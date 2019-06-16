التصديق على معايير نظام اعتماد برنامج الرعاية الصحية العالمي من قبل إسكوا

بالم بيتش غاردنز، فلوريدا، 17 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — اعتمدت الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية International Society for Quality in Health Care (ISQua) (إسكوا) عبر ذراعها الذي تم تأسيسه مؤخرا، رابطة التقييم الخارجي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية The International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) معايير برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية Global Healthcare Accreditation (GHA) Program.

تأسست إسكوا في العام 1985، وهي جمعية ومنظمة غير ربحية تعتمد على الأعضاء وتكرس جهودها لتعزيز جودة الرعاية الصحية. وهي معترف بها على نطاق واسع بأنها “معتمد الجهات المعتمدة” والمرجعية لهيئات اعتماد الرعاية الصحية الدولية التي تسعى إلى التحقق من صحة معاييرها الخارجية. يوفر اعتماد رابطة التقييم الخارجي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ضمانًا بأن معايير برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية تلبي أعلى المعايير الدولية لكيانات الاعتماد.

ووفقا للوران بوكات-كوتيلو، المدير العالمي لشراكات إعادة التأمين الصحي في أكسا، “بصفتي أعمل في قطاع التأمين الصحي العالمي لأكثر من 20 عامًا، فإنني أفهم التحديات الفريدة التي يواجهها المرضى عند طلب الرعاية الطبية دوليًا. برنامج الاعتماد العالمي للرعاية الصحية يسد فجوة في مشهد الاعتماد لأنه يركز بشكل أساسي على تعزيز تجربة المريض والممارسات التجارية المستدامة على طول مسار المريض الدولي من خلال نظام الرعاية الصحية: قبل الدخول وأثناء الإقامة وبعد الخروج من المستشفى. يجب أن يوفر الاعتماد لمعايير السفر الطبي ضمانًا للمرضى المسافرين والجهات الدافعة بأن المؤسسات المعتمدة في برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية تركز على الشفافية وتفي بـ أو تفوق أفضل الممارسات الدولية في مجال السياحة الطبية.”

المؤسسات المعتمدة من برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية معترف بها دوليًا لخبرتها الطبية وجودة خدماتها وتشمل مستشفى بومرونغراد الدولي، Bumrungrad International Hospital تايلاند ؛ كليفلاند كلينك، Cleveland Clinic أوهايو (الولايات المتحدة الأميركية) ؛ كلينيكا سانتا كلاريتا، المكسيك Clinica Santa Clarita SC؛ المركز الطبي الأوروبيEuropean Interbalkan Medical Center ، اليونان ؛ مستشفى ميرسي سبرينغفيلد، الولايات المتحدة الأمريكية Mercy Hospital Springfield؛ مركز الأمير سلطان للقلب الحسا، المملكة العربية السعودية Prince Sultan Cardiac Center Al Hassa؛ مستشفى سانتا كاترينا التخصصي St. Catherine Specialty Hospital، كرواتيا ومستشفى فيتاني Vejthani Hospital، تايلاند.

وقالت كارين تيمونزMs. Karen Timmons، الرئيسة التنفيذية لبرنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية “إن تحقيق اعتماد رابطة التقييم الخارجي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية لمعاييرنا من خلال إسكوا هو لحظة فاصلة بالنسبة إلى برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية في أهدافه لتحسين تجربة المرضى، وتوسيع استراتيجية عمل المؤسسات نحو التميز التشغيلي وتسهيل إنشاء شبكات ضيقة تخدم مرضى السياحة الطبية. يوفر اعتماد رابطة التقييم الخارجي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية لمعايير برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية ضمانات للمرضى وشركات التأمين ووزارات الصحة وغيرهم من أصحاب المصلحة بأن خدمات السياحة الطبية لمؤسسة ما قد خضعت لتقييم دقيق على أساس أعلى المعايير الدولية لكيانات الاعتماد وأنها تركز على كل من أفضل الممارسات الدولية في مجال السياحة الطبية وتوضح أيضًا التزام برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية بالتماهي مع متطلبات عملائنا، مما يسهل فهم فريقنا بشكل أفضل لاحتياجات وتوقعات عملائنا أثناء استعدادهم لاعتماد برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية.”

وتابعت السيدة تيمونز قائلة: “إن نتائج عملية اعتماد برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية تضع مقدمي الرعاية الصحية في وضع أفضل لجذب وخدمة مرضى السياحة الصحية أو السياحة الطبية بشكل فعال. وفي الواقع فقد سرنا سماع ردود الفعل من عملائنا المعتمدين التي تشير إلى نتائج محسّنة لتجارب المرضى وزيادة في أعداد المرضى منذ أن أصبحوا معتمدين من قبل برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية. ومع توسيع مقدمي الرعاية الصحية لعلاماتهم التجارية العالمية، ستصبح صناعة السياحة الطبية أكثر تنافسية وتعرف حسب اختيارات المستهلك وتفضيلاته. ونأمل أن المؤسسات التي تسعى إلى تحسين وتمييز خدماتها ستتبنى إطار عمل قائما على الأدلة للسياحة الطبية يشمل التركيز على الممارسات التجارية المستدامة وتجربة المريض، وهذه الأخيرة التي ثبت أنها يرتبط بنتائج أفضل للرعاية الصحية وتحسين الأداء المالي.”

حول برنامج الاعتماد الصحي العالميل برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمية

يعد برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي لخدمات السياحة الطبية هيئة اعتماد مستقلة تطبق المعايير الدولية والمعايير المهنية التي تم وضعها بالتشاور مع كبار الخبراء الدوليين في مجال السفر الطبي/السياحة الطبية، التي تساعد المؤسسات على تحسين تجربة المرضى ودعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية في التحقق من الجودة، وزيادة الرؤية، وتنفيذ نموذج عمل مستدام للسفر الطبي.

يمكن للمنظمات المهتمة بالبرنامج العالمي لاعتماد الرعاية الصحية تقديم طلب على info@ghaccreditation.com | ، هاتف: 001.561.228.4014 / www.GlobalHealthcareAccreditation.com

عن رابطة التقييم الخارجي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية

تأسست رابطة التقييم الخارجي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية من قبل الجمعية الدولية للجودة في مجال الرعاية الصحية في العام 2018 لتقديم خدمات التقييم الخارجية. بدأت رابطة التقييم الخارجي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية عملياتها في العام 2019 وتقدم خدمات التقييم الخارجي إلى منظمات التقييم الخارجي للرعاية الصحية والاجتماعية وهيئات وضع المعايير في جميع أنحاء العالم. برنامج رابطة التقييم الخارجي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية الأساسي هو برنامج الاعتماد الدولي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ieea.ch.