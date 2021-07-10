الجاليات الإيرانية من حول العالم تنظّم فعالية تاريخية على الإنترنت لدعم الديمُقراطية والعدالة في إيران

قادة المقاومة الإيرانية يطالبون بمحاكمة خامنئي ورئيسي لدورهما في مذبحة راح ضحيتها أكثر من 30 ألف منشق سياسي

واشنطن، 9 يوليو 2021 /PRNewswire‏/ — يتم بثّ أكبر حدث دولي سنوي مخصص للعدالة وحقوق الإنسان في إيران، المؤتمر العالمي من أجل إيران حرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون الفضائية خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو (تموز). وتستضيف هذا الحدث حركة حرية إيران، وهي أكبر الشبكات الداعية لتحرير إيران والتي تتمتّع بقاعدة شعبية كبيرة.

وبعد النجاح الذي شهده هذا الحدث العام الماضي والذي استضاف ملايين المشاهدين من خمس قارات و177 دولة، سيتم بث الحدث على الهواء مباشرة ضمن قمة تستمر لثلاثة أيام حيث سينضم الإيرانيون وأنصار المقاومة من 50,000 موقع في 105 بلد ومن جميع أنحاء إيران إلى أعضاء من حركة مجاهدي خلق في معسكر أشرف-3.

وفي الوقت نفسه، سيجتمع الآلاف من الإيرانيين عند بوابة براندنبورغ في برلين وسيعقدون اجتماعات في 16 عاصمة ومدينة رئيسية حول العالم، بما في ذلك باريس وواشنطن العاصمة ولندن وأمستردام وستوكهولم وأوسلو وفيينا وروما وبودابست وجنيف.

وسيحضر القمة 1029 من كبار الشخصيات السياسية وأكثر من 250 المشرّعين من أوروبا وكندا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا إلى جانب 30 عضوًا في الكونجرس الأمريكي و11 رئيس وزراء ورئيسًا و70 وزيرًا سابقًا من أوروبا والشرق الأوسط و30 من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وسيتحد الحاضرون والمتحدثون في هذا الحدث للمطالبة بالمساواة والعدالة وحقوق الإنسان في إيران. ومن المتوقع أيضًا أن يدعو البعض علنًا إلى محاكمة رؤساء نظام الملالي علي خامنئي وإبراهيم رئيسي المُعين مؤخرًا بعد الانتخابات الإيرانية التي ثار حولها الجدل.

وقالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي ردا على نتائج الانتخابات: “إن تنصيب قاتل جماعي ومجرم ضد الإنسانية كرئيس يعكس يأس النظام [و]ينذر بالإطاحة بالنظام الديني الحاكم. ولا بُدّ أن يواجه إبراهيم رئيسي العدالة أمام محكمة دولية”.

وستبدأ تجربة البث المباشر في الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيُتاح للجمهور من حول العالم مشاهدة البث مجانًا على الإنترنت عبر أي من المواقع التالية:

Twitter: ‎@Iran_policy, @NCRIArabic, @hambastegi_meli

Facebook: ‎@IranNCR, @NCRIArabic, @HambastegiMeliIranian

حول المؤتمر العالمي من أجل إيران حرة 2021

يُعد المؤتمر العالمي من أجل إيران حدثًا سنويًا تنظمه حركة حرية إيران، وهي شبكة شعبية عالمية من المغتربين الإيرانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأكثر من 300 منظمة متحالفة تدعم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان في إيران. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://iranfreedom. org/en/freeiran.

للتواصل:

سارة رحيمي

الهاتف: ‎+1 (571) 281-7167

حركة حرية إيران

[email protected]

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1560372/Free_Iran_World_ Summit_2021.jpg