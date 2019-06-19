الخبير الأمني لوك ريتر يترأس قسم تطوير الأعمال لشركة هالو ماريتايم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نيوتن، نيوهامشيرا، 20 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هالو ماريتايم ديفنس سيستمز إنك، (“هالو”)، إحدى شركات تكنولوجيا الهندسة البحرية المزودة للحلول الهندسية المتقدمة للاحتياجات الأمنية للأصول البحرية الاستراتيجية، اليوم عن تعيين لوك ريتر نائباً لرئيس الشركة لتطوير الأعمال. وسيركز ريتر، وهو خبير معترف به عالميًا في مجال أمن النقل، على جهود تطوير أعمال هالو في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن مخاطر الأمن البحري العالمية مستمرة ومنتشرة. ولدى هالو فرصة لتوسيع محفظة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل سريع – ولوك ريتر هو الرجل المناسب تمامًا لقيادة هذه المهمة.

لم تكن تقنية حاجز الجانب المائي الأمني ​​أكثر أهمية في تطبيقات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون في المجال البحري. يقول بريندان غراي، الرئيس التنفيذي للعمليات في هالو، “إن لوك هو أحد زملائه القدامى في البحرية ولديه سجل حافل من النجاح في حل التحديات الأمنية المعقدة. لقد كنا بحاجة إلى قائد أعمال يتمتع بفهم على مستوى الخبراء في صناعة الأمن البحري وخبرة أعمال سابقة في الشرق الأوسط. لوك مؤهل بشكل فريد لقيادة تطوير أعمال هالو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.

دور ريتر لوك القيادي مؤخرا كمدير تنفيذي لشركة تصنيع دفاعية، تكمل مهمته الحالية. فقبل ذلك، قضى لوك تسع سنوات نائباً للرئيس التنفيذي في شركة ريدج غلوبال، وهي شركة أسسها الحاكم السابق لولاية بنسلفانيا توم ريدج وأول وزير أمن داخلي للولايات المتحدة. ريتر هو خريج أكاديمية البحرية الأميركية ويحمل درجة الماجستير من جامعة أولد دومينيون. وهو مؤلف مشارك لكتاب: تأمين شبكات النقل العالمية (دار نشر مغرو هيل: 2006). تشمل خبرته المهنية مهام تنفيذية عليا، لدى العديد من الشركات الدفاعية، التي تخدم أسواق الدفاع الوطني والأمن الداخلي. سيقسم ريتر وقته بين مقر هالو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البحرين، والولايات المتحدة.

وقال ريتر “إن العمل مع فريق الأمن والدفاع الموهوبين بشكل استثنائي في هالو هو أمر مشرف. لقد أصبحت الجدران والأسوار والبوابات في الماء من العناصر المهمة في قطاع الأمن البحري – وهالو هي في المكان المناسب، في الوقت المناسب، ولديها الحل الأفضل.”

حول شركة هالو ماريتايم ديفنس سيستمز

تقدم هالو ماريتايم ديفنس سيستمز (هالو) إنك حلولًا فريدة من نوعها للحاجز البحري الأمني لتأمين الأصول الحيوية المعرضة للهجمات البحرية. وفي عالم يسوده الوعي بالأمن، فإن الأصول الحكومية (القواعد البحرية والسفن والمنشآت) والأصول التجارية والخاصة (الموانئ والمحطات الطرفية ومحطات الطاقة النووية وحفارات النفط والغاز) هي بحاجة حقيقية وفورية وحرجة لمستويات عالية من الحماية. تقدم منتجات الجيل القادم من حلول الأمن البحري لهالو حلولاً فريدة لسيناريوهات الأمن البحري الصعبة. تثبت الأنظمة المركبة من منتجات الشركة حماية أكبر ضد التهديدات، وبصمة أصغر، وتكاليف دورة حياة تنافسية أكبر.

الاتصال:

ديفيد تولي، كبير المسؤولين الماليين،

هاتف: 4411-259 (603) 1+

الاتصالات العامة: dtolly@HALOdefense.com

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