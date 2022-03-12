‫”الحياد الكربوني” يدشن حقبة جديدة | ماذا كان رأي دكتور فانغ خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة؟

برشلونة، إسبانيا، 11 مارس 2022 / PRNewswire / — عُقد بنجاح المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 ( MWC 2022 ) الذي جذب أكثر من 2000 شركة في برشلونة في الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس. وباعتباره أكبر مؤتمر للهواتف المحمولة في العالم، ركز المؤتمر على الموضوعات الساخنة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والشبكة السحابية وإنترنت كل شيء. ويعتبر مؤتمر هذا العام 2022 هو أول معرض ينظمه منسقون مستقلون والأكبر منذ وباء كورونا.

ليس بوسع ضيوف المعرض تجاهل ما تقدمه هواوي من تقنيات وممارسات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء والتي جذبت آلاف الأشخاص الذين يرغبون في رؤية ما ستفعله عملاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه في عصر الحياد الكربوني.

وكشف دكتور فانغ ليانغتشو، نائب الرئيس ورئيس قسم التسويق بشركة هواوي ديجيتال باور، النقاب عن Digital & Smart Forest ، وهي منطقة المعرض التي سُميت تبعًا لرؤية هواوي ديجيتال باور. وأمام جناح هواوي، قدم الدكتور فانغ ملاحظاته وأفكاره حول الحياد الكربوني من خلال التقنيات والمنتجات والحلول الجديدة.

وفي القاعة الأولى للمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، تألق شعار هواوي «إنارة المستقبل الأخضر» والذي لخص رؤية هواوي حول خلق قيمة للعملاء باستمرار من خلال مواصلة الابتكار وبناء مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا.

ومن أجل دعم استراتيجية التنمية الخضراء لشركات الاتصالات، طرحت هواوي فكرة «مزيدًا من السعة، قليلاً من الطاقة»، واعتمدت الحل المنهجي «تشغيل أخضر لموقع أخضر وشبكة الخضراء» لمساعدة شركات الاتصالات على زيادة سعة الشبكة باستمرار وتقليل استهلاك الطاقة لوحدة البت. ومن خلال إضافة الجيل الخامس دون إضافة تكاليف تشغيل الطاقة، وموقع واحد خزانة واحدة، وموقع واحد نصل واحد، نجحت هواوي في زيادة كفاءة الطاقة من 89٪ إلى 97٪، وخفض التكلفة لكل واط بنسبة 20٪. وتعطينا البيانات مشهدًا جميلًا لمستقبل الجيل الخامس الأخضر.

ومع انتشار الخدمات الرقمية وتزايد مركز البيانات وكثافتها العالية، أصبحت الهندسة المعمارية التقليدية للخرسانة أكثر تعقيدًا، وأصبحت عمليات البناء والنشر والتشغيل والصيانة، وكذلك الإدارة تستغرق وقتًا طويلاً وشاقًا، إلى جانب انخفاض الموثوقية. ولذلك، على أساس النمطية، تركز هواوي على الدفع الثنائي لذكاء مجمل الوحدات النمطية ‎(Modularity Intelligence) ، ومن خلال أربع عمليات إعادة بناء رئيسية، وإعادة بناء البنية، والتحكم في درجة الحرارة، والتشغيل والصيانة، وحل الطاقة، وتعزيز مراكز البيانات من الجيل التالي إلى مستوى جديد من البساطة والخضرة والذكاء والموثوقية.

ومن المتوقع أنه مع التعمق في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسريع وتيرة تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، فإن منتجي المعدات مثل هواوي سوف تتبني المزيد من الممارسات بشأن مفهوم «مزيدًا من السعة (بت)، قليلاً من الطاقة (واط)»، ويبذلون جهودًا لتعزيز الصناعات من خلال مجموعة متطورة من النظريات والمواد والخوارزميات لخفض انبعاثات الكربون وتوفير الطاقة.