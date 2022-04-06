‫التصنيع الذكي في معرض كانتون لعام 2022: تحول صناعة الأجهزة الإلكترونية الذكية في هذا العصر الذكي من تابع إلى رائد

غوانزو، الصين, 6 أبريل 2022/PRNewswire/ — تبشر الأخبار الواردة مؤخرًا من موقعها الرسمي بافتتاح الدورة رقم 131 من معرض كانتون.

يمكن للفرد تحليل خريطة التمثيل الحراري والاستنتاج أن الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمنتجات الإعلامية هي دائمًا أكثر المناطق زيارة في المعرض. وللتخفيف من أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على تجارة الصين الخارجية والاقتصاد العالمي، أوقف معرض كانتون مؤقتًا الأعمال التجارية الميدانية وابتكر منصة تداول عبر الإنترنت، بدءًا من الدورة رقم 127 ، مما أدى إلى زيادة صادرات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

الصين هي الجهة المصنعة والمصدرة الرائدة في العالم للأجهزة الإلكترونية والمنتجات الإعلامية، كما تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات، وحجم العمالة، وإيرادات الأعمال التجارية. ومع ذلك، ظلت الصين منذ فترة طويلة خاضعة لدور التجميع، حيث تهيمن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات على الصناعة، وسلسلة القيمة، والتجارة الخارجية. والأسوأ من ذلك، أن الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية تواجه دائمًا منافسة شرسة في السوق بسبب زيادة التجانس وتركيز الصناعة.

استغلت العلامات التجارية الصينية، منذ الإصلاح الاقتصادي والانفتاح في أواخر السبعينيات، الابتكار المستقل لتغيير الوضع. تفيد نتائج دراسة استقصائية أن متوسط الاستثمار في البحث والتطوير لشركات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وشركات الكهرباء الصينية بلغ 102 مليون رنمينبي في عام 2021، مما يشير إلى أن نصفهم استثمروا أكثر من 100 مليون رنمينبي في مجال البحث والتطوير. كما تمتلك الصين أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والصناعة الكهربائية.

يهيمن إنترنت الأشياء ( IoT ) على أسواق الاستهلاك، مما يجعل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الذكية ومنتجات الإنترنت التي تندرج تحت عباءة إنترنت الأشياء بمثابة “دماء جديدة” للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والصناعات الكهربائية في الصين. يمكنك إيجاد مخططات افتراضية معيشية ذكية كإنتاج متعدد الصناعات في غرفة المعيشة، والشرفات، والمطابخ، والحمامات، مما يعني تجربة أكثر ثراءً وتفاعلًا متزايدًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. وفقًا لماجي بو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، فإن عدد الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الذكية والشخصية في معرض كانتون في تزايد عامًا بعد عام. يتعين الآن على العلامات التجارية الصينية للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية أن تفوز بالمنافسة العالمية من خلال الابتكار التكنولوجي بدلًا من كفاءة الأسعار، كما حدث خلال العقود الماضية.

تعد الصين كذلك سوقًا استهلاكيًا ضخمًا للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمنتجات الإعلامية. كما تساهم الصين بأكثر من 50% من الإنتاج العالمي للأجهزة الكاملة مثل الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، شاشات تلفزيونية إل سي دي، والعناصر الرئيسية مثل شاشات إل سي دي، والدوائر المدمجة. تعزز الكيانات الصينية المدعومة بسوق محلية ضخمة وجودها في الأسواق الدولية من خلال الابتكار التكنولوجي، والمنتجات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والصديقة للبيئة.

لاستكشاف المزيد من الفرص التي يوفرها المعرض، يُرجى زيارة https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email .