‫التصنيع الذكي في معرض كانتون 2022: المصابيح الصينية الذكية تضيء العالم

غوانزو، الصين، 5 أبريل 2022 — / PRNewswire / في أبريل الحالي، سيتنافس التجار بقوة في بلدة جزين بمدينة زونغشان، خلال معرض كانتون في دورته الـ 131. وتشتهر المدينة باستحواذها على 70٪ من حصة السوق من صناعة الإضاءة المحلية وبيعها لأكثر من 130 دولة ومنطقة، مما يجعلها بمثابة مشاركًا حيويًا في قسم معدات الإضاءة بمعرض كانتون.

وكنافذة للتجارة الخارجية الصينية، فقد شهد معرض كانتون بشكل مباشر تحول مدينة جزين، حيث تم استبدال الزراعة بتصنيع الإضاءة الديكورية، والأباجورات البسيطة، وبمنتجات راقية تباع في داخل وخارج البلاد. كما شهد على تحول صناعة الإضاءة في الصين من التصنيع التقليدي إلى التصنيع الذكي. ووفقًا للرابطة الصينية لصناعة الإضاءة، أظهرت صناعة الإضاءة الصينية مرونة وإمكانات قوية في عام 2021 على الرغم من وباء كوفيد-19. وقد بلغ تصدير المصابيح في عام 2021 ما قيمته 65.47 مليار دولار أمريكي، بزيادة تبلغ 24.5٪ على أساس سنوي و 44.09٪ زيادة عن ذلك في عام 2019، مما يشير إلى متوسط نمو لمدة عامين يبلغ 12.95٪. وأدت الحصة المتزايدة من منتجات الإضاءة الذكية، والمتكاملة، والمتصلة عبر الشبكات إلى دفع الصادرات إلى ارتفاع جديد.

ومع الطلب الخارجي على المنتجات المتنوعة، يتسارع ابتكار صناعة الإضاءة في الصين في الوقت الذي يتم فيه تحسين الخدمة. وتشمل المنتجات الجديدة المعروضة في معرض كانتون سلسلة المحطات الفضائية، وأضواء الحدائق الشمسية ذات التحكم عن بُعد من خلال تطبيق الهاتف الجوَّال، ومصابيح بديلة موفرة للطاقة للمنتجات عالية الاستهلاك للطاقة، والإضاءة الذكية بدون الأضواء الرئيسية، والكشافات الشمسية الصغيرة (الاسبوتات الشمسية). ويقوم المعرض أيضًا بلفت انتباه الناس إلى إضاءة النباتات، وإضاءة الأشعة فوق البنفسجية، والإضاءة الغامرة، والإضاءة السياحية الثقافية. وبأخذ المواقف المختلفة بعين الاعتبار، فإن المُورِّد يُوفِّر حلولًا سهلة الاستخدام وشاملة من خلال التحكم الآلي والاتصال المنزلي الذكي.

وقد أدى نجاح الألعاب الشتوية في بكين إلى إنعاش ذاكرة العالم، مع ظهور علامات هاشتاج مثل # 300millionWinterSportsParticip ants و #Countdownfrom24SolarTerms تتصدر التريند (الاتجاهات السائدة الأكثر شعبية) على وسائل التواصل الاجتماعي. وتضع العديد من الشركات المصنعة الحساسة للسوق العناصر الثقافية الصينية التقليدية في تصاميمها، مما يخلق إضاءة “صينية كلاسيكية” راقية تثير اهتمام المشترين في خارج البلاد.

يهدف التصنيع الذكي في الصين إلى إنارة كل ركن من أركان العالم من خلال ذكائه. ووفقًا لآلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، قامت العلامات التجارية الشهيرة للإضاءة الصينية بالتسجيل في الدورة الـ 131 لمعرض كانتون، كما ستقوم بإطلاق منتجات الإضاءة الذكية الجديدة الخاصة بها عبر الإنترنت. وقال العارضون أنهم يتوقعون الحصول على مزيد من الطلبات من خارج البلاد خلال معرض كانتون.

لاستكشاف المزيد من الفرص التي يوفرها المعرض، يُرجى زيارة:

https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email