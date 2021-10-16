التلفزيون الصيني المركزي: يعتبر احترام كبار السن ورعايتهم أولوية قصوى بالنسبة إلى شي

بكين, 16 أكتوبر 2021 / بي آر نيوزواير / – يولي الرئيس الصيني شي جين بينغ دائمًا أهمية كبيرة لرفاهية كبار السن وأوضح أن احترام كبار السن ورعايتهم يمثلان أولوية قصوى بالنسبة له.

لقد أبدى شي الرعاية والاحترام للمسنين في مناسبات عدة، وقد تم تصوير العديد من تلك اللحظات.

في حفل لتكريم القدوة الأخلاقية الوطنية والرواد في 17 نوفمبر 2017، دعا الرئيس شي بحرارة اثنين من كبار السن الحاصلين على الجوائز، هوانغ شوهوا وهوانغ دافا، للجلوس بجانبه لالتقاط صور جماعية.

في مؤتمر وطني حول عمل شؤون المحاربين القدامى في 26 يوليو 2019، قدم شي تحياته الودية إلى المحارب المخضرم تشانغ فو تشينغ البالغ من العمر 94 عامًا.

عند لقائها مع النماذج والمرشحين الأخلاقيين الوطنيين في عام 2013، أشاد الرئيس شي بغونغ كوانزين ذات الـ 97 عامًا، التي عادت إلى منزلها الريفي مع زوجها في الخمسينيات من القرن الماضي وكرست حياتها لتحسين تعليم الشباب في المناطق الريفية.

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، زار الرئيس شي القرى والمجتمعات المحلية ومرافق رعاية المسنين بشكل مستمر، وتواصل مع كبار السن المحليين الذين لطالما كان يهتم بهم.

وقال خلال زيارة إلى دار سيجيكينغ للمسنين ومقرها بكين في 28 ديسمبر 2013 “ستولي الصين مزيدًا من الاهتمام لقضية رعاية المسنين مع بذل المزيد من الجهد في هذا العمل، لذا فإن زيارتي هنا هي أيضًا دليل على الأهمية التي توليها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لقضية رعاية المسنين”.

كما تعهد الرئيس شي في مناسبات عديدة بمضاعفة الجهود لضمان حياة سعيدة لكبار السن.

“إن ضمان حياة سعيدة للأشخاص في أواخر حياتهم هو جانب مهم لإشباع رغبة الناس في حياة أفضل. يحتاج جميع كبار السن إلى الرعاية المناسبة، بما في ذلك مساعدتهم على الحفاظ على لياقتهم. لذلك فإن عملك مهم للغاية. وقال شي خلال زيارة إلى دار رعاية للمسنين في مركز مجتمعي في منطقة هونغكو بشانغهاي في 6 نوفمبر 2018، “أجد أن المسنين هنا سعداء للغاية”.

“إنها فضيلة تقليدية للأمة الصينية أن تحترم كبار السن، ويجب علينا تعزيزها. وقال شي خلال زيارته إلى دار سيجيكينج لكبار السن “يجب خلق بيئة متينة من الاحترام للمسنين، والذي يجب أن يصبح قاعدة اجتماعية”.

رابط: https://youtu.be/ gTRMOIkVppE

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=gTRMOIkVppE