الحل البديل

مع المشاكل الاقتصادية التي يواجهها لبنان في الفترة الأخيرة، يتم البحث عده حلول لتحسين الوضع الاقتصادي، في مثل هذه الظروف يتم التوجه الى استعمال سندات خزينه الاكتتاب. السندات بشكل عام هي اداه تلجأ اليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث انها توفر عائدًا جيدًا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.

عندما ننظر الى وضع لبنان المادي والعلاقة اتجاه السندات، نرى ان لبنان يحاول تخطي ازمته الاقتصادية والمالية، عبر سلسله من الإجراءات التي لم تفلح حتى الساعة برفع الخطر. حيث ان الوضع الاقتصادي المتأزم لم يعد معضله لبنان الوحيدة، بل الى جانبه نلاحظ انخفاض احتياطي للعملات الأجنبية، وذلك بسبب قله ثقه المستثمرين بالحكومة وخوفهم من عدم قدره البلاد بالإيفاء بمستحقاتها. في وقت الحاجه للعملات الأجنبية، كان من المعتاد اللجوء الى طرح سندات خزينه الاكتتاب، فيسارع المستثمرون والمصارف الى الاكتتاب الخزينة بالعملة الأجنبية. علمًا بأن وزاره المالية هي من تقوم بإصدار سندات الخزينة اللبنانية بالعملة الوطنية وبالدولار الأمريكي في فترات متعددة من السنه ويتم تسويقها واداره إصدارها عبر مصرف لبنان. يرى خبراء أسواق المال الدولية ان لبنان يحتاج الى الاتفاق على برنامج اصلاح مالي وهيكلي لاقتصاد حتى يستطيع ان يجد مشترين للسندات الدولية التي أصدرها بملياري دولار، بالإضافة الى ذلك ان لبنان يحتاج الى دعم من البنوك المحلية او حتى الدول الصديقة للاكتتاب في اصدار جديد لسندات دوليه، لعزوف المستثمرين الأجانب عن الشراء، مشيرين الى قائمه طويله من المشاكل لبلد غارق بالديون.

يجدر بالذكر ان المواطنين يمكنهم ايضًا الاستثمار في هذه السندات لكي يجنوا ربحًا للمدى البعيد وليس عليهم ان يكونوا أصحاب شركات او غيره، لكن يجب عليهم ان يعلموا ما هي الأماكن التوقيت الأكثر ضمنًا للاستثمار في سندات معينه لأنه في نهاية اليوم التعامل مع السندات يعد مخاطرة ماليه التي تتطلب منا ثقه عمياء في الحكومة او الشركة المستثمر بها، وهنا يأتي دورنا كجمعية “Economics by Mona” لخدمتكم، نحن نرى انه من واجبنا ان نساعد إخواننا اللبنانيين ليخرجوا من الفقر الذي يعيشونه وإيجاد طرق للعيش من دخلهم الحالي بشكل معقول، حيث ان هدف جمعيتنا الرئيسي هو مساعده مواطني لبنان في المجال الاقتصادي وتوجيههم بواسطه إرشادات اقتصاديه وإيجاد اعمال بسهوله وبشكل مريح، وهنا نعرض عليكم مساعداتنا وارشاداتنا في موضوع السندات الحكومية والتجارية وكيفيه الاستثمار بها بشكل ناجع ومربح.