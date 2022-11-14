‫الجلد يُجدد من جديد كل يوم، ستوري ديرم يطلق العنان لتقشير الشويكات الذهبية المجددة “قشرة  الأميرة”.

سيول، كوريا الجنوبية ، 14 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — أصدرت ستوري ديرم، وهي علامة تجارية لتجميل الجلد، منتجًا مجددًا “تقشير الأميرة”، وهو منتج لتقشير الشويكات الذهبية.

قشرة الأميرة هو منتج لتقشير الشويكة يمكن أن يحسن بسرعة من مشاكل الجلد الإجمالية من خلال تنشيط آلية التجديد من خلال التنبيهات الدقيقة على الطبقة القاعدية.

سيقلل المنتج المجدد من التهيج ويزيد من الفعالية من خلال تعزيز المكونات الوظيفية.

تم استخراج شويكة ستوري ديرم في منتج قشرة الأميرة من إسفنجة المياه العذبة، وهي مخلوق بحري يتكون فقط من خلايا. وعند تجفيفه وتحويله إلى مساحيق، يمكن أن يساعد كعلاج لأمراض معينة ، خاصة بالنسبة لمشاكل الجلد الالتهابية لأنه فعّال في تهدئة البشرة ومكافحة الالتهاب. ويأتي في شكل مسحوق شويكات بيضاء ناعم جدًا لذا لا يمكن رؤية الإبرة بالعين المجردة، وإسفنجة متحللة بالماء، تسمى الشوكة الإسفنجية لأنها نوع من عظام السيليكا الحويصلية.

تتكون الشوكة البيضاء في قشرة الأميرة من شكل وحجم موحدين (80-300) مع تقنية تكرير الفصل فائق النقاء، مما يجعلها أقل تهيجًا وألمًا للجلد.

يجعل منتج قشرة الأميرة من ستوري ديرم المكونات النشطة بشكل فعّال وتنتشر عن طريق التأين وتضع الذهب عيار 24 قيراطًا في الشويكة البيضاء النقية بنسبة 98% ولها بنية مسامية تبلغ 4,500. وهذا يتيح التحسين السريع لمشاكل الجلد العامة مثل حب الشباب والندبة والتصبغ والتجاعيد والمسام والمرونة من خلال تعزيز دوران الجلد السريع من خلال تحسين تدفق الدم وإمدادات الأكسجين ونشاط الخلايا الجديدة.

قشرة الأميرة هي مستحضرات تجميل مزدوجة الوظائف للعناية بالتجاعيد والتبييض مع الأدينوزين والنيسيناميد، وهي المكونات الوظيفية التي تتحقق منها إدارة الأغذية والأدوية الكورية. وبالدمج مع المكونات، يزيد الأسيتيل سداسي الببتيد والأوليجو ببتيد من تأثير التآزر إلى أقصى حد.

الشويكة هي المكون الذي تم تأسيسه كنظام تقشير السبيكل في ألمانيا في الستينيات، وهو برنامج تجميل معروف في جميع أنحاء العالم بالعديد من الأبحاث والتجارب السريرية. وبخلاف قشرة الأميرة، قدمت ستوريديرم أيضًا Timemachine Peel ، وهو منتج في شكل مسحوق مع 99% من السبيكل، إلى السوق كبائع ثابت من خلال اكتساب سمعة رائعة لتأثيراته من العديد من العملاء.

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