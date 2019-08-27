الجولة العالمية للعرض الموسيقي “بنكفونغ بيبي شارك لايف” تعلن عن تواريخ إضافية في آسيا والشرق الأوسط

الجولة العالمية للعرض الموسيقي بنكفونغ بيبي شارك لايف تزور أبو ظبي وجاكرتا ويوغاياكرتا وسورابايا ومانيلا

سيؤول، كوريا الجنوبية، 27 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سمارت ستدي، وهي شركة ترفيه عالمية رائدة قامت بإنتاج العرض الموسيقي الرائج للأطفال بنكفونغ، أنها أضافت محطات إضافية للجولة العالمية “بنكفونغ بيبي شارك لايف”.

وإذ هو مستوحى من “بيبي شارك”” من بنكفونغ، سيأخذ العرض الموسيقي المشجعين في رحلة مغامرة إلى أقصى حدود اوشن لاند مع بنكفونغ وهوغي، اللذين يساعدان دادي شارك (سمكة القرش الأب) على العثور على سمكة القرش الصغيرة (بيبي شارك) المفقود. ستكون هذه التجربة الموسيقية الحية مليئة بالغناء والرقص على أنغام أفضل أغاني بنكفونغ بما في ذلك بيبي شارك، مع عروض تفاعلية رقمية مثيرة.

بعد ظهورها لأول مرة في سيول، بدأت جولة بنكفونغ بيبي شارك لايف الموسيقية جولتها العالمية في العام 2018، حيث حققت سجلاً حافلًا في ماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ وماكاو حيث باعت 80,000 تذكرة. وستضم محطات الجولة العالمية الموسيقية الآن أبو ظبي وجاكرتا ويوغاياكرتا وسورابايا ومانيلا في النصف الثاني من العام 2019.

تواريخ الجولة الموسيقية بنكفونغ بيبي شارك لايف

26 – 28 سبتمبر: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة في منارة السعديات

18 – 20 أكتوبر: يوغاياكرتا، إندونيسيا في جي أيه سي

25 – 27 أكتوبر: سورابايا، إندونيسيا في تونيونغان بلازا

1- 3 نوفمبر: جاكرتا، إندونيسيا، قاعة جي بي كي أيه لكرة السلة

21 – 22 ديسمبر: مانيلا، الفلبين في مسرح سولير

وقال مين سوك كيم، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت ستدي: “نحن متحمسون حقًا لنقل هذه التجربة الممتعة إلى المسرح الحي. بالإضافة إلى تقديم الموسيقى الحية الأصلية إلى هذه الجولة، فإننا نعمل أيضًا مع كبار الشركاء من أوروبا وأميركا اللاتينية لجلب العروض الموسيقية الحية إلى جميع أنحاء العالم.”

حول سمارت ستدي

سمارت ستدي هي شركة ترفيه عالمية تتجاوز حدود المنصات من أجل إنتاج المحتوى الأصلي عبر تجارب تعليم الأطفال وألعابهم ورسومهم المتحركة. من خلال بنكفونغ، تنتج الشركة الأغاني والقصص الحديثة لتوفير تجارب محفزة وممتعة وتعليمية للأطفال.

حول بنكفونغ

بنكفونغ هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الترفيه تقوم بإنتاج محتوى للأطفال حائز على الجوائز للعائلات في جميع أنحاء العالم. تحتوي بنكفونغ على أكثر من 4000 أغنية وقصة ضمن مكتبتها الواسعة من محتوى الأطفال، ويمكن الوصول إليها عبر المنصات الرقمية بما في ذلك آب ستور وغوغل بلاي ويوتيوب.

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سينوغيون كيفن يون

noodle@pinkfong.com

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