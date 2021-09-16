التلفزيون الصيني المركزي: تُعد قاعة المعارض أحد نواقل الثقافة غير الملموسة في مقاطعة شنشي الصينية

بيكين، 16/سبتمبر/2021/ PRNewswire/– تُعد قاعة المعارض للتراث الثقافي غير المادي في سويدي- إحدى مقاطعات شانكس بشمال غرب الصين، أحد نواقل الثقافة المهمة التي أسسها الأجداد، وتوارثوها جيلًا بعد جيل.

تبلغ مساحة القاعة 5123 متر مربع، وتضم عناصر من التراث الثاقي غير المادي على مستوى الدولة، فضلا عن ثمانية عناصر للتراث الثقافي على مستوى المقاطعة، وقد زار الرئيس الصيني شي جين بينغ قاعة المعرض في الرابع عشر من سبتمبر.

يبلغ تاريخ النحت الحجري ما يزيد عن 2000 عام في سويدي وتعتبر مهارة نحت الحجر فنًا يسري في جذور السكان في سويدي، ويعيشون عليه. يتجلى ذلك في في المواهب الرائعة والإبداع الفني للسكان هناك.

يعكس Suimi suona الذي يعتبر جزءً من الفن الشعبي– Shaanbei suona طريقة حياة السكان ونفسياتهم الثقافية في في شمال شنشي، حيث كان يعد جزءَ من حياتهم لأجيال.

وتُعد يانجكو الشهيرة في شمال شنشي رقصة تقليدية تتمتع بشهرة واسعة. وتمثل فرعًا من فروع الرقص التقليدي لسكان هان، وتعكس يانجكو في شمال شينش الصدق والتفاؤل بين السكان هناك، كما تتمتع بقيمة تاريخية وثقافية عظيمة.

وتعتبر حماية هذه الكنوز القيمة، وتوارثها، والاستفادة منها بشكل جيد مسؤولية مشتركة، وتتمتع بأهمية كبيرة لاستمرارية الحضارة البشرية، والتطور المستدام في العالم.

الرابط https://youtu.be/ RYs0O9MGUFY

فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=RYs0O9MGUFY