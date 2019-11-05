الثريا مارين ستار توفر حلول الاتصالات الصوتية والتتبع والمراقبة في منتج واحد

– من المتوقع أن تستفيد أكثر من 300 ألف سفينة من هذه الحلول البحرية المتعددة الاستخدامات

– تتيح حلول اتصالات فضائية لأنظمة تتبع السفن والمراقبة والاستخدامات اليومية للطاقم البحري، بالإضافة إلى الاتصالات الصوتية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — استجابةً لمتطلبات القطاع البحري، أطلقت شركة الثريا لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة، التابعة لشركة الياه سات، خدمة الثريا مارين ستار، الحل الصوتي الأمثل لأنشطة الملاحة البحرية ولأغراض المراقبة والتتبع.

تم تصميم مارين ستار من قبل الثريا، مزود الاتصالات الفضائية المتنقلة الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم، وهي الحل الصوتي الرئيسي من شركة الثريا للمستخدمين من ذوي المتطلبات الأساسية. يعتمد هذا النظام على منصة الثريا المستخدمة في دعم الحلول الصوتية الأخرى للشركة، والتي بيع منها أكثر من مليون وحدة حتى هذا اليوم. كما يتميز نظام مارين ستار بسرعة الأداء وسهولة التركيب وهو حل شامل يعالج مجموعة كبيرة من العمليات بما يشمل تتبع السفن ومراقبتها، والاستخدامات اليومية للطاقم البحري والاتصالات الصوتية.

تعد خدمة الثريا مارين ستار نموذجية للسفن الصغيرة وهي قابلة للتطوير بدرجة كبيرة لتلبية المتطلبات التشغيلية للسفن الكبيرة. وستتاح الخدمة من خلال شبكة توزيع الثريا العالمية وستغطي المسارات البحرية الأكثر استخداماً بالإضافة إلى مراكز الصيد الرئيسية ضمن نطاق تغطية أقمار الثريا.

من المتوقع أن يكون هناك إقبالاً كبيراً على الخدمة من قطاع الصيد العالمي، حيث تلزم الحكومات العالمية سفن الصيد بتسجيل تحركاتها وكميات صيدها للحد من عمليات الصيد غير المشروعة وغير المسجلة. وتلبي مارين ستار المتطلبات الحكومية، من خلال حزمة واحدة وبتكلفة ميسورة. وتشمل التطبيقات، ميزات السياج الجغرافي والتتبع والتحذيرات بالإضافة إلى تقاريرصيد الأسماك. وتقدم خدمات التتبع كخدمة متكاملة اعتماداً على الوقت والمسافة والسرعة والمكان، دون الحاجة إلى أية معدات إضافية. كما يتضمن الجهاز ميزة طلب النجدة “SOS” للاستخدام في الحالات الطارئة. ووفقاً لبيانات هيئة مصايد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادي (WCPFC)، تقع 80% من مناطق الصيد حول العالم في نطاق تغطية الثريا العالمية.

وتعد خدمة الثريا مارين ستار مثالية للأساطيل التجارية الإقليمية التي تحتاج لنظام احتياطي لأنظمة الاتصالات اللاسلكية، أو المتحركة “GSM” أو الفضائية (VSAT) أو أي خدمة اتصالات صوتية أخرى.

ومن جانبه، قال شوكت أحمد، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في “الثريا”: “تمثل حلول الثريا مارين ستار فصلاً جديدًا ومهمًا في مجموعة خدمات الثريا البحرية. ومع وجود أكثر من 300 ألف سفينة صغيرة من المتوقع أن تستفيد من الخدمة، نتطلع للعمل مع شركائنا الموزعين لطرح خدمة الثريا مارين ستار في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات السوق لهذا الحل الإستثنائي في مجاله”.

إمكانيات إضافية لخبراء تكامل الأنظمة

تقدم الثريا مارين ستار إمكانيات متميزة بلغات متعددة للمستخدمين وخبراء تكامل الأنظمة. وستدعم العديد من أجهزة الاستشعار والأجهزة الخارجية. مما يتيح سهولة نقل معلومات أجهزة الاستشعاروبتكاليف ميسورة، مما يدعم مراقبة العمليات على متن السفن. كما يتيح الجهاز كذلك البرمجة اللاسلكية والوصول إلى المحطات الطرفية عن بعد.

كما تدعم المكالمات الصوتية منخفضة التكلفة وعالية الجودة العمليات اليومية وتواصل الطاقم مع البر أثناء إبحارهم. ومن خلال أكثر من 395 اتفاقية تجوال في 161 دولة، تعد الثريا مشغل ترددات L-band الوحيد الذي يفتح فرص تجارية لمشغلي شبكات المحمول (MNOs). كما يتم دعم حلول مارين ستار من خلال خطة ترقيم محلية وتجوال عبر النظام العالمي للاتصالات المتنقلة “GSM” عبر شبكة الثريا الفضائية. ونتيجة لذلك، يحافظ المستخدمون على اتصالهم بأرقام النظام العالمي للاتصالات المتنقلة حتى خارج التغطية الأرضية.

تعد خدمة الثريا مارين ستار حل لا غنى عنه للمستخدمين والموزعين. حيث تتاح حزم البث المرنة والمخصصة لجميع الجوانب من الصوت وحتى التتبع والمراقبة، وبالتالي يناسب الحل معظم الميزانيات. ولا توجد عقود طويلة الأجل ولا رسوم مخفية ولا أتعاب للإنهاء المبكر. وتعد هذه الميزات بالإضافة الى الحلول المتميزة، بمثابة مزيج مربح للمستخدمين وتجعل خدمة الثريا مارين ستار جزءًا ضروريًا من مجموعة خدمات اي موزع.

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لمزيد من المعلومات حول الثريا مارين ستار و معرفة الأسعار أو للانضمام إلى قائمة الموزعين، يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى شركة الثريا على العنوان الإلكتروني: customer.care@thuraya.com.

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ميني نارايان “Mini Narayanan”

شركة الثريا للاتصالات “Thuraya Telecommunications Company”

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