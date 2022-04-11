‫البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022

بلغ صافي الربح 3,6مليار ريال قطري(1,0مليار دولار أمريكي) للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، بزيادة نسبتها %9 مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 16% إلى 7,7 مليار ريال قطري( 2,1مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

بلغ إجمالي الموجودات مبلغ1,108 مليار ريال قطري(304مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2021. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %6 لتصل الى 763 مليار ريال قطري (210مليار دولار أمريكي). كماقامت مجموعة QNB بالاستمرار بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 788 مليار ريال قطري( 216مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2021.

كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من%23,4 الى %20,8 كما في 31 مارس 2022، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد أدت سياسة المجموعةالقوية في إدارةالموجودات والمطلوبات إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع الى 96,8% كما في 31 مارس 2022.

بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2,3 كما في31 مارس 2022، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال الفترة بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 1,9 مليار ريال قطري(0,5مليار دولار أمريكي) وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 123%، الأمر الذييعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 98 مليار ريال قطري 27) مليار دولار أمريكي ( ، بزيادة %5 عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم 0,36 ريال قطري ( 0,10 دولار أمريكي) .

بلغت نسبة كفاية راس المال (CAR) %18,9 كما في 31 مارس 2022 وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

إحصائيات المجموعة

يعمل لدى المجموعة أكثر من27,000 موظف عبر 1,000 موقع وأكثر من4,600 جهاز صراف آلي.

الاتصال: Hissa Alsowaidi, hissa.alsowaidi@qnb.com

الصور: https://mma.prnewswire.com/ media/1794416/QNB_Group_ Headquarters.jpg