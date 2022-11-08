بانكوك, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — في الآونة الأخيرة، تم عقد قمة 5G الأساسية 2022، التي استضافتها Informa Tech وشارك في استضافتها Huawei، بنجاح في بانكوك، تايلاند. في القمة، ألقى ريتشارد ليو، رئيس شركة Huawei Cloud Core Network Product Line، خطابًا رئيسيًا بعنوان التطور إلى 5.5G Core، من الاتصال إلى تمكين الخدمة.

في السنوات الأخيرة، أظهرت تقنيات الجيل الخامس نموًا مذهلًا، ومع ظهور المزيد من سيناريوهات التطبيقات والميتافيرس، يكتسب تطوير الجيل الخامس المزيد من الزخم في الموجة الأولى من أسواق الجيل الخامس. تجلب شبكة 5G القوية قيمة كبيرة مع علامات إيجابية لإمكاناتها التسويقية. ومع ذلك، فإن الوتيرة السريعة للتطوير تفرض أيضًا متطلبات أكبر على قدرات الشبكة، وبالتالي، يجب تطوير شبكات الجيل الخامس وتحسينها باستمرار. هواوي هي الأولى التي تقترح مفهوم 5.5G Core ، بهدف تعزيز اتصال الشبكة بشكل شامل، والابتعاد عن التطوير القائم على الاتصال إلى تمكين الخدمة الكاملة، والتعاون مع شركاء الصناعة للتقدم نحو عالم ذكي.

اتصال جديد : في قطاع الصوت، يوفر 5.5G Core قدرات مكالمات شبكة الجوال المحسنة، وترقية تجربة خدمة المكالمات من المكالمات الصوتية/المرئية إلى الاتصالات الذكية والتفاعلية. ونتيجة لذلك، فإن خدمات الاتصال لا يمكن أن تكون بمثابة جسر للاتصالات فحسب، بل الأهم من ذلك أنها منصة قدرات لمشغلي الاتصالات لبدء تقديم خدمات جديدة. ويستفيد نظام الاتصال الجديد من قنوات البيانات التفاعلية المبنية على نظام الرصد الدولي لإعادة تشكيل مستوى الوسائط. يوفر منصة للمشغلين لتطوير خدمات الاتصال المبتكرة، والمساعدة في ترقية خدمات الاتصال من المكالمات الصوتية/المرئية التقليدية إلى المكالمات فائقة الدقة، والمكالمات الذكية، ثم إلى المكالمات التفاعلية، ورفع خدمات الاتصال إلى مستوى جديد بالكامل.

MEC إلى X : استنادًا إلى 5 G + MEC ، سيصبح 5.5G حاضنة للابتكار الصناعي، مما قد يجلب دفعة كبيرة لسيناريوهات وخدمات التطبيقات الجديدة. وفي الوقت الحالي، امتد تطبيق 5G MEC على نطاق واسع، من نطاق واحد إلى نطاق مزدوج، ومن LAN إلى WAN ، ومن الحرم الجامعي إلى مجالات الصناعة، ومن الاتصال إلى “الاتصال + الحوسبة”. بالإضافة إلى ذلك، تتطور بنية شبكة 5G MEC نحو التوزيع الفائق والاتصال الكامل، وستمتد شبكات MEC إلى الحرم الجامعي وخطوط الإنتاج والشبكات الميدانية. بالاقتران مع تقارب البيانات والتشغيل والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ( (DOICT ، يمكن الاستفادة من 5G MEC لتعزيز قدرات الاتصال وتمكين بيئات الإنتاج الصناعي. وكل هذه العوامل تسهم في الربط الكامل للشبكات الواسعة والوصول في كل مكان إلى الشبكات الخاصة.

فيديو جديد : سيستمر نقل الشبكة واتصالات الفيديو في التطور مع توجيه شبكات الهاتف المحمول نفسها نحو 5.5G ، مما يسمح لتجارب الفيديو بالتطور من الترفيه على شاشة واحدة إلى التفاعل الاجتماعي متعدد الشاشات. سيتخطى الفيديو الجديد الموجه نحو 5.5G الحواجز ويدمج منصات الفيديو مع خدمات مكالمات الفيديو، وذلك لتوفير تجربة فيديو تفاعلية اجتماعية جديدة تمامًا. بينما نتحرك نحو عالم ذكي ترتبط فيه جميع الأشياء، سيتم دمج شاشات التلفزيون الكبيرة بشكل أكبر مع شاشات صغيرة ومتوسطة الحجم، مما يمكنها من التعاون مع المحطات الطرفية الذكية مثل أجراس الأبواب الذكية ومكبرات الصوت الذكية والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس VR ، مما يعزز مجموعة أكبر من خدمات الصوت والفيديو المنزلية.

سحابة الاتصالات : تعد البنية التحتية لسحابة الاتصالات أساسية لتمكين الخدمة. بعد ما يقرب من عقد من الاستكشاف، وجد المشغلون طريقهم إلى سحابة شبكات الاتصالات الخاصة بهم القائمة على NFV . كأساس لجميع أنواع الخدمات، تستمر سحابة الاتصالات في التطور في عصر الجيل الخامس. وهو يدعم النشر المشترك لنظام رصد السفن والحاويات في مجمع للموارد. باستخدام الذكاء المحلي، يتميز بموثوقية عالية، وهندسة معمارية في كل مكان، وتشغيل وصيانة ذكية ومبسطة. ستوفر السحابة الواحدة قوة حوسبة متنوعة لآلاف الصناعات، مما يبني أساس شبكة متين لـ 5.5G .

شبكة القيادة المستقلة ( ADN ): تزداد الشبكة الأساسية تعقيدًا مع نشر عدد أكبر من الشبكات والخدمات القائمة على السحابة، وتزايد عدد كائنات الصيانة، مما يشكل تحديات كبيرة لشبكة التشغيل والصيانة. تكرس ADN جهودها لتحسين قدرات التشغيل والصيانة الذكية للشبكة الأساسية وتنفيذ ثلاثة سيناريوهات قيمة: الاستقرار العالي، التشغيل والصيانة المبسطة، والتجربة المثلى. يتغير ضمان الشبكة من التعامل السلبي إلى الوقاية الاستباقية، وضمان اتفاقية مستوى الخدمة للمستخدمين ذوي القيمة العالية، ورفع مستوى أتمتة الشبكة إلى المستوى الرابع، وبشر حقبة جديدة من التشغيل والصيانة القائمة على الشبكة السحابية.

وبالتركيز على الجوانب المذكورة أعلاه، ستستثمر هواوي المزيد في ابتكار الخدمات وستتعاون بشكل أعمق مع شركاء الصناعة، لنشر المزيد من الخدمات وبناء نماذج أعمال جديدة معًا في عصر 5.5G .