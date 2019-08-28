التعاون الدولي لتحسين رعاية مرضى السرطان في أفريقيا جنوب الصحراء يعلن عن إدارة غالبية سرطانات البالغين المشمولة بالإرشادات المنسقة لشبكة السرطان الوطنية الشاملة

شبكة السرطان الوطنية الشاملة، تحالف السرطان الأفريقي وجمعية السرطان الأميركية تطلق مرحلة جديدة تركز على تحديث إرشادات السرطان لدى البالغين ووضع إرشادات إضافية لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان

تبني ارشادات الشبكة الوطنية الشاملة المنسقة لأفريقيا جنوب الصحراء في ست دول تمثل نصف سكان المنطقة تقريبا

أديس أبابا، إثيوبيا، وبليموث ميتنغ، ينسلفانيا، 28 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — دخل مشروع تعاوني تقوم به شبكة السرطان الشاملة الوطنية (NCCN®)، وتحالف السرطان الأفريقي، وجمعية السرطان الأميركية (ACS)، وغيرها يستهدف تحسين نتائج معالجات السرطان في أفريقيا جنوب الصحراء، مرحلة جديدة في أديس أبابا اليوم. إذ يحضر علماء الأورام من 11 دولة إفريقية – إلى جانب مديرين تنفيذيين من جمعية السرطان الأميركية وشبكة السرطان الوطنية الشاملة – اجتماعًا يستضيفه وزير الصحة الإثيوبي. وسيعمل الحاضرون على وضع اللمسات الأخيرة على الإرشادات المنسقة NCCN Harmonized Guidelines™ الخاصة بأفريقيا جنوب الصحراء، بحيث يصل عدد هذه الإرشادات إلى 42 إرشادا تقدم توصيات حول أفضل ممارسات علاج السرطان لأكثر من 86٪ من جميع حالات الإصابة بالسرطان لدى البالغين في المنطقة وفقًا لجمعية السرطان الأميركية.

وقال الروبرت كارلسون، الرئيس التنفيذي لشبكة السرطان الوطنية الشاملة: “السرطان يمكن أن يكون فتاكا في أفريقيا جنوب الصحراء بفارق ضعفين عما هو الحال في الولايات المتحدة. من خلال توفير الوصول المجاني عبر الإنترنت إلى أحدث الأبحاث والتحليلات، يمكننا مساعدة مقدمي الخدمات الطبية المحليين على إنقاذ المزيد من الأرواح. تم تنزيل أكثر من 7000 نسخة من المبادئ التوجيهية المنسقة لـ شبكة السرطان الوطنية الشاملة الخاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من موقع شبكة السرطان الوطنية الشاملة على الإنترنت website، والكثير غير ذلك عبر app تطبيقنا على الجوّال.”

وقال غاري ريدي، الرئيس التنفيذي لجمعية السرطان الأميركية: “جمعية السرطان الأميركية فخورة بأن تكون جزءًا من هذه الخطوة الحاسمة نحو توحيد معايير رعاية السرطان في إفريقيا. يعد تنسيق 42 من إرشادات شبكة السرطان الوطنية الشاملة بمثابة إنجاز هائل لم يكن ليتحقق بدون تعاون الأفراد والمؤسسات الملتزمة بالنهوض برعاية مرضى السرطان في إفريقيا.”

تم إطلاق debuted أول مبادئ توجيهية منسقة من شبكة السرطان الوطنية الشاملة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، خلال مؤتمر المنظمة الأفريقية للبحث والتدريب في مجال السرطان (AORTIC) الذي يعقد كل سنتين في كيغالي، رواندا. وبالإضافة إلى تغطية أنواع السرطان المختلفة، تشمل هذه الإرشادات أيضًا توصيات علاجية لإدارة الألم، والبقاء على قيد الحياة، والإقلاع عن التدخين، وغيرها من جوانب الرعاية الداعمة. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمبادئ التوجيهية الحالية والقادمة على NCCN.org/harmonized.

تمت الموافقة الرسمية على اتباع التوصيات الطبية في إثيوبيا وملاوي ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. تضم هذه البلدان مجتمعة 43٪ من سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال الدكتور إسحاق أف أديولي، وزير الصحة السابق في نيجيريا: “مع قيام الحكومات والمتخصصين الأفارقة بالاستجابة لوباء السرطان المتنامي، فقد حددوا الحاجة إلى إرشادات علاج السرطان التي تعكس المعرفة السريرية الأكثر حداثة وتوفر المرونة للاستخدام عبر مستويات الموارد، من مراكز السرطان الأكثر تقدما وحتى من المستشفيات المجتمعية الأساسية. من دون هذه الإرشادات، لن يكون من الممكن زيادة الوصول إلى العلاج لتلبية احتياجات المصابين بالسرطان.”

تستخدم إرشادات شبكة السرطان الوطنية الشاملة المنسقة الترميز اللوني لتمثيل كل من الرعاية المثالية التي تطمح إليها البلدان منخفضة ومتوسطة الموارد في توفير نهوجا توفر خيارات علاجية فعالة في حالات الموارد المحدودة. وهي تستند إلى إرشادات الممارسة السريرية لـ شبكة السرطان الوطنية الشاملة في علم الأورام (NCCN Guidelines®) والتي تحتوي على توصيات من فرق خبراء متعددة التخصصات من مختلف مراكز السرطان الأكاديمية الرائدة 28 leading academic cancer centers والتي تضم شبكة السرطان الوطنية الشاملة. إرشادات شبكة السرطان الوطنية الشاملة هي المعيار المعترف به للسياسة السريرية في رعاية السرطان وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولاً وتحديثها المتوفرة في أي مجال من مجالات الطب. وهي تغطي معظم أنواع السرطان، بالإضافة إلى الرعاية الداعمة والوقاية والفحص الجيني. بدأت شبكة السرطان الوطنية الشاملة بشمل التوصيات لسرطان الأطفال pediatric cancers في أيار/مايو 2019.

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