم نادي عطلات أنانتارا باقةً حصرية من الأجنحة والمنتجعات الفاخرة لملكية العطلات، وهو الخيار الأمثل للمسافرين المتميّزين ممّن ينشدون التنعّم بتجربة فخمة وعالية الجودة مع فرصة استكشاف أفضل الوجهات في آسيا.

سيحصل أعضاء فئات الملكية الألماسية وما فوق في نادي عطلات أنانتارا على فرصة تحويل نقاطهم من نادي عطلات أنانتارا إلى أميال الواحة من الخطوط الجوية الكويتية، ما يتيح لهم زيارة أكثر من 38 وجهة حول العالم.

“مع انضمام الخطوط الجوية الكويتية إلينا بصفتها أحدث شريك لتحويل النقاط، أصبح بإمكاننا توسيع انتشارنا على الصعيد العالمي وتوفير مرونة وراحة أكبر لأصحاب النقاط في نادينا ممّن يرغبون في استكشاف الشرق الأوسط وغيره من المناطق.”

–ماوريتسيو بيسيكي، المدير التنفيذي للعمليات في نادي عطلات أنانتارا

يمكن لأصحاب النقاط في النادي تحويل نقاطهم بمعدل نقطة واحدة من نادي عطلات أنانتارا إلى 3.5 ميل الواحة.

تنضمّ الخطوط الجوية الكويتية إلى شركات طيران أخرى على غرار طيران جنوب الصين، والطيران العُماني وطيران الخليج وغيرها من البرامج التي تعاونت مع نادي عطلات أنانتارا لتقديم خيارات تحويل النقاط. كما أنّها أحدث عضو في مجموعة متنامية من شركاء التحالف مع نادي عطلات أنانتارا في المنطقة، ما يشمل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، بنك أبوظبي الأوّل، بنك أبوظبي التجاري واتصالات وغيرهم الكثير.

نبذة عن نادي عطلات أنانتارا

يُعتبر نادي عطلات أنانتارا برنامج ملكية العطلات الأوّل في آسيا. تأسّس النادي في العام 2010 من قبل مجموعة ماينور الدولية ش.ع.م.، وهي الجهة المالكة لفنادق ماينور. يوفّر النادي محفظة مؤلفة من تسعة منتجعات فاخرة في تايلاند، وإندونيسيا، والصين ونيوزيلندا كما يتيح لأصحاب النقاط في النادي وضيوفهم فرصة استكشاف أفضل الوجهات المناسبة لتمضية عطلات رائعة. هذا ويستفيد أصحاب النقاط في النادي من فرص عديدة للسفر عبر استخدام برنامجَي كلوب إسكايبس وغلوبال ترافيلر اللذين يفتحان الباب لزيارة مئات المنتجعات والفنادق الشريكة حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.anantaravacationclub.com، أو متابعة مدوّنة نادي عطلات أنانتارا أو قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام وويبو.

نبذة عن فنادق ماينور

تُعدّ فنادق ماينور شركة عالمية تمتلك وتتولى تشغيل واستثمار الفنادق مع محفظة تضمّ 549 فندقاً تحت علامة أنانتارا، أفاني، أوكس، تيفولي، إن إتش كولشكن، إن إتش، ناو، إليوانا، ماريوت بالإضافة إلى فنادق فور سيزونز، سانت ريجيس، راديسون بلو وعلامات مجموعة ماينور في 55 بلداً في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهندي وأوروبا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية. كما تعكف فنادق ماينور على تحقيق رؤيتها المتمثلة في جعل عالم الضيافة أكثر ابتكاراً وترابطاً، من خلال تنفيذ خطط حيوية ترمي إلى توسيع انتشار العلامات التجارية التي تنضوي تحت رايتها، والقيام بعمليات استحواذ استراتيجية في الأسواق التي تتوفر فيها فرص مميزة للاستثمار.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.minorhotels.com.

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فارونيا سوتشاتلامبونج

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